Decide Trump cancelar el diálogo con Irán y dice a los manifestantes que la `ayuda está en camino’

Internacional
/ 13 enero 2026
    Decide Trump cancelar el diálogo con Irán y dice a los manifestantes que la `ayuda está en camino’
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, durante una declaración desde Palm Beach. Foto: EFE/La Casa Blanca

Hasta ahora, por lo menos 734 personas han fallecido, de acuerdo a Human Rights Activists News Agency (HRANA), en las manifestaciones que iniciaron el pasado 28 de diciembre

WASHINGTON- El presidente estadounidense informó sobre su decisión de cancelar el diálogo con las autoridades iraníes hasta que “cesen los asesinatos” en las protestas que se están llevando en el país y expresó a los manifestantes que la “ayuda está en camino”.

”¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes”, escribió Trump en su cuenta de la red social Truth Social.

TE PUEDE INTERESAR: Trump dice que Irán quiere negociar mientras los muertos por protestas llegan casi a los 600

”La ayuda está en camino”, agregó el mandatario en su mensaje, en el que concluye con un ‘MIGA’ (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo) en lo que es una variación de su movimiento MAGA o ‘Hacer grande a EE.UU. de nuevo’.

El mandatario estadounidense no dio detalles entorno a en qué consistiría la ayuda.

Por otra parte, Trump en reiteradas ocasiones ha amenazado a Teherán con emprender acciones militares si su administración descubre que la República Islámica está usando fuerza letal en contra manifestantes; en este sentido el presidente republicano Trump precisó el domingo a los periodistas que pensaba que Irán está “empezando a cruzar” esa línea y que tanto él como su equipo de seguridad nacional estaban considerando llevar acabo “opciones muy fuertes” no obstante también expresó que los iraníes han hecho esfuerzos por hacer acercamiento.

$!Foto tomada de un video que ha estado circulando en redes sociales, que muestra a manifestantes alrededor de una fogata en Teherán, el 9 de enero del 2026.
Foto tomada de un video que ha estado circulando en redes sociales, que muestra a manifestantes alrededor de una fogata en Teherán, el 9 de enero del 2026. Foto: AP/Contenido de un usuario de redes sociales

Sin embargo, el ayer lunes el equipo del presidente estadounidense dio una reservada esperanza entorno a que se podría encontrar una solución diplomática.

“Lo que están escuchando públicamente del régimen iraní es bastante diferente de los mensajes que la administración está recibiendo en privado, y creo que el presidente tiene interés en explorar esos mensajes”, explicó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a los periodistas; quien concluyó detallando que“sin embargo, dicho esto, el presidente ha demostrado que no tiene miedo de usar opciones militares si y cuando lo considere necesario, y nadie sabe eso mejor que Irán”.

Este anuncio ocurre después de que el medio digital estadounidense Axios publicara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, el pasado fin de semana con la intención de rebajar la tensión con Washington.

AMENAZA CON IMPONER ARANCELES

Además, Trump amenazó con la imposición de un arancel del 25 % a toda nación que “haga negocios” con Irán, como parte de su campaña de presión económica a Teherán.

Así mismo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que el mandatario estadounidense no descarta llevar acabo acciones militares en Irán.

ONG ELEVA LA CIFRA DE PERSONAS FALLECIDAS A 734

Iran Human Rights (IHRNGO) dio a conocer hoy que por lo menos 734 manifestantes han perdido la vida en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán como consecuencia de la represión de las fuerzas estatales en contra de las personas que salen a las calles a protestar, incluyendo doce niños y seis mujeres.

Esa organización que tiene su sede en Oslo precisó en un comunicado que sus datos están basados en la información que recabada de menos de la mitad de las provincias del país y de menos del 10 % de los hospitales de Irán, por lo que “el número real de muertos probablemente se cuente en miles”.

Siendo así que según las cifras verificadas directamente por IHRNGO, por menos 734 manifestantes en 15 provincias murieron desde el comienzo de las protestas, y otros “miles” de personas han resultado heridas.

Asimismo, esta ONG indicó que “sigue recibiendo informes de miles de personas asesinadas en diferentes ciudades y provincias de Irán”.

“Una vez más (...) Iran Human Rights pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para que adopte medidas urgentes para proteger a los ciudadanos iraníes de los asesinatos cometidos por la República Islámica”, concluye IHRNGO.

Con información de las Agencias de Noticias EFE y The Associated Press.

Temas


protestas
CRISIS
Manifestaciones

Localizaciones


Irán

Personajes


Donald Trump

Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

Selección de los editores
Narcotráfico: Control envolvente

Narcotráfico: Control envolvente
true

Un gran aplauso para la Presidenta
Diciendo que la relación histórica que mantienen Cuba y México seguirá igual.

Mantiene Sheinbaum misterio del petróleo que Pemex transporta a Cuba
El militante de Morena reconoció su conducta durante un operativo vial en Hidalgo, aceptó las sanciones administrativas y anunció que se someterá al comité de ética de su partido.

Servidor público ofrece disculpa pública tras amenazar a policías durante operativo antialcohol en Pachuca
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; heladas de -15 grados, nieve y lluvias para estos estados
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) garantiza el pago de un subsidio económico a los trabajadores que no pueden laborar por enfermedad, accidente o maternidad.

Incapacidad del IMSS...¿Cuánto te pagan y qué documentación solicitan para otorgarla?
La banda surcoreana anunció su gira mundial con fechas el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, marcando su retorno a los escenarios.

BTS confirma tres conciertos en México en su World Tour 2026: fechas, sede y cómo comprar boletos
La FIFA busca reducir el uso de datos no oficiales en el mercado global de apuestas.

FIFA elige a Stats Perform como socio global de datos y apuestas rumbo al Mundial 2026