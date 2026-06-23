Colombia se unirá al Escudo de las Américas tras victoria presidencial de Abelardo de la Espriella

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Abelardo de la Espriella, considerado como político de ultraderecha, fue felicitado por sus homólogos políticos, como Donald Trump, Daniel Noboa, Javier Milei y Benjamin Netanyahu

El 23 de junio se reportó que el candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, catalogado como parte de movimientos políticos de ultraderecha, ha considerado ser parte del Escudo de las Américas. La invitación fue emitida por parte del Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, tras felicitar la victoria de Espriella.

El Escudo de las Américas es una iniciativa, organizada principalmente por los Estados Unidos en la administración de Trump, que tiene como objetivo enfrentar al crimen organizado en Latinoamérica con el apoyo de diferentes naciones en el continente. Las naciones que conforman la asociación son: Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y la República Dominicana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/una-colombia-dividida-elige-entre-la-continuidad-de-un-gobierno-izquierda-o-un-giro-a-uno-de-derecha-DF21531507

Se destacó, tras haberse informado sobre esta coalición el 7 de marzo del 2026, que los países: México, Brasil y Colombia no habían sido invitados o considerados en esta iniciativa, a pesar de no tener conflictos diplomáticos con las demás naciones ni con Estados Unidos. No obstante, analistas, comentaristas y medios de información han presumido que la posible separación de estos países de la iniciativa del Escudo de las Américas se debe a las posturas políticas que tiene cada país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido considerado como un crítico de las políticas presidenciales de Estados Unidos, bajo el mandato de Trump, particularmente en las acciones de intervencionismo que se vieron reflejadas en Venezuela, Irán y Cuba.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su apoyo a través de publicaciones de X, hacia el candidato colombiano de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella. En sus declaraciones, el presidente Trump aseguró que la relación entre Colombia y su país será ‘mucho mejor’. En contraste, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al presidente Petro al considerarlo como posible colaborador del narcotráfico.

Actualmente, dicho candidato, apodado: El Tigre, aseguró la victoria según el conteo preliminar de las elecciones presidenciales. Tras su desfile de celebración, en el cual se movilizó con protección blindada, mencionó que Colombia sería parte del Escudo de las Américas.

A partir del 7 de agosto, Colombia hará parte del Escudo de las Américas. Colombia no será más gobernado por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde’ escribió en X, Espriella.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/elecciones-presidenciales-en-colombia-cuales-son-las-propuestas-clave-de-cepeda-y-de-la-espriella-KH21510219

En la formación del Escudo de las Américas se ha destacado la presencia, principal, de administraciones presidenciales inclinadas con la ultraderecha, como la de Trump, Bukele, Noboa, Milei y, ahora, la de Espriella.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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