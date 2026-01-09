Trump invita a China y Rusia a comprar crudo de Venezuela gestionado por EU ‘que necesiten’

9 enero 2026
    Trump invita a China y Rusia a comprar crudo de Venezuela gestionado por EU 'que necesiten'
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó este viernes a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington “que necesiten”. EFE

El republicano, que ya había prometido que negociaría con las petroleras la revitalización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó este viernes a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington “que necesiten” y defendió que su Administración tome control de las ventas de petróleo del país suramericano porque de lo contrario Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero.

“Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí (en Venezuela) o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesiten”, dijo en una reunión en la Casa Blanca con directivos de petroleras para tratar la reconstrucción del sector en Venezuela.

La cita con ejecutivos de grandes multinacionales petroleras como Chevron o Exxon, o la española Repsol o la italinan Eni, se produce tras la captura por fuerzas estadounidenses del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el anuncio de que Washington se encargaría de comercializar millones de barriles de crudo de esa nación tras un pacto con su Gobierno interino.

El republicano, que ya había prometido que negociaría con las petroleras la revitalización de la “severamente deteriorada” industria de hidrocarburos en Venezuela, advirtió que si Washington no hubiera asumido el control del crudo venezolano “China habría entrado allí y Rusia también habría entrado allí”.

Trump agregó que espera que las compañías de crudo construyan nuevas instalaciones en lugar de solo “una simple renovación.

“Espero que construyan todo completamente nuevo, que eliminen la vieja chatarra que ha estado allí durante tantos años y que lo hagan de la manera correcta. Van a estar (las petroleras) allí mucho tiempo. Si llegamos a un acuerdo, si cerramos un trato, van a estar allí mucho tiempo”, indicó.

Antes de la reunión, Trump había pedido disculpas a las compañías a las que no habían podido recibir este viernes por falta de espacio y adelantó que los secretarios de Energía, Chris Wright, y del Interior, Doug Burgum, “recibirán durante la próxima semana” a los que no estuvieron hoy en la Casa Blanca.

(Con información de EFE)

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

