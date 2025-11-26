¿Cómo el avance tecnológico fomenta y modifica la trata de personas?

Internacional
/ 26 noviembre 2025
    ¿Cómo el avance tecnológico fomenta y modifica la trata de personas?
    La trata de personas está pasando por una transformación "más profunda en décadas" por el avance tecnológico y el auge del crimen organizado en internet, explicó Ilias Chatzis. Foto: EFE/Angel Colmenares

Ilias Chatzis, quien es el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la UNODC alerta sobre cómo inciden los avances tecnológicos en este delito

NACIONES UNIDAS- En una entrevista que concedió a la Agencia de Noticias EFE, Chatzis alertó que actualmente la trata de personas está pasando por una transformación “más profunda en décadas” como consecuencia del avance tecnológico y el auge del crimen organizado en internet.

Quien es el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), está en Nueva York para la adopción de una Declaración Política, que fue recientemente aprobada por la Asamblea General, en la que se ratifica el compromiso de la comunidad internacional para poner fin a la trata de personas y dar protección principalmente a mujeres y niños.

TE PUEDE INTERESAR: Tlaxcala, epicentro oculto de trata de mujeres y niñas

Además Chatzis precisó a EFE que el número de víctimas que han sido detectadas en los dos últimos años es “el más alto jamás registrado” y, prosigue, este delito no solo se multiplica, sino que está adoptando “modalidades totalmente nuevas, imposibles de imaginar hace unos años”.

Por lo que precisa el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la UNODC que “son necesarios más esfuerzos encaminados a eliminar la demanda que alimenta las redes criminales”, siendo este un compromiso que la Asamblea General ha ratificado.

La trata está aumentando y vemos un cambio muy significativo: por primera vez, el trabajo forzoso supera a la explotación sexual como la forma más frecuente de trata”, detalla Chatzis, quien continúa explicando que, desde 2019, los casos de explotación laboral registraron un aumento del 40 %.

En opinión de Chatzis este incremento es un doble fenómeno: “Probablemente siempre existió en cifras muy altas, pero los países no tenían la capacidad de detectarla; ahora vemos más casos porque existen mejores herramientas para identificarlos”.

TECNOLOGÍA Y CRIMEN ORGANIZADO

Chatzis expresó a EFE que uno de los cambios más importantes está vinculado a internet, esto se debe a “la dimensión digital ha transformado totalmente el delito. Si hace pocos años la red era un recurso para reclutar o comunicarse, hoy existen formas de trata que solo son posibles online”.

En ese sentido, el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la UNODC hace referencia lo que se conoce como ‘scam centers’, en donde las víctimas son obligadas a llevar acabo fraudes, siendo, este un negocio multimillonario que se concentra pincipalmente en Asia.

Hablamos de víctimas que son trasladadas a complejos donde sufren abusos físicos y torturas, y que son obligadas a cometer estafas a través de llamadas o mensajes”, indica Chatzis a EFE.

$!El jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), Ilias Chatzis en Nueva York.
El jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), Ilias Chatzis en Nueva York. Angel Colmenares / EFE

Chatzis considera que el auge de la inteligencia artificial pone en riesgo a que las personas sean víctimas de este delito debido a que “permite alterar imágenes, crear contenidos sexuales falsos o manipular identidades digitales”, con lo que convierte la amenaza en un objetivo que cambia y por tanto complicado de controlar.

Asimismo resalta que 73 países ya firmaron la Convención de la ONU contra la Ciberdelincuencia, en la que se define delitos tales como el fraude y la distribución de material de abuso sexual infantil, lo que es esencial para poder perseguir la trata en internet.

Actualmente, la convención continúa abierta a la firma y ratificación de los Estados, y está previsto que entre en vigor una vez que un número suficiente de países haya completado este proceso.

AUMENTO DE VÍCTIMAS MENORES Y CRIMINALIDAD FORZADA

Chatzis indica a EFE otro indicador que genera preocupación es el aumento continuo de víctimas menores de edad.

Actualmente, cuatro de cada diez víctimas son niños o niñas. En África Occidental, llegan a ser seis de cada diez”, afirma el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), este es un fenómeno que se relaciona a factores tales como la desigualdad económica, los desplazamientos migratorios forzados y las emergencias climáticas.

Por lo que reitera en que los países deben reforzar la implantación de sus políticas de protección infantil, educación y supervisión laboral si buscan combatir este delito “multidimensional”.

Así también Chatzis también pone en en el centro de la conversación con EFE un concepto que es relativamente reciente: la criminalidad forzada, que ocurre cuando los tratantes obligan a las víctimas a qe realicen delitos de los cuales ellos consiguen beneficios económicos.

Hace diez años, estos casos eran apenas una fracción del total. Hoy representan el 8 %, casi uno de cada diez”, acentúa el el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC).

El problema de estos delitos es también legal apunta el jefe de la Sección de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) ya que hay que probar la coacción y evitar que las víctimas acaben en prisión. “La víctima nunca habría cometido el delito si no hubiera sido sometida a trata”, resalta.

ES IMPORTANTE DAR VOZ A LAS PERSONAS SOBREVIVIENTES DE ESTE DELITO

No obstante a que la UNODC no puede declarar de manera unilateral a un Estado como incumplidor, indica Chatzis; este organismo de la ONU lleva acabo acciones con los países por medio del mecanismo de revisión del Protocolo de Palermo, que brinda ayuda a los países para que puedan identificar los vacíos en sus medidas contra la trata de personas y así estén posibilidad de implementar mejoras específicas.

Es un proceso de autoevaluación guiada por pares, muy valioso porque son los propios países quienes identifican sus debilidades y necesidades”, describe Chatzis.

Sin embargo, aun con los avances legislativos, en donde más de 190 países cuentan con leyes específicas, continúa la brecha tecnológica y de recursos, debido a que para muchos países de renta baja “equiparse con tecnología, software y expertos informáticos es extremadamente difícil”, asevera Chatzis

Siendo así que se entiende como una prioridad lograr incorporar a los supervivientes en el diseño de políticas y programas: “Sin el testimonio de una víctima, es muy difícil llevar un caso a juicio, por mucha evidencia digital que exista”, concluyó Chatzis.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

Temas


Ia
Innovación Tecnológica
Trata De Personas

Localizaciones


Nueva York

Organizaciones


ONU

true

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum añadió que las consideraciones de carácter político deben posponerse ante una circunstancia de esta naturaleza.

Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
Un tribunal en Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por el presunto delito de fraude.

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta el delito de fraude en Tailandia
Las redes sociales han estallado, luego de que en la cuenta oficial de la inolvidable Jenni Rivera se completaran los pétalos de la famosa flor amarilla

Jenni Rivera regresaría con nueva canción: fans avivan rumores tras publicación en Instagram
La Presidenta advirtió que se ha intentado vincular el caso penal del dueño del certamen con el logro de la joven mexicana.

Sheinbaum se pronuncia por acusaciones contra dueño de Miss Universo
El cierre anunciado por Costco para el 27 de noviembre generó dudas entre los socios.

¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos
Primer capítulo de una rivalidad intensa: Chivas y Cruz Azul buscan ventaja en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025
La Pensión Vitalicia del IMSS es una modalidad garantizada por una aseguradora que te brinda un pago mensual de por vida.

¿Qué es la Pensión Vitalicia del IMSS?... cómo acceder a una pensión segura y sin riesgo de quedarte sin dinero en 2025