Insiste Donald Trump: ‘Los cárteles gobiernan México’

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    Insiste Donald Trump: ‘Los cárteles gobiernan México’
    El combate al tráfico de drogas se ha vuelta una prioridad para la administración de Donald Trump. AP

El presidente de EU volvió a decir que, aunque ha bajado el tráfico de drogas, siguen llegando desde México, lo que representa un problema

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a asegurar este viernes que los carteles del narcotráfico “gobiernan México”, apenas dos días después de afirmar que si el país vecino no hace “su trabajo” para combatirlos, Washington lo hará.

En un acto por el Día de la Madre en la Casa Blanca, el republicano destacó que su Administración ha reducido el tráfico de drogas por vía marítima en un 97%, pero insistió en que los estupefacientes siguen llegando por tierra a través de México.

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“Verán cómo continúa bajando (el tráfico transfronterizo), aunque (las drogas) están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema, porque los carteles gobiernan México, y nadie más. Son los carteles, simplemente, quienes gobiernan”, dijo Trump.

El magnate neoyorquino ha asegurado en anteriores ocasiones en que México está completamente en manos de los grandes clanes del narcotráfico, y sus palabras de hoy llegan después de que esta semana amenazara, nuevamente, con intervenir militarmente en territorio mexicano contra los carteles.

El mensaje de Trump del miércoles ya deparó una reacción de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, que replicó diciendo que su país está “actuando” contra el narco y que sigue abierto a cooperar con EE.UU. en esta tarea, al tiempo que volvió a subrayar la necesidad de respetar la soberanía del estado mexicano.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el combate contra el narcotráfico, en especial al tráfico de fentanilo, se ha convertido en una de las principales prioridades de Trump, que ha declarado a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

El cruce de declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para las relaciones bilaterales, tras un operativo estatal antidrogas realizado en abril en Chihuahua en el que participaron agentes de la CIA sin conocimiento previo del Gobierno federal mexicano.

También llegan después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera acusado de narcotráfico por un tribunal federal estadounidense.

Rocha Moya, miembro de Morena, el partido de Sheinbaum, está acusado junto a otros nueve funcionarios de delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.

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