Cómo los hutíes de Yemen pasaron de ser una milicia de montaña a una amenaza regional

Un avance relámpago del grupo hutí de Yemen ha provocado que el estrecho de Bab el-Mandeb pase a su control, convirtiendo a la milicia de las tierras altas yemeníes en un actor regional con influencia mundial, con una estrecha relación con Irán y sus aliados en Medio Oriente.

El grupo político, que surgió a finales de la década de 1990 como un movimiento de resurgimiento musulmán chiíta de la corrient religiosa zaidí en el norte de Yemen, libró seis guerras contra el gobierno yemení y construyó una fuerte milicia local.

Cuando el Estado de Yemen se desintegró durante la Primavera Árabe de 2011 —un movimiento social que influyó varias naciones árabes—, los hutíes aprovecharon la situación, ganando más terreno yemení y desarrollando una relación con Irán y su aliado en Líbano, Hezbolá.

En 2014 tomaron la capital, Saná, derrocando al gobierno oficial que era respaldado por los países del Golfo.

En ese contexto de disputa política, Arabia Saudita realizó una intervención militar para apoyar al gobierno oficial, lo que derivó en años de guerra civil que culminaron en un punto muerto y un alto al fuego en 2022.

Recientemente los hutíes dispararon misiles y drones contra Israel y buques mercantes internacionales en el Mar Rojo entre 2023 y 2025, en lo que, según ellos, fue un acto de solidaridad con los palestinos.