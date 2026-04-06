Irán ataca la infraestructura petrolera de Kuwait

Los ataques con drones del domingo se produjeron horas antes de que los miembros del grupo OPEP+, formado por los principales proveedores mundiales de petróleo, se reunieran para debatir cómo aumentar la producción a pesar del cierre efectivo por parte de Irán de la ruta marítima del estrecho de Ormuz.

Drones iraníes han atacado la infraestructura petrolera de Kuwait, causando “graves daños materiales” que amenazan con interrumpir aún más el suministro de petróleo, ya afectado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán .

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó haber atacado plantas petroquímicas en Kuwait, así como en los Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

La Corporación Petrolera de Kuwait (KPC) reportó daños e incendios en sus filiales.

La compañía indicó que, tras un ataque con drones, se habían producido incendios en su complejo petrolero de Shuwaikh, donde se ubican el Ministerio de Petróleo y la sede de la KPC.

Según los informes, drones iraníes también atacaron un complejo de oficinas de ministerios del gobierno kuwaití, causando daños importantes pero sin víctimas, mientras que los medios locales informaron que dos plantas de energía y desalinizadoras de agua habían sido atacadas.

Mientras tanto, el mando militar central de Irán rechazó un ultimátum de Donald Trump, quien había amenazado con destruir infraestructura vital iraní si Teherán no aceptaba un acuerdo de paz en 48 horas.

El sábado, un ataque israelí contra plantas petroquímicas iraníes dejó al menos cinco muertos, según informaron medios de comunicación iraníes.

Los ataques con drones en Kuwait son el último golpe a la infraestructura petrolera de Oriente Medio desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán a finales de febrero.

El ataque israelí a una planta de producción en el mayor yacimiento de gas de Irán, South Pars, a mediados de marzo, provocó una represalia por parte de Teherán, que posteriormente atacó el complejo industrial de Ras Laffan en Qatar.

Esto ocurrió días después de que drones atacaran instalaciones de almacenamiento de petróleo en el puerto de Salalah, en Omán.

Los miembros de la OPEP+ declararon el domingo que la reparación de las instalaciones energéticas dañadas en los recientes ataques sería costosa y prolongada, y que podría afectar el suministro mundial de petróleo durante un largo periodo.

Asimismo, recalcaron la importancia crucial de salvaguardar las rutas marítimas internacionales para garantizar el flujo ininterrumpido de energía.

Según Reuters, el grupo, integrado por miembros de la OPEP y otros países productores de petróleo, habría acordado en principio aumentar la producción en 206.000 barriles diarios en mayo. Sin embargo, el acuerdo sigue siendo en gran medida simbólico, ya que Irán continúa bloqueando de facto el estrecho de Ormuz.

El estrecho es una arteria comercial vital por la que suelen transitar unos 100 buques cisterna al día.

Aproximadamente el 20% del petróleo crudo mundial se transporta a través de este estrecho canal, y el bloqueo iraní ha restringido gravemente su distribución.

El conflicto ha provocado la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia.

El precio del crudo Brent se ha disparado, subiendo más del 50% desde principios de año como consecuencia de la guerra, y alcanzando un máximo de 119,50 dólares por barril en marzo. Actualmente se cotiza a unos 109 dólares por barril.

Esto ha provocado un aumento en los costos de la energía para los consumidores, incluso en el Reino Unido y Estados Unidos, donde los automovilistas se han visto gravemente afectados.

En el Reino Unido, el precio medio de un litro de gasolina sin plomo era de 154,45 peniques el domingo, según el RAC, mientras que el precio medio del diésel era de 185,23 peniques.

Justo antes de que comenzara la guerra de Irán, un litro de gasolina costaba de media 132,83 peniques, mientras que el diésel costaba 142,38 peniques.

La semana pasada, el precio promedio del combustible en Estados Unidos superó los 4 dólares por galón por primera vez en cuatro años, y el domingo el promedio nacional fue de 4,110 dólares.

En su última reunión, celebrada el 1 de marzo, los miembros de la OPEP+ ya habían acordado aumentar la producción en 206.000 barriles diarios adicionales durante todo el mes de abril en respuesta a la guerra con Irán.

La reunión más reciente sugiere que estarán dispuestos a incrementar nuevamente la producción una vez que se permita el paso seguro de los petroleros por el estrecho.