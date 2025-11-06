¿Cómo la minería en aguas profundas podría alterar la cadena alimentaria marina?

Esto se debe a que, después de que las empresas mineras lleven los nódulos ricos en minerales a la superficie, deben liberar el exceso de agua de mar, tierra del fondo oceánico y sedimentos de nuevo al océano. Eso crea una pluma turbia de partículas del mismo tamaño que las partículas de alimento que ocurren naturalmente y que normalmente son consumidas por el zooplancton que nada a esa profundidad.

Investigadores de la Universidad de Hawai estudiaron un área del océano Pacífico llamada la “zona crepuscular”, a unos 200-1,500 metros (650-5,000 pies) por debajo del nivel del mar. Sus hallazgos revisados por pares, publicados el jueves en la revista científica Nature Communications, indican que los desechos de la minería podrían afectar a criaturas desde pequeños camarones de menos de dos milímetros (0,08 pulgadas) de largo hasta a peces de cinco centímetros (dos pulgadas) de largo.

Los investigadores examinaron agua y desechos recolectados de una prueba de minería en aguas profundas en 2022.

La minería en aguas profundas implica perforar el fondo marino para obtener “nódulos polimetálicos” cargados de minerales críticos como cobre, hierro, zinc y otros. Aunque aún no se ha comercializado, varias naciones estudian operaciones en aguas profundas ante la creciente demanda de estos minerales para vehículos eléctricos y otras piezas de la transición energética, así como para productos tecnológicos y militares.

HAWAI- La perforación para extraer minerales en las profundidades del océano podría tener consecuencias inmensas para los diminutos animales que son el núcleo de la vasta red alimentaria marina, y en última instancia, afectar a los caladeros y a los alimentos que encontramos en nuestros platos, según un nuevo estudio.

Eso es un poco más de la mitad del zooplancton en el océano. Si esos organismos consumen las partículas de desecho —lo que el autor principal del estudio, Brian Popp, describió como “comida chatarra”— entonces eso afecta al 60% del micronekton que se alimenta del zooplancton.

Y esa desnutrición es un problema porque estos diminutos organismos son la fuente de alimento en la cadena —afectando en última instancia a peces de importancia comercial como el mahi mahi o el atún.

”Los peces de superficie pueden sumergirse profundamente en el agua, se alimentan de organismos en profundidad”, dijo Michael Dowd, autor principal del estudio y estudiante de posgrado en oceanografía. “Si estos organismos en profundidad ya no están presentes porque su red alimentaria ha colapsado, entonces eso puede impactar redes alimentarias superiores e intereses comerciales más amplios”.

IMPACTO EN EL AGUA Y FUENTES ALTERNATIVAS

Mientras que otras investigaciones han destacado los impactos ambientales negativos de la minería en aguas profundas de nódulos, el enfoque suele ser el fondo marino. Este estudio se centra en el agua intermedia.

Los investigadores dijeron que se necesita más trabajo para evaluar la calidad y profundidad adecuadas a las que el agua sucia y los sedimentos de la minería marina podrían ser devueltos al océano. Pero dijeron que devolver el exceso directamente al fondo del océano o a otras profundidades podría ser igual de disruptivo ambientalmente que en la “zona crepuscular”, sólo que de diferentes maneras.

Popp dijo que podría no ser necesario excavar en el mar profundo, y en su lugar señaló fuentes alternativas de metales, como el reciclaje de baterías y dispositivos electrónicos, o tamizar los desechos y relaves de la minería.

”Si solo una empresa está extrayendo en un solo lugar, no va a afectar un gran caladero. No va a afectar una gran cantidad de agua. Pero si muchas empresas extraen durante muchos años y producen mucho material, esto se va a extender por la región”, dijo Dowd. “Y cuanto más se produzca la minería, mayor problema podría ser”.

DÓNDE SE ENCUENTRA LA MINERÍA EN AGUAS PROFUNDAS

Es posible que no sea viable detener sin más la minería oceánica. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que gobierna la actividad mineral más allá de la jurisdicción nacional, ya ha otorgado varios contratos de prospección.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha expresado interés en las operaciones de minería en aguas profundas en medio de tensas negociaciones comerciales con Beijing que han limitado el acceso de Estados Unidos a la amplia gama de minerales críticos de China.

Trump firmó en abril una orden ejecutiva que ordena a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) agilizar el proceso de permisos para que las empresas exploten el fondo oceánico. En mayo, el gobierno dijo que consideraría vender concesiones para extraer minerales en la isla de Samoa Estadounidense, en el Pacífico Sur. La NOAA envió el mes pasado a la Casa Blanca unas normas preliminares para agilizar las operaciones.

Grupos ambientalistas han abogado en contra de la minería en aguas profundas, citando no sólo el daño directo a la vida silvestre y partes del mar, sino también la perturbación del dióxido de carbono que calienta el planeta y que actualmente está almacenado en el océano y en su fondo.

”El estudio dejó bien claro que los impactos no necesariamente serían sólo la profundidad a la que se libera la pluma”, dijo Sheryl Murdock, investigadora posdoctoral en aguas profundas en la Universidad Estatal de Arizona que no participó en el estudio. “La pregunta es: ¿valen la pena unos pocos minerales para potencialmente destruir la forma en que funcionan los océanos?”.

Diva Amon, bióloga marina e investigadora postdoctoral en la Universidad de California, Santa Bárbara, elogió la investigación por examinar las posibles consecuencias.

”Todo esto podría llevar a enfermedades de especies, movimiento de especies, muerte de especies. Y dependiendo de la escala de esto, eso podría tener repercusiones más graves, como extinciones de especies”, dijo Amon, quien no participó en el estudio pero ha trabajado previamente con algunos de los investigadores.

”Hay mucha más investigación que necesita hacerse para poder tomar una decisión informada sobre cómo gestionar esta industria, si comienza, de una manera que prevenga, esencialmente, un daño serio al océano y al ecosistema oceánico”.

Por Alexa ST. John, The Associated Press.