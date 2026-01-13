Decide Trump cancelar el diálogo con Irán y dice a los manifestantes que la `ayuda está en camino’

WASHINGTON- El presidente estadounidense informó sobre su decisión de cancelar el diálogo con las autoridades iraníes hasta que “cesen los asesinatos” en las protestas que se están llevando en el país y expresó a los manifestantes que la “ayuda está en camino”.

”¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes”, escribió Trump en su cuenta de la red social Truth Social.

”La ayuda está en camino”, agregó el mandatario en su mensaje, en el que concluye con un ‘MIGA’ (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo) en lo que es una variación de su movimiento MAGA o ‘Hacer grande a EE.UU. de nuevo’.

El mandatario estadounidense no dio detalles entorno a en qué consistiría la ayuda.

Por otra parte, Trump en reiteradas ocasiones ha amenazado a Teherán con emprender acciones militares si su administración descubre que la República Islámica está usando fuerza letal en contra manifestantes; en este sentido el presidente republicano Trump precisó el domingo a los periodistas que pensaba que Irán está “empezando a cruzar” esa línea y que tanto él como su equipo de seguridad nacional estaban considerando llevar acabo “opciones muy fuertes” no obstante también expresó que los iraníes han hecho esfuerzos por hacer acercamiento.