Comerciantes en Bagdad protestan por nuevos aranceles

Internacional
/ 8 febrero 2026
    Comerciantes en Bagdad protestan por nuevos aranceles
    Irak enfrenta una deuda de 69 mil millones de dólares y un presupuesto estatal que sigue dependiendo del petróleo para aproximadamente el 90% de los ingresos. FOTO: AP.

Los nuevos aranceles que entraron en vigor el 1 de enero se impusieron como parte de un intento de reducir la deuda del país

BAGDAD.- Al señalar que se han aumentado drásticamente sus costos e interrumpido el comercio, cientos de comerciantes y propietarios de empresas de despacho aduanero protestaron en el centro de Bagdad el domingo, exigiendo que el gobierno de Irak revierta las tarifas aduaneras impuestas recientemente.

De acuerdo a lo que señalaron, los nuevo gravámenes, en algunos casos de hasta el 30%, han impuesto una carga injusta sobre ellos.

Por lo anterior se ha presentado una demanda con el objetivo de reducir la medida, sobre la cual la Corte Suprema Federal iraquí debe pronunciarse el miércoles.

Los manifestantes se reunieron el domingo frente a la Dirección General de Aduanas, coreando consignas contra la corrupción y rechazando los nuevos aranceles.

Los manifestantes también acusaron a grupos influyentes de facilitar la entrega de mercancías a cambio de pagos no oficiales más bajos, calificándolo de corrupción generalizada.

Asimismo muchos comerciantes, dijeron, ahora están considerando canalizar sus importaciones a través de la región del Kurdistán, donde las tarifas son más bajas.

