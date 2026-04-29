‘El rey Carlos está de acuerdo conmigo en la prohibición de las armas nucleares iraníes’, afirma Trump

La declaración ocurrió durante la cena de Estado ofrecida en la Casa Blanca en honor al monarca británico y a la reina Camila, luego de una reunión bilateral celebrada ese mismo día. Durante su mensaje, el presidente estadounidense sostuvo que ambos coincidían plenamente en que Irán no debe desarrollar armamento nuclear.

Donald Trump aseguró que el rey Carlos III comparte su postura de impedir que Irán acceda a armas nucleares, una afirmación que provocó incomodidad en círculos diplomáticos británicos debido al carácter neutral que la monarquía debe mantener frente a asuntos políticos.

La referencia pública a una supuesta opinión privada del rey generó cautela en el Palacio de Buckingham, que evitó entrar en polémica y se limitó a recordar que Carlos III conoce y respalda la política histórica del gobierno británico en contra de la proliferación nuclear.

La visita oficial del soberano británico a Estados Unidos se desarrolla en un contexto diplomático delicado, marcado por recientes desacuerdos entre Washington y Londres sobre la situación en Medio Oriente, particularmente por las críticas de Trump al gobierno de Keir Starmer respecto al conflicto con Irán.

Pese a ello, tanto Trump como Carlos III mantuvieron un tono cordial durante sus encuentros públicos. El presidente describió al rey como “una persona fantástica” y resaltó la fortaleza de la relación entre ambos países, mientras que el monarca subrayó la importancia de revitalizar el vínculo especial entre Reino Unido y Estados Unidos.

En su discurso ante invitados reunidos en la gala de Estado, Carlos evocó momentos complejos en la historia bilateral, como la crisis de Suez, y destacó la capacidad de ambas naciones para fortalecer su alianza incluso tras episodios de tensión.

La jornada incluyó además un discurso histórico del rey ante el Congreso estadounidense, donde destacó la relevancia de la cooperación transatlántica y la necesidad de mantener el respaldo a Ucrania frente a Rusia, además de advertir sobre los riesgos del aislacionismo.

DE BROMA EN BROMA...

En medio del protocolo diplomático, Carlos III aprovechó el banquete para lanzar algunas bromas dirigidas a su anfitrión. Una de las más comentadas fue la respuesta a las declaraciones previas de Trump sobre la Segunda Guerra Mundial, cuando el mandatario había dicho que sin Estados Unidos los europeos “hablarían alemán”.

Con humor, el monarca replicó que si no hubiera sido por los británicos, los estadounidenses “hablarían francés”, en alusión a las disputas coloniales entre Francia y Gran Bretaña por el control de Norteamérica.

También ironizó sobre las remodelaciones impulsadas por Trump en la Casa Blanca, recordando que los británicos ya habían hecho “su propio intento de renovación” en 1814, cuando incendiaron el edificio durante la guerra anglo-estadounidense.

Otra de las bromas del rey hizo referencia al Motín del Té de Boston, al señalar que la cena oficial representaba “una mejora considerable” respecto a aquel episodio en el que colonos estadounidenses arrojaron cargamentos de té británico al mar.

Trump respondió con humor y aprovechó para elogiar el discurso del monarca ante el Congreso, comentando que Carlos había logrado poner de pie a los demócratas, algo que él mismo dijo no haber conseguido.

Como símbolo de acercamiento entre ambos países, el rey entregó al presidente la campana del submarino británico HMS Trump, utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, gesto con el que reafirmó la intención de fortalecer la relación bilateral en medio de las tensiones recientes entre Washington y el gobierno británico.