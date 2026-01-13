Decide Trump cancelar el diálogo con Irán y dice a los manifestantes que la `ayuda está en camino’
Hasta ahora, por lo menos 734 personas han fallecido, de acuerdo a Human Rights Activists News Agency (HRANA), en las manifestaciones que iniciaron el pasado 28 de diciembre
WASHINGTON- El presidente estadounidense informó sobre su decisión de cancelar el diálogo con las autoridades iraníes hasta que “cesen los asesinatos” en las protestas que se están llevando en el país y expresó a los manifestantes que la “ayuda está en camino”.
”¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes”, escribió Trump en su cuenta de la red social Truth Social.
”La ayuda está en camino”, agregó el mandatario en su mensaje, en el que concluye con un ‘MIGA’ (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo) en lo que es una variación de su movimiento MAGA o ‘Hacer grande a EE.UU. de nuevo’.
El mandatario estadounidense no dio detalles entorno a en qué consistiría la ayuda.
Por otra parte, Trump en reiteradas ocasiones ha amenazado a Teherán con emprender acciones militares si su administración descubre que la República Islámica está usando fuerza letal en contra manifestantes; en este sentido el presidente republicano Trump precisó el domingo a los periodistas que pensaba que Irán está “empezando a cruzar” esa línea y que tanto él como su equipo de seguridad nacional estaban considerando llevar acabo “opciones muy fuertes” no obstante también expresó que los iraníes han hecho esfuerzos por hacer acercamiento.
Sin embargo, el ayer lunes el equipo del presidente estadounidense dio una reservada esperanza entorno a que se podría encontrar una solución diplomática.
“Lo que están escuchando públicamente del régimen iraní es bastante diferente de los mensajes que la administración está recibiendo en privado, y creo que el presidente tiene interés en explorar esos mensajes”, explicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a los periodistas; quien concluyó detallando que“sin embargo, dicho esto, el presidente ha demostrado que no tiene miedo de usar opciones militares si y cuando lo considere necesario, y nadie sabe eso mejor que Irán”.
Este anuncio ocurre después de que el medio digital estadounidense Axios publicara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, el pasado fin de semana con la intención de rebajar la tensión con Washington.
AMENAZA CON IMPONER ARANCELES
Además, Trump amenazó con la imposición de un arancel del 25 % a toda nación que “haga negocios” con Irán, como parte de su campaña de presión económica a Teherán.
Así mismo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el mandatario estadounidense no descarta llevar acabo acciones militares en Irán.
ONG ELEVA LA CIFRA DE PERSONAS FALLECIDAS A 734
Iran Human Rights (IHRNGO) dio a conocer hoy que por lo menos 734 manifestantes han perdido la vida en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán como consecuencia de la represión de las fuerzas estatales en contra de las personas que salen a las calles a protestar, incluyendo doce niños y seis mujeres.
Esa organización que tiene su sede en Oslo precisó en un comunicado que sus datos están basados en la información que recabada de menos de la mitad de las provincias del país y de menos del 10 % de los hospitales de Irán, por lo que “el número real de muertos probablemente se cuente en miles”.
Siendo así que según las cifras verificadas directamente por IHRNGO, por menos 734 manifestantes en 15 provincias murieron desde el comienzo de las protestas, y otros “miles” de personas han resultado heridas.
Asimismo, esta ONG indicó que “sigue recibiendo informes de miles de personas asesinadas en diferentes ciudades y provincias de Irán”.
“Una vez más (...) Iran Human Rights pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para que adopte medidas urgentes para proteger a los ciudadanos iraníes de los asesinatos cometidos por la República Islámica”, concluye IHRNGO.
Con información de las Agencias de Noticias EFE y The Associated Press.