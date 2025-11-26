¿Cómo el avance tecnológico fomenta y modifica la trata de personas?
Ilias Chatzis, quien es el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la UNODC alerta sobre cómo inciden los avances tecnológicos en este delito
NACIONES UNIDAS- En una entrevista que concedió a la Agencia de Noticias EFE, Chatzis alertó que actualmente la trata de personas está pasando por una transformación “más profunda en décadas” como consecuencia del avance tecnológico y el auge del crimen organizado en internet.
Quien es el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), está en Nueva York para la adopción de una Declaración Política, que fue recientemente aprobada por la Asamblea General, en la que se ratifica el compromiso de la comunidad internacional para poner fin a la trata de personas y dar protección principalmente a mujeres y niños.
Además Chatzis precisó a EFE que el número de víctimas que han sido detectadas en los dos últimos años es “el más alto jamás registrado” y, prosigue, este delito no solo se multiplica, sino que está adoptando “modalidades totalmente nuevas, imposibles de imaginar hace unos años”.
Por lo que precisa el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la UNODC que “son necesarios más esfuerzos encaminados a eliminar la demanda que alimenta las redes criminales”, siendo este un compromiso que la Asamblea General ha ratificado.
”La trata está aumentando y vemos un cambio muy significativo: por primera vez, el trabajo forzoso supera a la explotación sexual como la forma más frecuente de trata”, detalla Chatzis, quien continúa explicando que, desde 2019, los casos de explotación laboral registraron un aumento del 40 %.
En opinión de Chatzis este incremento es un doble fenómeno: “Probablemente siempre existió en cifras muy altas, pero los países no tenían la capacidad de detectarla; ahora vemos más casos porque existen mejores herramientas para identificarlos”.
TECNOLOGÍA Y CRIMEN ORGANIZADO
Chatzis expresó a EFE que uno de los cambios más importantes está vinculado a internet, esto se debe a “la dimensión digital ha transformado totalmente el delito. Si hace pocos años la red era un recurso para reclutar o comunicarse, hoy existen formas de trata que solo son posibles online”.
En ese sentido, el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la UNODC hace referencia lo que se conoce como ‘scam centers’, en donde las víctimas son obligadas a llevar acabo fraudes, siendo, este un negocio multimillonario que se concentra pincipalmente en Asia.
”Hablamos de víctimas que son trasladadas a complejos donde sufren abusos físicos y torturas, y que son obligadas a cometer estafas a través de llamadas o mensajes”, indica Chatzis a EFE.
Chatzis considera que el auge de la inteligencia artificial pone en riesgo a que las personas sean víctimas de este delito debido a que “permite alterar imágenes, crear contenidos sexuales falsos o manipular identidades digitales”, con lo que convierte la amenaza en un objetivo que cambia y por tanto complicado de controlar.
Asimismo resalta que 73 países ya firmaron la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia, en la que se define delitos tales como el fraude y la distribución de material de abuso sexual infantil, lo que es esencial para poder perseguir la trata en internet.
Actualmente, la convención continúa abierta a la firma y ratificación de los Estados, y está previsto que entre en vigor una vez que un número suficiente de países haya completado este proceso.
AUMENTO DE VÍCTIMAS MENORES Y CRIMINALIDAD FORZADA
Chatzis indica a EFE otro indicador que genera preocupación es el aumento continuo de víctimas menores de edad.
”Actualmente, cuatro de cada diez víctimas son niños o niñas. En África Occidental, llegan a ser seis de cada diez”, afirma el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), este es un fenómeno que se relaciona a factores tales como la desigualdad económica, los desplazamientos migratorios forzados y las emergencias climáticas.
Por lo que reitera en que los países deben reforzar la implantación de sus políticas de protección infantil, educación y supervisión laboral si buscan combatir este delito “multidimensional”.
Así también Chatzis también pone en en el centro de la conversación con EFE un concepto que es relativamente reciente: la criminalidad forzada, que ocurre cuando los tratantes obligan a las víctimas a qe realicen delitos de los cuales ellos consiguen beneficios económicos.
”Hace diez años, estos casos eran apenas una fracción del total. Hoy representan el 8 %, casi uno de cada diez”, acentúa el el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC).
El problema de estos delitos es también legal apunta el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) ya que hay que probar la coacción y evitar que las víctimas acaben en prisión. “La víctima nunca habría cometido el delito si no hubiera sido sometida a trata”, resalta.
ES IMPORTANTE DAR VOZ A LAS PERSONAS SOBREVIVIENTES DE ESTE DELITO
No obstante a que la UNODC no puede declarar de manera unilateral a un Estado como incumplidor, indica Chatzis; este organismo de la ONU lleva acabo acciones con los países por medio del mecanismo de revisión del Protocolo de Palermo, que brinda ayuda a los países para que puedan identificar los vacíos en sus medidas contra la trata de personas y así estén posibilidad de implementar mejoras específicas.
”Es un proceso de autoevaluación guiada por pares, muy valioso porque son los propios países quienes identifican sus debilidades y necesidades”, describe Chatzis.
Sin embargo, aun con los avances legislativos, en donde más de 190 países cuentan con leyes específicas, continúa la brecha tecnológica y de recursos, debido a que para muchos países de renta baja “equiparse con tecnología, software y expertos informáticos es extremadamente difícil”, asevera Chatzis
Siendo así que se entiende como una prioridad lograr incorporar a los supervivientes en el diseño de políticas y programas: “Sin el testimonio de una víctima, es muy difícil llevar un caso a juicio, por mucha evidencia digital que exista”, concluyó Chatzis.
