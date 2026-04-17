¿Cómo Corea del Sur planea usar la crisis de Irán para impulsar una revolución de las energías renovables?

Las comidas se financian con la instalación solar de un megavatio de la aldea, que genera aproximadamente 10 millones de wones (6800 dólares) de beneficio neto al mes.

En Guyang-ri, una aldea agrícola de 70 hogares ubicada a unos 90 minutos al sureste de Seúl , en Corea del Sur, los habitantes se reúnen seis días a la semana para disfrutar de almuerzos comunitarios gratuitos.

“Los vecinos almorzamos juntos todos los días, así que nos vemos las caras y charlamos”, dice Jeon Joo-young, el jefe de la aldea. “Los lazos y la solidaridad entre los vecinos se fortalecen mucho. La vida se vuelve más agradable”.

El cambio ha sido drástico. Antes de que el proyecto solar se pusiera en marcha en 2022, la aldea, de unos 130 habitantes, no tenía restaurante, ni transporte público, ni apenas infraestructura comunitaria.

Ahora, los ingresos generados por la energía solar financian las comidas, un servicio de transporte para personas mayores, una cancha de ping-pong y actividades culturales.

El pueblo optó deliberadamente por destinar los ingresos generados por la energía solar al bienestar social en lugar de a dividendos individuales, una decisión que, según Jeon, los residentes tomaron por sí mismos y no por haber sido persuadidos.

“Si se divide el dinero como ingreso individual, la gente se siente desconectada. Personas que no se conocían desde hace años ahora se conocen en cuestión de días” gracias al restaurante, afirma.

Guyang-ri sirve como prototipo nacional para el programa surcoreano de “aldeas de ingresos solares”, que se encuentra en rápida expansión y cuyo objetivo es llegar a 2.500 aldeas para 2030.

El gobierno se propone crear 700 este año, un aumento considerable con respecto a las aproximadamente 150 existentes.

Esta aceleración forma parte del esfuerzo del presidente Lee Jae Myung por utilizar la crisis de Irán como catalizador para una transición más rápida hacia la energía limpia.

Corea del Sur importa más del 90% de su energía primaria, incluyendo aproximadamente el 70% del petróleo crudo, a través del estrecho de Ormuz.

Lee ha presentado repetidamente la dependencia de los combustibles fósiles como una vulnerabilidad peligrosa, diciéndole a su gabinete que el “destino de la nación” depende de la transición energética.

Muchos de los objetivos en materia de energías renovables son anteriores a la crisis, incluido el de generar el 20% de la electricidad a partir de fuentes renovables para 2030 y eliminar gradualmente el carbón para 2040, pero los funcionarios afirman que el ritmo y la urgencia política han cambiado drásticamente y que la financiación ha aumentado.

Un presupuesto suplementario destina unos 500.000 millones de wones a la transición energética, financiando mejoras en la infraestructura de la red eléctrica y aumentando el apoyo anual total a los proyectos de energías renovables hasta un récord de 1,1 billones de wones (670 millones de dólares).

Además, se proporcionarán 400 mil millones de wones en préstamos a bajo interés al programa de aldeas para acelerar su implementación.

Kim Sung-whan, ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente, declaró: “En todo el mundo, la guerra en Oriente Medio está impulsando una aceleración aún mayor de la transición hacia las energías renovables, por lo que Corea también debe acelerar el ritmo”.

Pero a medida que los programas de energías renovables se expanden, chocan con la capacidad de la red eléctrica.

Gran parte del sur y suroeste, donde se ha concentrado el desarrollo de la energía solar y eólica, ya están al límite de su capacidad o cerca de él.

Gigavatios de proyectos de energías renovables esperan ser conectados a la red, lo que significa que parte de la capacidad de energía renovable se desperdicia.

Hong Jong Ho, economista especializado en energía de la Universidad Nacional de Seúl, sostiene que la crisis energética de Corea del Sur comenzó mucho antes de la guerra con Irán.

Según Hong, la empresa estatal de servicios públicos Korea Electric Power Corporation (Kepco), que controla la generación, transmisión y distribución nacional como un monopolio de facto y posee participaciones en las empresas estatales que operan la mayoría de las centrales de carbón y nucleares, mantiene los precios de la electricidad artificialmente bajos y desalienta la inversión en infraestructuras renovables.

“Décadas de electricidad subvencionada por el gobierno han llevado a muchos coreanos a considerar la energía como un bien público que el gobierno debería proporcionar de forma barata y abundante”, afirma, lo que, a su vez, erosiona la aceptación pública de los costes de la transición.

Kepco se ha centrado en planes para construir líneas de transmisión de alto voltaje desde las regiones del sur, ricas en energías renovables, hasta Seúl, pero la construcción lleva más de una década y se enfrenta a una creciente resistencia local por parte de los residentes, que lo consideran injusto: las zonas rurales sacrifican tierras para abastecer a la capital, sin recibir ningún beneficio en cuanto al precio bajo el sistema nacional de precios uniformes de Corea del Sur.

El impulso para expandir la energía solar también está poniendo de manifiesto la dependencia de Corea del Sur de las cadenas de suministro chinas.

China representa la mayor parte de los paneles solares instalados en el país, lo que refleja su dominio en la fabricación global y sus costos significativamente más bajos.

El gobierno ha respondido con medidas que incluyen requisitos de fabricación nacional para los módulos solares en las aldeas y planes para introducir la certificación de huella de carbono para las importaciones.

Sin embargo, los grupos ecologistas argumentan que la respuesta general a la transición energética es insuficiente.

Gahee Han, del grupo Soluciones para Nuestro Clima, reconoce que el presidente Lee ha demostrado una “auténtica intención política” al acelerar la transición.

La preocupación, según ella, radica en si este impulso se traducirá en resultados concretos.

Si bien se asignaron aproximadamente 500 mil millones de wones a la transición energética en el presupuesto suplementario, simultáneamente se destinaron alrededor de 5 billones de wones a absorber el aumento de los precios de los combustibles fósiles, incluyendo subsidios directos a las refinerías de petróleo mediante un sistema de tope de precios.

«El gobierno que suprime las señales de precios es el mismo que pide a la ciudadanía que ahorre energía», afirma Han. «Esta contradicción refleja una mentalidad institucional más profunda que sigue protegiendo a las empresas de combustibles fósiles de la realidad del mercado».

El gobierno ha retrasado el cierre de algunas centrales de carbón y ha acelerado la reactivación de reactores nucleares, medidas que, según los funcionarios, son temporales para mantener la estabilidad de la red eléctrica en medio de la crisis de Oriente Medio.

Sin embargo, una reciente reunión del gabinete confirmó que los “pagos por capacidad”, o flujos de ingresos garantizados, seguirán llegando a 21 centrales eléctricas de carbón más allá de 2040 como reservas energéticas de emergencia.

“Ahora se presenta la oportunidad para un cambio transformador”, afirma Han. “La cuestión de si este gobierno tendrá el coraje institucional para aprovecharla es lo que definirá el futuro energético de Corea”.