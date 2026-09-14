Los estados del Golfo posponen las conversaciones en el estrecho de Ormuz con Irán ante la intensificación del conflicto en Yemen

El estancamiento en torno a esta vía fluvial vital se produjo cuando los rebeldes hutíes lanzaron una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra objetivos militares saudíes. Un portavoz militar hutí afirmó que sus fuerzas habían atacado la base aérea Rey Khalid en Khamis Mushait, alcanzando hangares de aviones de combate, sistemas de radar, pistas de aterrizaje, depósitos de municiones y otros objetivos.

Los estados del Golfo han aplazado una reunión crucial con Irán sobre el futuro del estrecho de Ormuz debido a la falta de consenso árabe y al creciente enfado de Arabia Saudita con Teherán por ayudar a los hutíes a debilitar el control de Riad en Yemen.

La semana pasada, las milicias respaldadas por Teherán en Irak obligaron a Arabia Saudí a cerrar un oleoducto crucial que conectaba el este y el oeste del país y que había servido como vía para que Riad exportara petróleo, después de que Irán cerrara de facto el estrecho de Ormuz.

El cierre del oleoducto, el aplazamiento de la reunión de Ormuz y la toma la semana pasada por parte de los hutíes de la costa yemení del Mar Rojo —que otorgó al grupo el control sobre otra vía marítima vital, el estrecho de Bab al-Mandab— se combinaron para elevar los precios del petróleo por encima de los 108 dólares por barril el lunes.

También el lunes, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, sostuvo conversaciones urgentes con el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, en Yeda para discutir “los últimos acontecimientos en la región”, según medios sauditas. Fuentes informaron a medios estadounidenses la semana pasada que el gobernante de facto saudita había solicitado asistencia militar a Donald Trump para ayudar a combatir a los hutíes . Hasta el momento, Estados Unidos solo ha proporcionado apoyo logístico y de inteligencia.

La reunión del Consejo de Cooperación del Golfo con Irán se pospuso en el último minuto, aplazando así un acuerdo propuesto sobre una nueva ruta temporal para el transporte marítimo comercial cuando se reabra el estrecho de Ormuz.

En un comunicado, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sayyid Badr Albusaidi, afirmó que la reunión se había pospuesto en aras del consenso. «Mantenemos nuestro compromiso de fomentar un diálogo que promueva la estabilidad y la cooperación duradera en nuestra región», escribió en el X. No ofreció más detalles.

La reunión no habría propiciado la apertura inmediata del estrecho, ya que Teherán ha impuesto una serie de condiciones previas, entre ellas, que Estados Unidos levante el bloqueo de los puertos petroleros iraníes, la devolución de numerosos activos iraníes congelados y un alto el fuego en el Líbano.

Pero habría sido la primera reunión entre Irán y los principales países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo en dos años. El acuerdo previsto sobre una ruta temporal para los buques habría formalizado el control iraní del estrecho, ya que la ruta de acceso habría transcurrido íntegramente en aguas iraníes.

Washington no se ha pronunciado públicamente sobre el acuerdo propuesto, y algunas de las publicaciones recientes de Trump en las redes sociales, en las que afirmaba el control total de Estados Unidos sobre el estrecho, parecían tener poca relación con lo que han estado informando las compañías navieras.

El ambiente que rodeaba la reunión, en preparación durante semanas, se había deteriorado rápidamente debido al avance de los hutíes en Yemen y al ataque con drones contra el oleoducto saudí por parte de una milicia chií respaldada por Irán en Irak.

Vantor Technologies publicó imágenes satelitales de alta resolución que muestran los daños en la estación de bombeo del oleoducto este-oeste cerca de Al Mesba’ah, Arabia Saudita. La estación parece estar casi completamente destruida.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán negó cualquier implicación iraní en el ataque al oleoducto o en los sucesos de Yemen.

Irán ha atacado bases militares estadounidenses en todo el Golfo Pérsico en respuesta a la guerra contra Irán.

Arabia Saudí, que apoya al gobierno yemení reconocido por la ONU con sede en Adén, está intentando recuperar la iniciativa después de que las fuerzas hutíes avanzaran la semana pasada por la costa occidental de Yemen desde el puerto de Hodeidah y se apoderaran del estrecho de Bab al-Mandab, un estrecho canal que une el Mar Rojo con Asia y que se considera el segundo en importancia estratégica después del estrecho de Ormuz.

Se afirmó que un bombardeo aéreo saudí estaba dificultando que los hutíes obtuvieran el control total del estrecho de Yemen o de las islas estratégicas en el Mar Rojo.

Los hutíes afirman que no pretenden bloquear todo el tráfico marítimo comercial en el Mar Rojo, sino únicamente el de los buques vinculados a Arabia Saudita.

Asimismo, ofrecen tarifas reducidas en los puertos que controlan en la costa occidental de Yemen, en un intento por desviar el tráfico de los puertos controlados por el gobierno de Adén, en el sur del país.

Es ampliamente aceptado que Irán apoya a los hutíes, pero el grupo también opera independientemente de Teherán.

El objetivo final de los rebeldes es expulsar a Arabia Saudí del país y tomar el control total del territorio.

Arabia Saudita ha intentado diferentes tácticas para tratar con los hutíes durante la década de guerra civil en Yemen, incluyendo hacer concesiones con la esperanza de que el grupo, altamente ideológico, llegara a un acuerdo para compartir el poder.

El gobierno yemení declaró que los balances preliminares indicaban que 150 civiles habían muerto y otros 200 habían resultado heridos durante el reciente avance de los hutíes. De acuerdo con la ONU, unas 85 mil personas han sido desplazadas.