Cobijado por miles de personas, León XIV reza ante la tumba de un santo venerado por cristianos y musulmanes en Líbano

ANNAYA- El papa León XIV rezó el lunes en la tumba de un santo libanés venerado entre cristianos y musulmanes mientras traía un mensaje de paz, esperanza y coexistencia religiosa a una región desgarrada por el conflicto. Mientras sonaban las campanas, el papamóvil cubierto de León serpenteó a través de la lluvia y miles de libaneses entusiastas se alinearon a lo largo de la ruta de su cortejo hacia Annaya, a unos 40 kilómetros de Beirut. Algunos ondeaban banderas libanesas y del Vaticano y lanzaban pétalos de flores y arroz sobre su auto en un gesto de bienvenida mientras pasaba rápidamente. TE PUEDE INTERESAR: Visita del papa León XIV resalta la resiliencia cristiana libanesa en una región convulsa Cada año, cientos de miles de peregrinos visitan el monasterio en la cima de la colina de San Marón con vistas al mar para rezar en la tumba de san Charbel Makhlouf, un ermitaño maronita libanés que vivió de 1828 a 1898. Es conocido por supuestas curaciones milagrosas después de que las personas rezaran por su intercesión. León rezó en silencio en la tumba oscurecida y ofreció una lámpara como regalo de luz para el monasterio. ”Hermanas y hermanos, hoy encomendamos a la intercesión de san Charbel las necesidades de la Iglesia, Líbano y el mundo”, dijo León en francés. “Para el mundo, pedimos paz. La imploramos especialmente para Líbano y para todo el Levante”. La visita de León a la tumba, la primera de un papa, dio inicio a un día ajetreado para el primer papa estadounidense de la historia. Recibió una bienvenida ruidosa y entusiasta de sacerdotes y monjas en el santuario de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, una ciudad al norte de Beirut.

Allí, el pontífice instó a los trabajadores de la iglesia a ofrecer a sus feligreses, y especialmente a los jóvenes, esperanza en medio de las injusticias de la vida. ”Es necesario, incluso entre los escombros de un mundo que tiene sus propios fracasos dolorosos, ofrecerles perspectivas concretas y viables de renacimiento y crecimiento futuro”, dijo entre vítores y gritos de “Viva il Papa”. TE PUEDE INTERESAR: El papa visita la Mezquita Azul al inicio de reuniones con líderes religiosos de Turquía Por la tarde, el papa debía presidir un encuentro interreligioso junto a líderes cristianos y musulmanes de Líbano en la capital, Beirut. Un mensaje de paz en una época de agitación Allí, se esperaba que León enfatizara su mensaje central de paz y coexistencia cristiano-musulmana en Líbano y otros lugares, en un contexto de conflicto en Gaza y tensiones políticas en Líbano que son peores de lo que han sido en años. Su visita llega en un momento delicado para el pequeño país mediterráneo tras años de crisis económicas y estancamiento político, marcado por la explosión del puerto de Beirut en 2020. ”Nosotros, como libaneses, necesitamos esta visita después de todas las guerras, crisis y desesperación que hemos vivido”, dijo el reverendo Youssef Nasr, secretario general de las Escuelas Católicas en Líbano, quien estuvo presente para dar la bienvenida a León en la Basílica de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, una ciudad al norte de Beirut. “La visita del papa da un nuevo impulso a los libaneses para levantarse y aferrarse a su país”.