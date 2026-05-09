$!En México, 22 buscadoras fueron asesinadas en los últimos 15 años; más de la mitad eran mamás

Del 2010 al 2025, 24 buscadoras fueron atacadas en México: 22 fueron asesinadas y dos desaparecidas, de ellas, 15 eran madres de familia. La cifra fue revelada en vísperas del 10 de mayo por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, mediante un mapa con la radiografía de ataques.

Dentro de las 24 buscadoras víctima que no son madres de familia, se identificaron como hermanas, hijas y esposas. De acuerdo al registro de la fundación, los estados con más ataques a buscadoras se registraron en Guanajuato con cinco y Sinaloa con cuatro.

“Este 10 de mayo, mientras muchas madres reciben abrazos, ellas siguen cavando, exigiendo y arriesgando sus vidas. Porque en México, buscar a un desaparecido puede costarte la vida”, es el mensaje que acompaña a publicación dentro de la página Fundació njusticia.org . El mapa interactivo, además de trazar los puntos del ataque, revela la fotografía de cada una de las víctimas y el nombre de su familiar desaparecido.

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN PARA LA JUSTICIA?

Es una organización de la sociedad civil, fundada en 2011 y es un proyecto operado por las asociaciones civiles Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C y Justicia Transnacional en Accion, A.C, las cuales comparten misión, visión, valores, equipo y población beneficiaria.

Desde hace 10 años, luchan para que en América Latina haya justicia y se fortalezca el estado democrático de derecho, para que cada violación a los derechos humanos se investigue hasta que se acceda a la verdad y se repare.

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