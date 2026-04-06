Irán rechaza propuesta más reciente de alto el fuego cuando se acerca fecha límite de Trump

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 6 abril 2026
    Irán rechaza propuesta más reciente de alto el fuego cuando se acerca fecha límite de Trump
    El control iraní del estrecho ha provocado un alza vertiginosa de los precios del petróleo y ha sacudido la economía mundial. ESPECIAL.

Afirma que ya no confía en Trump luego que Estados Unidos bombardeara la República Islámica en dos ocasiones durante las conversaciones

TEHERÁN.-Pese al ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump de una gran escalada de ataques contra centrales eléctricas y puentes, Irán rechazó la más reciente propuesta de cese al fuego y, en cambio, señaló que quiere un fin permanente de la guerra.

“No aceptaremos simplemente un cese al fuego”, dijo Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, a The Associated Press. “Sólo aceptamos un fin de la guerra con garantías de que no volveremos a ser atacados”. “La Casa Blanca asesinó la mesa de negociaciones”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Circulan propuestas de alto el fuego inmediato para detener la guerra entre EU e Irán

El plazo de Trump se centra en que Teherán abra el estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Irán ha permitido el paso de algunos buques desde que comenzó la guerra con los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero, pero ninguno pertenece a esos países ni a aquellos considerados aliados de ellos.

El rechazo de Irán se anunció luego que Israel atacó una planta petroquímica clave en el enorme yacimiento iraní de gas natural South Pars y mató a dos comandantes de la Guardia Revolucionaria paramilitar.

Israel afirmó que el ataque al yacimiento de gas tenía como objetivo eliminar una importante fuente de ingresos para Irán. El yacimiento es crítico para la producción de electricidad, pero el ataque pareció no estar relacionado con las amenazas de Trump. El yacimiento de gas compartido con Qatar es el más grande del mundo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Dinero
Economía

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Personajes


Donald Trump

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
La FGR obtuvo vinculación contra tres personas en Ciudad de México y 18 más por armas y explosivos en otro operativo

FGR obtiene vinculación a proceso contra tres personas por tráfico de más de 100 kilos de marihuana en CDMX
César Montes volvió a aparecer en el área y marcó con el Lokomotiv de Moscú, confirmando su gran momento en Rusia rumbo al Mundial 2026.

César Montes anota con Lokomotiv: El gran momento del ‘Cachorro’ de cara al Mundial 2026
Normas morenistas

Normas morenistas
NosotrAs: El feminismo queya no es (parte II)

NosotrAs: El feminismo que
ya no es (parte II)

Aunque el operativo contra ‘El Mencho’ pareció generar un impulso momentáneo en la imagen presidencial, no modificó las percepciones generales sobre el desempeño del gobierno en áreas clave.

Encuesta afirma que Sheinbaum tuvo 70% de aprobación durante marzo
Detienen a “El Milo” en Quintana Roo, operador de la Mafia Cubano-Americana con orden de extradición a Estados Unidos por delitos graves.

Detienen en Quintana Roo a ‘El Milo’, operador financiero de la Mafia Cubano-Americana y requerido por EU
Conoce cómo presentar tu declaración anual 2026 sin e.firma, cuándo es obligatoria y qué requisitos debes cumplir ante el SAT.

Declaración Anual del SAT... ¿Necesitas e.firma para recibir el saldo a favor?
Autoridades mexicanas detuvieron en Quintana Roo a Remigio “N”, alias “Milo”, presunto operador financiero de una red criminal con alcance internacional y requerido por Estados Unidos

‘Mi derecho, mi lugar’... ¿Dónde me registro para obtener uno de los últimos lugares para acceder a la preparatoria de la SEP?