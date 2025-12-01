Visita del papa León XIV resalta la resiliencia cristiana libanesa en una región convulsa

El grupo EI voló iglesias en áreas que una vez controlaron en Siria e Irak y confiscó propiedades de muchos cristianos.

En Irak, un gran número de cristianos huyó tras la invasión liderada por Estados Unidos en 2003 y el surgimiento del grupo Estado Islámico que siguió. Una década después, en 2014, el grupo EI declaró un califato en gran parte de Irak y Siria, lo que llevó a un éxodo de cristianos y seguidores de otras religiones.

La visita del papa León XIV a Líbano durante el fin de semana es un reconocimiento de la importancia del pluralismo religioso del país y un mensaje a los cristianos para que no abandonen la región.

TE PUEDE INTERESAR : El papa visita la Mezquita Azul al inicio de reuniones con líderes religiosos de Turquía

En Líbano, ha sido diferente. A pesar de las muchas crisis que han golpeado a la pequeña nación, los cristianos continúan disfrutando de libertad religiosa y una influencia política significativa.

BEIRUT- En las últimas décadas, cientos de miles de cristianos han abandonado partes del Oriente Medio de manera definitiva, impulsados por guerras y el auge de extremistas islámicos.

Synthia Khoury, de 25 años, una graduada de negocios de Siria que se sumó a una delegación que se dirigía a Líbano para ver al papa, dijo que después de la toma de poder en su país por un gobierno liderado por islamistas el año pasado, los cristianos en el país devastado por la guerra estaban preocupados de que no pudieran practicar su religión libremente, aunque hasta ahora esto no ha sido el caso.

”Hay un sistema democrático donde las personas pueden expresar sus opiniones libremente sin ser asesinadas, oprimidas o enviadas al exilio”, dijo Abou Kassm. “Puedes vivir libremente con dignidad en Líbano”.

”Más de la mitad de la ventaja proviene del sistema político de Líbano cuando se trata de cristianos”, dijo el sacerdote católico Monseñor Abdo Abou Kassm, director del Centro Católico de Información.

TE PUEDE INTERESAR : Lamenta León XIV que en la cultura actual se considere a Jesús un mero ‘personaje histórico’

El sistema de reparto de poder entre las comunidades religioas del país es propenso al estancamiento y ha sido criticado por reformistas que desean un estado laico, pero también ha asegurado que las minorías no sean marginadas.

En Líbano, a pesar de que otros emigran, muchos cristianos que permanecen se aferran a su tierra ancestral y se niegan a irse.

Un reciente atentado en una iglesia en Damasco este año hizo que algunos cristianos que permanecieron en Siria consideraran irse. A muchos cristianos en Siria les preocupa la dirección del nuevo gobierno del país bajo el presidente interino Ahmad al-Sharaa, exlíder del grupo insurgente islamista Hayat Tahrir al-Sham.

”Sabemos que las condiciones de los cristianos en Líbano son algo mejores que las nuestras, pero también sabemos que han pasado por muchas guerras”, dijo Khoury, agregando que a pesar de las dificultades que enfrentaron los cristianos libaneses, “no se fueron y se quedaron en su país y preservaron sus costumbres y tradiciones, y esto es hermoso”.

Una larga historia

Profundamente arraigados desde los primeros días de su religión, los cristianos en el actual Líbano han sobrevivido a guerras y genocidios durante los últimos dos milenios. Durante muchos años, las comunidades monásticas cristianas vivieron en cuevas en las montañas escarpadas para proteger su fe y evitar la persecución. Desde el establecimiento del Estado del Gran Líbano en 1920 tras la Primera Guerra Mundial, los cristianos han desempeñado un papel fundamental en la configuración de la política y la economía del país.

Hoy en día, los cristianos constituyen alrededor de un tercio de los cinco millones de habitantes de Líbano, lo que le da a la pequeña nación en la costa oriental del Mediterráneo el mayor porcentaje de cristianos en Oriente Medio.

Líbano alberga 18 corrientes religiosas distintas, de las cuales más de la mitad son cristianas. Los católicos maronitas son el grupo cristiano más grande, seguidos por los ortodoxos griegos.

