El papa visita la Mezquita Azul al inicio de reuniones con líderes religiosos de Turquía

ESTAMBUL- El papa León XIV visitó la icónica Mezquita Azul de Estambul el sábado, pero no se detuvo a rezar, al tiempo que se centraba más en fortalecer los lazos con los patriarcas ortodoxos y promover medidas valientes para que las iglesias de Oriente y Occidente se unan. León XIV se quitó los zapatos y, en sus calcetines blancos, recorrió la mezquita del siglo XVII, mirando hacia sus elevadas cúpulas de azulejos y las inscripciones en árabe en sus columnas mientras un imán se las señalaba. TE PUEDE INTERESAR: Lamenta León XIV que en la cultura actual se considere a Jesús un mero ‘personaje histórico’ El Vaticano había indicado que León XIV guardaría un “breve minuto de oración silenciosa” allí, pero no lo hizo. El imán de la mezquita, Asgin Tunca, dijo que había invitado a León a rezar, ya que la mezquita era “la casa de Alá”, pero el papa no aceptó la invitación. Más tarde, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo: “El papa experimentó su visita a la mezquita en silencio, en un espíritu de contemplación y escucha, con profundo respeto por el lugar y la fe de aquellos que se reúnen allí en oración”. El Vaticano luego envió una versión corregida de su boletín sobre el viaje, eliminando la referencia al “breve minuto de oración silenciosa” planeado, sin más explicaciones. El primer papa estadounidense de la historia está siguiendo los pasos de sus predecesores recientes, quienes realizaron visitas de alto perfil a la Mezquita del Sultán Ahmed, como se la conoce oficialmente, en un gesto de respeto hacia la mayoría musulmana de Turquía. VISITAS PAPALES A LA MEZQUITA AZUL CON FRECUENCIA PLATEA PREGUNTAS Pero las visitas siempre han planteado preguntas sobre si el papa rezaría en la casa de culto musulmana, o al menos se detendría para pensar en un silencio meditativo.

Cuando Benedicto XVI visitó Turquía en 2006, las tensiones eran altas porque él había ofendido a muchos en el mundo musulmán unos meses antes con un discurso en Ratisbona, Alemania, que fue ampliamente interpretado como una vinculación entre el Islam y la violencia. El Vaticano añadió una visita a la Mezquita Azul en el último minuto en un intento de acercarse a los musulmanes. El papa guardó un momento de oración silenciosa, con la cabeza inclinada, cuando el imán rezaba junto a él, mirando hacia el este. Benedicto luego le agradeció “por este momento de oración”. Era la segunda vez que un papa visitaba una mezquita, después que San Juan Pablo II visitó brevemente una en Siria en 2001. TE PUEDE INTERESAR: En su primer viaje al extranjero, el papa exhorta a Turquía a ser una fuerza para la paz No hubo dudas en 2014, con la visita del papa Francisco: se mantuvo durante dos minutos de oración silenciosa mirando hacia el este, con la cabeza inclinada, los ojos cerrados y las manos entrelazadas frente a él. El gran muftí de Estambul, Rahmi Yaran, le dijo al papa después, “Que Dios lo acepte”. Con León XIV, sin embargo, incluso el Vaticano pareció sorprendido por su decisión de no rezar. La Santa Sede tuvo que corregir el registro oficial de la visita luego que originalmente mantuvo la referencia planeada a que él se detendría para rezar. Hablando con los periodistas tras la visita, el imán Tunca dijo que le había dicho al papa: “No es mi casa, no es tu casa, (es la) casa de Alá”. Agregó que invitó a León XIV a rezar “Pero él dijo, ‘así está bien’”. ”Él quería ver la mezquita, quería sentir la atmósfera de la mezquita, creo. Y estaba muy complacido”, añadió. HAGÍA SOPHIA QUEDÓ FUERA DEL ITINERARIO Los papas anteriores también han visitado el cercano monumento de Hagia Sophia, una vez una de las catedrales históricas más importantes del cristianismo, además de ser patrimonio mundial de Naciones Unidas.