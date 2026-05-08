Mario Delgado insiste en cierre de ciclo escolar el 5 de junio, pero revisarán fecha de regreso a clases

Luego que la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el cambio en el calendario escolar es apenas una propuesta, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, reiteró que el ciclo escolar de educación básica cierra el próximo 5 de junio. Entrevistado al término de un evento en Hermosillo, Sonora, el funcionario informó que los maestros culminarán sus labores el 12 de junio.

Enfatizó que la intención de ajustar el calendario no es para afectar la educación; pero que aún se revisará la fecha de regreso a clases: “ayer se hizo la propuesta y vamos a revisar ya la fecha final, sobre todo de regreso a clases”.

“Vamos a salir el 5, porque hay muchos estados que ya tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial. Salimos el 5, los maestros salen el 12 por las labores administrativas”, dijo. ”No queremos que haya afectación a la parte educativa, el regreso la propuesta que se hizo es el 17 de agosto, pero vamos a revisar eso para que haya el máximo aprovechamiento”, afirmó Delgado para medios de comunicación.

RECORTAN CICLO ESCOLAR 2025-2026 Ayer, la SEP hizo públicas modificaciones al calendario escolar, con lo que se extienden las vaciones para alumnos de educación básica a tres meses. Por la mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las modificaciones al calendario escolar eran apenas una propuesta.

“No hay todavía un calendario definido. Es una propuesta todavía, no está el calendario completo y vamos a esperar a que se defina ya de manera definitiva”, declaró.

Delgado dijo que a la “propuesta” le hace falta precisar el regreso a clases. “Vamos a revisar ya la fecha final, sobre todo de regreso”, dijo.

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