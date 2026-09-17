Cómo los hutíes de Yemen pasaron de ser una milicia de montaña a una amenaza regional
Con el control del estrecho de Bab el-Mandeb y parte del Mar Rojo, esta milicia yemení pasa a ser un actor regional, complejizando los conflictos actuales de Medio Oriente
Un avance relámpago del grupo hutí de Yemen ha provocado que el estrecho de Bab el-Mandeb pase a su control, convirtiendo a la milicia de las tierras altas yemeníes en un actor regional con influencia mundial, con una estrecha relación con Irán y sus aliados en Medio Oriente.
¿QUIÉNES SON LOS HOUTHI?
El grupo político, que surgió a finales de la década de 1990 como un movimiento de resurgimiento musulmán chiíta de la corrient religiosa zaidí en el norte de Yemen, libró seis guerras contra el gobierno yemení y construyó una fuerte milicia local.
Cuando el Estado de Yemen se desintegró durante la Primavera Árabe de 2011 —un movimiento social que influyó varias naciones árabes—, los hutíes aprovecharon la situación, ganando más terreno yemení y desarrollando una relación con Irán y su aliado en Líbano, Hezbolá.
En 2014 tomaron la capital, Saná, derrocando al gobierno oficial que era respaldado por los países del Golfo.
En ese contexto de disputa política, Arabia Saudita realizó una intervención militar para apoyar al gobierno oficial, lo que derivó en años de guerra civil que culminaron en un punto muerto y un alto al fuego en 2022.
Recientemente los hutíes dispararon misiles y drones contra Israel y buques mercantes internacionales en el Mar Rojo entre 2023 y 2025, en lo que, según ellos, fue un acto de solidaridad con los palestinos.
Con Irán, su aliado más cercano —incluso por su cercanía religiosa chiita—, bajo ataque de Estados Unidos desde el 28 de febrero, los hutíes han vuelto a atacar buques en el Mar Rojo, así como instalaciones energéticas dentro de Arabia Saudí.
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN MILITAR EN YEMEN?
El alto al fuego se rompió en las últimas semanas y los combates se reanudaron a lo largo de las antiguas líneas del frente.
La semana pasada, los hutíes avanzaron rápidamente y se apoderaron del resto de la costa e islas del Mar Rojo, colocando sus cañones a lo largo de toda la costa del estrecho de Bab el-Mandeb, de 19 kilómetros de ancho.
Estas ganancias territoriales facilitan el bloqueo del transporte marítimo en el Mar Rojo, una ruta clave para las exportaciones de petróleo saudí a Asia, y sientan las bases para una posible ofensiva terrestre contra Adén.
¿QUÉ SABEMOS SOBRE LOS MISILES Y DRONES HOUTHI?
La capacidad del grupo para atacar a distancia con una precisión cada vez mayor es la razón por la que ahora su importancia va mucho más allá de Yemen, ya que esta milicia cuenta con misiles balísticos que incluso han alcanzado territorio ocupado por Israel, a mil 800 kilómetros de distancia.
También han atacado con mayor frecuencia en Arabia Saudita, apuntando a ciudades e infraestructura energética, así como ataques contra barcos en el Mar Rojo, interrumpiendo el tráfico marítimo.
Los drones hutíes también han atacado repetidamente objetivos de Arabia Saudita. La ONU estimó que los hutíes contaban con 350 mil combatientes, en parte mediante el reclutamiento de combatientes menores de 18 años.
(Con información de Reuters, AP y EFE)