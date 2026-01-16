¿Cómo empezó el movimiento para abolir ICE y hacia dónde se dirige tras el asesinato de Renee Good?

Las protestas masivas estallaron la semana pasada después de que un agente de Inmigración y Control de Aduanas mató a Renee Nicole Good; miles de estadounidenses levantaron carteles y marcharon al son de estruendosos cánticos de “abolir ICE”.

El mantra ha captado rápidamente la ira y el dolor desbordantes de una nación; activistas y legisladores progresistas como la representante Ayanna Pressley, e incluso el comentarista conservador Bill Kristol, han abrazado la demanda.

TE PUEDE INTERESAR: El Primer Ministro de Canadá elogia la asociación estratégica con China

Shri Thanedar, representante demócrata por Michigan, anunció su intención de presentar la “Ley de Abolición del ICE”, un proyecto de ley que desmantelaría la agencia federal y su actual autoridad de aplicación de la ley. Por primera vez, más adultos estadounidenses apoyan la eliminación del ICE que quienes se oponen, según una nueva encuesta de The Economist/YouGov.

No fue solo el tiroteo del 7 de enero de Good, madre de tres hijos y ciudadana estadounidense, en Minneapolis, lo que desató la indignación por la ofensiva migratoria de Donald Trump.

En 2025, 32 personas murieron bajo custodia del ICE , lo que lo convirtió en el año más mortífero de la agencia en dos décadas. Las redadas en lugares de trabajo en ciudades como Los Ángeles, Portland y Chicago han llevado al arresto de miles de inmigrantes sin el debido proceso y han desencadenado protestas masivas que exigen que los agentes federales abandonen sus comunidades y rindan cuentas por presuntos abusos de derechos humanos.

Para los activistas veteranos por los derechos de los inmigrantes, este ajuste de cuentas puede resultarles familiar.

Juan Prieto, gerente de comunicaciones digitales del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, afirmó que el movimiento actual para eliminar o controlar el ICE es una “gran constatación” del trabajo preliminar y los aprendizajes establecidos en la primera iteración de la “abolición del ICE”. “Muchos defensores directamente afectados enseñaron a los ciudadanos estadounidenses cómo proteger a los inmigrantes”, afirmó.

En el verano de 2018, “abolir ICE” se convirtió en un grito de guerra cuando miles de personas salieron a las calles para protestar por las separaciones de familias inmigrantes durante el primer mandato de Trump.

Los principales demócratas, como las candidatas presidenciales de 2020 y senadoras Elizabeth Warren y Kirsten Gillibrand , adoptaron la demanda. Sin embargo, con la misma rapidez, el impulso se desvaneció.

Los líderes y estrategas del partido declararon que el eslogan era una demanda política divisiva e impopular que perjudicaría las posibilidades electorales de los demócratas, y desapareció del discurso político dominante incluso cuando las deportaciones se dispararon bajo la presidencia de Joe Biden.

Ocho años después, con el país nuevamente en medio de las medidas enérgicas contra la inmigración de la administración Trump, los activistas a la vanguardia de “abolir ICE” dicen que la campaña puso en marcha la resistencia anti-ICE de hoy. Los reveses del movimiento también pueden formar un plan para construir un movimiento más fuerte.

“Salir a la calle nos enseña lecciones”, dijo Jacinta González, destacada activista por los derechos de los inmigrantes con más de 15 años de experiencia. “Pero esta vez, estamos construyendo comunidad y una visión de cómo sería un mundo sin ICE”.

El impulso para abolir el ICE tiene sus raíces en el movimiento de abolición de la policía y las prisiones, que académicos negros como Angela Davis defendieron durante mucho tiempo. Pero la frase “abolir el ICE” se convirtió en un llamado a la acción casi de la noche a la mañana cuando el estratega político Sean McElwee la escribió en un tuit que se hizo viral.

