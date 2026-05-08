Madres Buscadoras reportan hallazgo de más de 40 bolsas con restos en fosa de Jalisco

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó este viernes sobre el hallazgo de cerca de 40 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina localizada desde el pasado 25 de abril en el municipio de El Salto, a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

A través de un mensaje difundido tras concluir la jornada de búsqueda, el colectivo aseguró que los trabajos continúan diariamente y advirtió que estos hallazgos reflejan la magnitud de la crisis de desapariciones que enfrenta el estado.

“Esta realidad sigue creciendo bajo la tierra. No nos vamos a detener”, señalaron las integrantes del colectivo, quienes afirmaron que mantienen las labores con recursos propios, impulsadas por la esperanza de encontrar a sus familiares desaparecidos.

Las buscadoras también agradecieron el respaldo de autoridades estatales involucradas en el seguimiento del caso. Indicaron que el comisionado estatal de búsqueda, Víctor Hugo Ávila Barrientos, ha brindado acompañamiento durante las jornadas, mientras que la Fiscalía de Jalisco se encarga de la exhumación e investigación de los restos localizados.

El colectivo subrayó además el contraste que vive Jalisco, entidad que concentra el mayor número de personas desaparecidas en el país y que, al mismo tiempo, será una de las sedes del Mundial de Futbol de 2026.

“Mientras el mundo mira hacia el Aeropuerto de Guadalajara por el Mundial, a solo seis kilómetros, en Las Pintitas, de la tierra brota dolor”, expresaron en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la magnitud total de la fosa clandestina ni el número estimado de víctimas que podrían encontrarse en el sitio.