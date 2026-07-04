Denuncia Canacar robo a mil 270 tráileres durante primer semestre del 2026

MATAMOROS.- En el primer semestre del año, en México se reportó el robo de mil 270 unidades de carga y la muerte violenta de 15 operadores, informó Rómulo Mejía Durán, vicepresidente de la Cámara Nacional del Auto transporte de Carga (Canacar).

El Estado de México y Puebla, dijo en conferencia, son las entidades donde más robos se han registrado, seguidas de Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco.

“Tan sólo en estos seis meses que van del año, tenemos 15 decesos de operadores por parte de delincuentes que buscan y logran apoderarse de la carga y de los camiones, y se ha reportado el robo de mil 270 unidades, todas con violencia”, señaló.