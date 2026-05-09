En México, 22 buscadoras fueron asesinadas en los últimos 15 años; más de la mitad eran mamás

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    En México, 22 buscadoras fueron asesinadas en los últimos 15 años; más de la mitad eran mamás
    El mayor número de ataques lo concentran Sinaloa y Guanajuato. Fundación Justicia

En 15 años mujeres buscadoras han sido víctimas de ataques, el 63% de ellos fueron contra madres de familia

Del 2010 al 2025, 24 buscadoras fueron atacadas en México: 22 fueron asesinadas y dos desaparecidas, de ellas, 15 eran madres de familia. La cifra fue revelada en vísperas del 10 de mayo por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, mediante un mapa con la radiografía de ataques.

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Dentro de las 24 buscadoras víctima que no son madres de familia, se identificaron como hermanas, hijas y esposas. De acuerdo al registro de la fundación, los estados con más ataques a buscadoras se registraron en Guanajuato con cinco y Sinaloa con cuatro.

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“Este 10 de mayo, mientras muchas madres reciben abrazos, ellas siguen cavando, exigiendo y arriesgando sus vidas. Porque en México, buscar a un desaparecido puede costarte la vida”, es el mensaje que acompaña a publicación dentro de la página Fundaciónjusticia.org.

El mapa interactivo, además de trazar los puntos del ataque, revela la fotografía de cada una de las víctimas y el nombre de su familiar desaparecido.

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN PARA LA JUSTICIA?
Es una organización de la sociedad civil, fundada en 2011 y es un proyecto operado por las asociaciones civiles Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C y Justicia Transnacional en Accion, A.C, las cuales comparten misión, visión, valores, equipo y población beneficiaria.

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Desde hace 10 años, luchan para que en América Latina haya justicia y se fortalezca el estado democrático de derecho, para que cada violación a los derechos humanos se investigue hasta que se acceda a la verdad y se repare.

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Karla Guadarrama

Karla Guadarrama

Líder de la Estrategia Digital en Vanguardia con una Especialidad en Diseño de Futuros en CENTRO. Formo parte de la segunda Generación del programa Women In News de Google News Initiative y Wan-Ifra Latam.
Periodista con más de 10 años de experiencia en Medios Digitales, Desarrollo de audiencias, SEO, Estrategias Digitales, tendencias, listening, gestión de equipos y proyectos.

Máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Formé parte de PRENDE Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Fui asistente titular de Investigación Worlds of Journalism, coordinada por la Universidad de Miami. Coordiné al equipo de Verificación de Candidatum. Premio Estatal de Periodismo 2017.

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