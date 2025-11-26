¿Cómo el avance tecnológico fomenta y modifica la trata de personas?

NACIONES UNIDAS- En una entrevista que concedió a la Agencia de Noticias EFE, Chatzis alertó que actualmente la trata de personas está pasando por una transformación “más profunda en décadas” como consecuencia del avance tecnológico y el auge del crimen organizado en internet.

Quien es el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), está en Nueva York para la adopción de una Declaración Política, que fue recientemente aprobada por la Asamblea General, en la que se ratifica el compromiso de la comunidad internacional para poner fin a la trata de personas y dar protección principalmente a mujeres y niños.

Además Chatzis precisó a EFE que el número de víctimas que han sido detectadas en los dos últimos años es “el más alto jamás registrado” y, prosigue, este delito no solo se multiplica, sino que está adoptando “modalidades totalmente nuevas, imposibles de imaginar hace unos años”.

Por lo que precisa el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la UNODC que “son necesarios más esfuerzos encaminados a eliminar la demanda que alimenta las redes criminales”, siendo este un compromiso que la Asamblea General ha ratificado.

”La trata está aumentando y vemos un cambio muy significativo: por primera vez, el trabajo forzoso supera a la explotación sexual como la forma más frecuente de trata”, detalla Chatzis, quien continúa explicando que, desde 2019, los casos de explotación laboral registraron un aumento del 40 %.

En opinión de Chatzis este incremento es un doble fenómeno: “Probablemente siempre existió en cifras muy altas, pero los países no tenían la capacidad de detectarla; ahora vemos más casos porque existen mejores herramientas para identificarlos”.

TECNOLOGÍA Y CRIMEN ORGANIZADO

Chatzis expresó a EFE que uno de los cambios más importantes está vinculado a internet, esto se debe a “la dimensión digital ha transformado totalmente el delito. Si hace pocos años la red era un recurso para reclutar o comunicarse, hoy existen formas de trata que solo son posibles online”.

En ese sentido, el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la UNODC hace referencia lo que se conoce como ‘scam centers’, en donde las víctimas son obligadas a llevar acabo fraudes, siendo, este un negocio multimillonario que se concentra pincipalmente en Asia.

”Hablamos de víctimas que son trasladadas a complejos donde sufren abusos físicos y torturas, y que son obligadas a cometer estafas a través de llamadas o mensajes”, indica Chatzis a EFE.