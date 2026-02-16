En China, firmas de IA se enfrentan en la ‘Guerra del Año Nuevo Lunar’ con dinero y coches de lujo

El Año del Caballo comienza este fin de semana, y las empresas chinas de inteligencia artificial están despilfarrando dinero en lo que se conoce como “La Guerra de la IA del Año Nuevo Lunar”, informó CNBC.

Para conseguir un lugar privilegiado para su modelo de IA Doubao, ByteDance, propietario de TikTok, reparte 100 mil premios durante la principal gala televisiva navideña del país, incluyendo coches de lujo. También regala sobres de dinero, algunos con un auspicioso valor de 8 mil 888 yuanes (unos mil 280 dólares).

Baidu, Tencent y Alibaba ofrecen sobres rojos digitales aún más grandes, algunos con un valor de hasta 10 mil yuanes (unos mil 450 dólares), además de cupones, gadgets y otros regalos.

Baidu ha destinado 500 millones de yuanes (unos 72 millones de dólares) a promocionar su chatbot Ernie. Tencent duplicó esa cifra, alcanzando los mil millones de yuanes (unos 145 millones de dólares), para su modelo Yuanbao. Alibaba está invirtiendo la impresionante suma de 3 mil millones de yuanes (unos 434 millones de dólares) para que los usuarios prueben Qwen.

Los obsequios han generado tal revuelo que Alibaba admitió que tuvo que “añadir recursos urgentemente” para solucionar las interrupciones de su aplicación Qwen.

Los analistas afirman que las empresas consideran este momento clave para captar clientes interesados en la IA y así garantizar su propia supervivencia.

”Están en una carrera de alto riesgo para captar usuarios y construir ecosistemas de desarrolladores antes de que sus rivales consoliden su dominio del mercado”, declaró Charlie Dai, analista principal del grupo de investigación Forrester, a la CNBC. “El problema es que la rentabilidad y los modelos de negocio sostenibles siguen siendo inciertos para todos los actores principales del mercado global”.

EMPRESAS ACTUALIZANDO SUS IA

El jueves, ByteDance presentó oficialmente un nuevo modelo de generación de video, Seedance 2.0, que, según la compañía, está diseñado para la producción cinematográfica profesional. Un video generado por IA de Tom Cruise y Brad Pitt peleando, realizado en la plataforma, se viralizó rápidamente y causó sensación en Hollywood.

El nuevo lanzamiento de IA ya ha llamado la atención de Elon Musk, quien respondió a una publicación sobre el lanzamiento en su plataforma de redes sociales X con el comentario: “Está sucediendo rápidamente”.

El miércoles, la startup Zhipu AI, o Z.ai fuera de China, lanzó un nuevo modelo de IA, GLM-5, para competir con rivales como Claude Opus 4.5 de Anthropic en codificación y otras tareas.

MiniMax, con sede en Shanghai, lanzó su modelo M2.5 para que el público lo pruebe. La industria también espera que DeepSeek y Alibaba anuncien modelos de próxima generación durante las fiestas.

El Año Nuevo Lunar es tradicionalmente una época en la que la gente gasta y las empresas generan expectación en torno a nuevos productos.

Hace un año, la startup china DeepSeek sorprendió a la industria mundial con el lanzamiento de su modelo de IA de bajo costo, un desarrollo conocido como el “momento DeepSeek”.