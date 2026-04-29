Comité envía al pleno del Senado votación sobre Kevin Warsh como jefe de la Fed

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Internacional
/ 29 abril 2026
    Comité envía al pleno del Senado votación sobre Kevin Warsh como jefe de la Fed
    Kevin Warsh en su audiencia en el Congreso sobre su nominación para ser presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en Washington el 21 de abril del 2026. AP

Con una votación de 13-11, el Senado avanza el relevo de Jerome Powell por Kevin Warsh en la Reserva Federal

El Comité Bancario del Senado votó el miércoles por líneas partidistas para enviar al pleno de la cámara la votación sobre si Kevin Warsh debe ser el próximo presidente de la Reserva Federal.

Warsh reemplazaría a Jerome Powell, un blanco habitual de los insultos del presidente Donald Trump por no recortar las tasas de interés como quiere el mandatario.

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La votación fue de 13-11, con todos los senadores republicanos a favor y los demócratas en contra.

Warsh es un ex alto funcionario de la Reserva Federal, pero también ha sido un duro crítico de la institución y del liderazgo de Powell. Ha calificado el repunte de la inflación en 2022 como el mayor error del banco central en cuatro décadas. Es probable que una votación sobre su nominación no se realice hasta el próximo mes, pero podría ser confirmado para cuando el mandato de Powell concluya el 15 de mayo.

La votación del Comité Bancario del Senado es el primero de dos acontecimientos clave en torno al futuro del liderazgo de la Reserva Federal. Powell también preside el miércoles lo que probablemente será su última reunión del comité que fija las tasas de interés. En una conferencia de prensa luego, Powell podría indicar si permanecerá como miembro de la junta de gobernadores del banco central después de que termine su mandato como presidente.

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Sería inusual que Powell se quedara, pero hacerlo le impediría al gobierno de Trump nombrar a un nuevo integrante de la junta. Powell podría optar por quedarse si considera que es necesario para proteger la independencia de la Reserva Federal.

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