“La premisa central del ICE en 2018 es que cualquier inmigrante indocumentado es inherentemente una amenaza”, escribió McElwee en un artículo para The Nation ese mismo año. “De esa manera, las tácticas del ICE se alinean filosóficamente con pensadores racistas como Richard Spencer y los escritores de la revista supremacista blanca VDare”.

El ICE se creó en 2003 como una unidad del recién creado Departamento de Seguridad Nacional, en respuesta a los atentados terroristas del 11-S. La agencia se encarga principalmente de localizar, detener y expulsar por la fuerza a inmigrantes indocumentados. Proteger la frontera y hacer cumplir la política de separación familiar de Trump son funciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, otra agencia federal establecida en 2003.

Aunque pareció surgir de la nada, el movimiento para abolir el ICE se basó en muchos años de organización popular liderada por inmigrantes indocumentados. La organización contra el ICE comenzó prácticamente en cuanto se fundó la agencia, pero cobró impulso durante el número récord de deportaciones bajo la administración de Barack Obama , según Amy Gottlieb, abogada defensora de los derechos de los inmigrantes y activista del grupo American Friends Service Committee.

La política de Obama de deportar a “delincuentes, no a familias”, dijo Gottlieb, también perpetuó la persistente narrativa de inmigrantes “buenos” y “malos” —la idea de que algunos merecen más la ciudadanía que otros—, lo que generaría una división entre los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes. “Al comenzar la primera administración Trump, creo que había una sensación de verdadera indignación por la cantidad de personas deportadas”, dijo.

González, directora de programas de MediaJustice, organización sin fines de lucro dedicada a los derechos digitales, y organizadora fundadora de la campaña No Tech for ICE, afirmó que los primeros años de Trump revelaron el funcionamiento de ICE. “El primer gobierno de Trump fue un momento en el que no se disculparon en absoluto por el hecho de que la crueldad era el objetivo”, dijo González, quien en aquel entonces era organizadora principal de campaña para Mijente, grupo defensor de los derechos de los latinos. “Considerábamos que nuestro objetivo era liberar a las personas de ese tipo de vigilancia, detención y deportación”.

Durante los sofocantes meses de verano, cientos de miles de personas se manifestaron y acamparon frente a los centros de detención federales de todo el país, cerrando las instalaciones en varias ciudades. Una mujer, Patricia Okoumou, subió al pedestal de la Estatua de la Libertad en protesta contra las duras políticas migratorias de Trump.

El impulso de la campaña “Abolir el ICE” cobró tal fuerza que una docena de legisladores respaldaron la causa. En las elecciones intermedias de 2018, Alexandria Ocasio-Cortez hizo del desmantelamiento del ICE una exigencia central de su campaña en su sorpresiva victoria sobre el representante Joe Crowley. El representante Mark Pocan presentó una legislación para eliminar la agencia, aunque no tuvo mucho apoyo en la Cámara de Representantes.

“Creo que nuestras victorias contra los centros de detención realmente empezaron a darse después de ese momento”, dijo Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network y autora de Derribar Muros: Por qué la Justicia para los Inmigrantes Necesita la Abolición. “Creo que en gran parte se debió a que nuevas personas se sumaban a la lucha, nuevas personas que realmente comprendían el papel del ICE en sus comunidades locales y los problemas que existían”.

La caída

Shah dijo que la campaña para “abolir ICE” fracasó después de que Biden asumió el cargo porque su administración no logró establecerse como un rival para los republicanos en materia de inmigración.

“El movimiento no supo cómo presionar a la administración Biden porque no mostró interés en hacer mucho en materia de inmigración”, dijo Shah. “La gente presionaba por algún tipo de alivio, pero debido a la narrativa sobre la frontera, Biden evadió el tema y no adoptó una postura muy proinmigrante”.

Aunque Biden no implementó medidas de control interno a la misma escala que Trump, Shah afirmó que el enfoque rápidamente se desplazó de la lucha contra las deportaciones a la atención de la crisis fronteriza. Gran parte de la legislación y los cambios de políticas que surgieron del movimiento para “abolir ICE”, explicó, se centraron en revisar o reemplazar la agencia en lugar de cerrarla.

