Irán rechaza propuesta más reciente de alto el fuego cuando se acerca fecha límite de Trump

TEHERÁN.-Pese al ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump de una gran escalada de ataques contra centrales eléctricas y puentes, Irán rechazó la más reciente propuesta de cese al fuego y, en cambio, señaló que quiere un fin permanente de la guerra.

“No aceptaremos simplemente un cese al fuego”, dijo Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, a The Associated Press. “Sólo aceptamos un fin de la guerra con garantías de que no volveremos a ser atacados”. “La Casa Blanca asesinó la mesa de negociaciones”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Circulan propuestas de alto el fuego inmediato para detener la guerra entre EU e Irán

El plazo de Trump se centra en que Teherán abra el estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Irán ha permitido el paso de algunos buques desde que comenzó la guerra con los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero, pero ninguno pertenece a esos países ni a aquellos considerados aliados de ellos.

El rechazo de Irán se anunció luego que Israel atacó una planta petroquímica clave en el enorme yacimiento iraní de gas natural South Pars y mató a dos comandantes de la Guardia Revolucionaria paramilitar.

Israel afirmó que el ataque al yacimiento de gas tenía como objetivo eliminar una importante fuente de ingresos para Irán. El yacimiento es crítico para la producción de electricidad, pero el ataque pareció no estar relacionado con las amenazas de Trump. El yacimiento de gas compartido con Qatar es el más grande del mundo.