Los cristianos tienen presencia en la mayoría de las partes de Líbano, desde el sur en aldeas que bordean Israel hasta áreas a lo largo de la frontera con Siria en el norte y el este, así como la costa. El monte Líbano, que sigue siendo el corazón cristiano, se menciona con frecuencia en la Biblia.

Desde que Líbano obtuvo la independencia de Francia en 1943, ha mantenido un acuerdo de reparto de poder en el que el presidente es un maronita, el presidente del parlamento es un musulmán chií y el primer ministro es un musulmán suní.

Esto hace de Líbano el único país árabe con un jefe de estado cristiano.

”La gente puede practicar la religión donde quiera que esté, pero la identidad libanesa es algo sagrado para nosotros también”, dice el legislador cristiano Camille Dory Chamoun, quien encabeza el Partido Liberal Nacional. Su difunto abuelo, Camille Chamoun, fue presidente de Líbano en la década de 1950.

Está aliado con el Partido de las Fuerzas Libanesas Cristianas que tiene 19 escaños en la legislatura de 128 miembros.

”Nuestra identidad libanesa es tan importante como nuestra identidad cristiana”, dijo Chamoun.

Otros puestos de alto nivel ocupados por maronitas son el comando del ejército, así como el jefe del banco central. El vicepresidente del parlamento y el viceprimer ministro son puestos asignados a los ortodoxos griegos.

El comando de dos de las cuatro agencias de seguridad del país también se otorgan a cristianos, con un general maronita al frente de la Inteligencia del Ejército mientras que un ortodoxo griego encabeza la Seguridad del Estado.

Hacia el final de la guerra civil de 1975-90 en Líbano que en gran medida enfrentó a cristianos contra musulmanes, se alcanzó un acuerdo para poner fin a la guerra en la ciudad saudí de Taif. Desde entonces, los escaños en el parlamento y el gabinete se han dividido equitativamente entre cristianos y musulmanes.

Los lazos de Líbano con el papado

Charles Hayek, historiador e investigador, dice que los lazos entre Líbano y el Vaticano son antiguos y profundos, agregando que hay una tradición que afirma que san Pedro, el primer papa, estableció iglesias en Beirut, Biblos, Batroun y Trípoli, a lo largo de la costa de Líbano.

Hayek agregó que dos hombres de origen fenicio de lo que ahora es la ciudad portuaria de Tiro en el sur de Líbano fueron elegidos papas en Roma en el siglo VIII.

”También tienes una correspondencia ininterrumpida especialmente entre la Iglesia maronita, la Iglesia católica local y el papado desde 1215”, dijo Hayek.

A pesar de la guerra civil y los conflictos sectarios en Líbano, musulmanes y cristianos coexisten pacíficamente hoy y los seguidores de ambas religiones se aceptan mutuamente como socios.

”Los cristianos en Líbano y el este son una parte principal de la región”, dijo Khaldoun Oreimet, un clérigo musulmán suní que dirige el Centro Islámico de Estudios e Información.

”Los cristianos no son (sólo) una comunidad sino una parte integral de esta tierra”, dijo Oreimet.

La visita del papa a Líbano se produce un año después de que un alto el fuego mediado por Estados Unidos pusiera fin a la guerra entre Israel y Hezbollah que mató a unas 4.000 personas y causó destrucción por valor de miles de millones de dólares. A pesar del alto el fuego, el país aún enfrenta ataques aéreos israelíes casi diarios, incluido uno en Beirut el 23 de noviembre que mató a cinco miembros del grupo político y militar Hezbollah e hirió a otros 28.

Muchos políticos cristianos criticaron a Hezbollah por iniciar la guerra al día siguiente del ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. El grupo respaldado por Irán había dicho durante años que sus armas solo estaban destinadas a defender Líbano.

Muchos cristianos en Líbano, incluido el jefe de la Iglesia maronita, el cardenal Bechara Rai, han pedido que Líbano sea un estado neutral, en lugar de un escenario donde las potencias regionales y mundiales resuelvan sus cuentas.

”Si Dios quiere, Líbano comenzará a sentirse más seguro en los próximos días”, dijo Chamoun. “Lo más importante es detener estos conflictos que son extremadamente dañinos”.

”Hemos visto sus consecuencias, y hemos visto que estamos pagando un precio muy alto por las guerras de otras personas en nuestra tierra”, agregó.

Por Bassem Mroue, The Associated Press.