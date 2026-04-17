Anuncia Luisa María Alcalde que en dos meses comenzará registro de aspirantes para elecciones del 2027

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México
/ 17 abril 2026
    Anuncia Luisa María Alcalde que en dos meses comenzará registro de aspirantes para elecciones del 2027
    Sobre las negociaciones con los aliados de Morena, Alcalde confió en que con la incorporación de Citlalli Hernández se restablecerá el vínculo. REFORMA
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La líder morenista informó que a partir del 22 de junio comenzará el registro de las Coordinaciones estatales y, posteriormente, se abrirán nuevas fechas para las respectivas a los distritos federales, municipales y locales

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que en dos meses comenzará el registro de aspirantes a las nominaciones para las gubernaturas del 2027.

Ese año se renovaron 17 gubernaturas en todo el País, así como la Cámara de Diputados, Congresos locales y Presidencias municipales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sube-25-deuda-de-la-administracion-publica-con-la-cfe-JK20086348

La líder morenista informó que a partir del 22 de junio comenzará el registro de las Coordinaciones estatales y, posteriormente, se abrirán nuevas fechas para las respectivas a los distritos federales, municipales y locales.

Las llamadas coordinaciones estatales han sido ocupadas por los aspirantes a las gubernaturas que, desde tiempos de Andrés Manuel López Obrador, se han llamado comúnmente como “corcholatas”.

“Yo soy el destapador y mi corcholata favorita ser· la del pueblo”, dijo en 2021.

Sobre las negociaciones con los aliados de Morena, Alcalde confió en que con la incorporación de Citlalli Hernández se restablecerá el vínculo.

”Citlalli ya ha participado en tres procesos anteriores, en los cuales colaboró desde la trinchera de Secretaria General en llevar e impulsar los acuerdos, las alianzas con los partidos que nos han acompañado -el PT y el Verde Ecologista- ya instalamos la mesa de alianzas. Nuestra idea es que Citlalli nos pueda ayudar a darle seguimiento permanente a esta mesa de alianzas”, detalló la líder guinda Alcalde.

”Vamos a ir fuertes, vamos a ir unidos con el PT y el PVEM. Los resultados electorales ponen en evidencia que la alianza es importante; nos ha ayudado a tener las dos terceras partes en el Congreso, lo que permite modificar la Carta Magna para seguir transformando”.

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