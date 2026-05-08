Así me voy y así regreso: alerta experta tendencia en redes que abre la puerta a la prostitución

Daniela Ortiz de la Peña, psicoterapeuta experta en educación sexual infantil, vínculos saludables y paternidad consciente, publicó en sus redes sociales un video en el que detalla la tendencia “Así me voy y así regreso”.

Especialistas advirtieron sobre una nueva tendencia en redes sociales que, asegura, abre las puertas a la prostitución y facilita el consumo de “sexo fácil” a los jóvenes.

Narra que mujeres jóvenes, atractivas y en algunos casos menores de edad, se presentan en un video en el que describen la cantidad de dinero que traen en su cartera y luego apuntan el monto que suman seis horas después de salir de su casa.

“Por supuesto, en esas seis horas tienen a un cliente con mucha lana que les paga por tener relaciones sexuales con ellas. Todo esto con una gran sonrisa y normalizando que, por supuesto, tú eres capaz de generar dinero para tus estudios, tu ropa, viajes, Gucci, etcétera”, señala la especialista.

Advirtió que se trata de una conducta que normaliza la prostitución y la coloca como una opción segura y ambiciosa para acceder a estudios, buena calidad de vida, ir a restaurante lujosos, vestir ropa de marca.

“Este trend nos da la responsabilidad a los papás de hablar con nuestros hijos de un tema que no habíamos hablado antes: ¿Cuál? La prostitución. ¿Qué es la prostitución? ¿Cuáles son las causas de la prostitución? ¿Cuáles son las reacciones adversas y complicaciones físicas, emocionales que tiene la prostitución? ¿Qué le puede pasar a tu cuerpo? ¿Qué le puede pasar a tu imagen? ¿Qué le pueden pasar a tus emociones si te dedicas constantemente a llenar tu cartera a partir de la prostitución?”, señaló Ortiz.

Advirtió a padres de familia que sus hijos con redes sociales, que alguna vez tuvieron acceso a uno de esos videos, todo su círculo social puede acceder a esa información y normalizarla.

“Es esperado que de pronto te encuentres a una joven muy guapa ofreciendo servicios sexuales en las redes sociales. Así que sí, las redes sociales son hoy una nueva plataforma de acceso a la prostitución y de mercadeo de gente que se dedica al sexo fácil”, concluyó la experta.