Para algunos que han estado luchando contra la maquinaria de deportación de la agencia desde el principio, incluso “abolir ICE” no captura completamente los objetivos del movimiento, dado que deshacerse de la agencia aún deja mecanismos de aplicación que permiten la detención masiva y la deportación de inmigrantes.

“Abolir el ICE debe ser el punto de partida, no la culminación”, dijo Shah. “Regresar a un sistema con menos agentes y más colaboración con la policía local no es la solución”.

Prieto, del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, afirmó que el movimiento luchó contra la falta de coraje e imaginación política del Partido Demócrata. En lugar de capitalizar la demanda popular e inquebrantable de abolir el ICE y el sistema de deportación, Prieto afirmó que los demócratas terminaron cediendo ante los republicanos a medida que el país avanzaba hacia la derecha. Kamala Harris, quien pidió una reestructuración del ICE antes de su candidatura presidencial de 2020, adoptó una postura firme contra la inmigración en su campaña presidencial cuatro años después. En enero pasado, poco después de la investidura de Trump, 46 demócratas de la Cámara de Representantes votaron con los republicanos a favor de un proyecto de ley que exigía la detención de inmigrantes indocumentados acusados de delitos relacionados con el robo.

“Los demócratas luchan constantemente por aprovechar el impulso de las bases para crear cambios tangibles que reflejen mejor las necesidades de la gente en el terreno”, dijo Prieto, quien organizaba con la Alianza de Justicia Juvenil Inmigrante de California en 2018.

El ascenso

A pesar de los reveses, Prieto dijo que la campaña de 2018 “abolir ICE” sentó las bases para gran parte de la resistencia popular contra la agencia hoy en día, incluidos los talleres “conozca sus derechos”, los numerosos grupos de respuesta rápida que apoyan a las familias objeto de redadas y los crecientes esfuerzos para cerrar los centros de detención en todo el país.

“La pérdida de credibilidad de ICE ante el público y el reconocimiento del poder que tiene aparecer son todo gracias al trabajo que se hizo durante el primer estallido del movimiento ‘abolir ICE’”, dijo Prieto.

Mantras y cánticos han marcado los movimientos del segundo mandato de Trump. Pero las consignas que movilizaron a las masas durante el último año, como las protestas “Sin reyes” y “Manos fuera”, fueron expresiones ideadas por organizaciones nacionales, en lugar de frases espontáneas que se popularizaron en redes sociales. Durante la última semana, los fervientes llamados a abolir el ICE cobraron nueva vida gracias a que la muerte de Good desató una indignación colectiva que recuerda a la de las separaciones de familias inmigrantes.

González afirmó que los llamados explícitos a la abolición no han cobrado tanta fuerza hasta ahora porque hay más en juego —el peligro de participar en el activismo bajo esta administración—. Pero eso no significa que el trabajo se haya detenido.

“Acabamos de presenciar cómo alguien perdió la vida simplemente por ser un civil presente”, dijo, “y todavía hay gente que aparece para hacer lo mismo, uniéndose para asegurarse de que la gente tenga comida y siga yendo a la escuela, es asombroso”.

Para aprovechar el momento actual de ajuste de cuentas, dijo Prieto, el Partido Demócrata tiene que involucrarse con las demandas de los manifestantes y activistas de los derechos de los inmigrantes para abolir todos los sistemas de vigilancia, detención y aplicación de la ley, una campaña que no termina con el desmantelamiento de ICE.

“Se trata de aceptar la realidad que vivimos y de tener la imaginación política necesaria para salir adelante”, dijo Prieto. “Nuestra oposición tiene la visión de una utopía nacionalista blanca autoritaria, por la que trabajan día tras día. No creo que nuestros líderes tengan ese nivel de visión progresista”.