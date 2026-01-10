‘Colectivos armados en Venezuela’ alerta Embajada de los Estados Unidos

El 10 de enero, el gobierno de los Estados Unidos informó sobre posibles riesgos de violencia en el territorio de Venezuela, tras la transición de control del país.

Se reportó que se han organizado, presuntamente, milicias armadas que tienen el objetivo de buscar estadounidenses o civiles que hayan mostrado su apoyo a los Estados Unidos.

Por ello, las autoridades de los Estados Unidos reiteraron, para sus ciudadanos, en esperar a realizar viajes al territorio sudamericano, cuando se reanuden los vuelos internacionales.

‘Antes de salir, los ciudadanos estadounidenses deberían tomar precauciones y conocer su entorno. Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, cortando carreteras y registrando vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o apoyo a Estados Unidos’ indicó la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado.

En la página web de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, permanece la descripción de la situación de seguridad en Venezuela como ‘fluida’.