Cómo Trump no logró asegurar el estrecho de Ormuz en su acuerdo con Irán

NUEVA YORK- Durante dos meses, gracias a un acuerdo discreto con la Armada de Estados Unidos, los buques petroleros comerciales apagaron sus transpondedores para evitar ser detectados por Irán mientras cruzaban el peligroso estrecho de Ormuz para llevar petróleo y gas al resto del mundo. El ejército ofrecía cierta cobertura aérea por si Irán atacaba, mientras los oficiales de la Armada indicaban a los buques por radio que se mantuvieran pegados a la costa de Omán, frente a la costa iraní. Eso permitió un aumento constante del tráfico por el estrecho entre mayo y junio, durante un alto al fuego provisional en la guerra.

Pero el acuerdo marco que el presidente Donald Trump firmó con Irán el mes pasado contribuyó a que ese esfuerzo acabara en un desenlace apocalíptico, debido a que su redacción otorgaba a Irán poder oficial en el estrecho y a la vaguedad de algunas frases clave. Trump celebró el acuerdo, alcanzado el 14 de junio, como la reapertura del estrecho. “Barcos del mundo, enciendan sus motores”, escribió en las redes sociales. “¡Que fluya el petróleo!”. Pero los críticos dicen que, en realidad, lo que hizo fue formalizar una realidad que los responsables iraníes han dejado clara a lo largo de toda la guerra: ellos ahora controlan el estrecho. Los ataques con misiles y drones de Irán contra buques comerciales en el estrecho lo cerraron prácticamente poco después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra. Luego, semanas después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un alto el fuego provisional e informal a principios de abril, algunos petroleros empezaron a tomar una ruta más al sur por el estrecho, más alejada de la costa iraní. Ahora, al atacar la semana pasada en esa zona, Irán está intentando obligar a los barcos a pasar por sus aguas territoriales en el lado norte del estrecho, donde Teherán puede intentar justificar el cobro de peajes o tasas. El martes, unidades iraníes atacaron tres barcos que navegaban por la ruta sur, dijo el ejército estadounidense. Trump respondió ordenando ataques aéreos en Irán. Las tensiones se agravaron este fin de semana cuando la Armada iraní anunció que había disparado contra otro barco en el estrecho y que iba a cerrar la vía navegable “hasta que cese la injerencia de Estados Unidos en la región”. El Comando Central de Estados Unidos dijo que había atacado unos 140 objetivos militares iraníes en respuesta, lo que suma un total de 310 ataques estadounidenses durante la última semana. Con Trump advirtiendo de que cree que el acuerdo de junio “se ha acabado”, los precios mundiales de la energía vuelven a dispararse, junto con el temor a que se retorne a una guerra total. Antes de la guerra, una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo pasaba por el estrecho procedente de los productores de Medio Oriente. La última crisis es un resultado demasiado predecible del acuerdo de junio, según dicen antiguos funcionarios y analistas estadounidenses. Ante la indignación por los altos precios de la gasolina y el repunte de la inflación, Trump estaba ansioso por reabrir el estrecho y aliviar la presión sobre la economía mundial. Entre otras cosas, accedió a poner fin al bloqueo militar estadounidense de los puertos iraníes y a permitir que Teherán reanudara las ventas de petróleo durante 60 días a cambio de la reapertura del estrecho. El acuerdo de junio, denominado “memorando de entendimiento”, también dio pie a nuevas negociaciones con el objetivo de alcanzar un plan de paz más amplio y duradero. Aunque muchos responsables estadounidenses y extranjeros acogieron con satisfacción el alto al fuego, los críticos advirtieron de que el acuerdo era peligrosamente impreciso, sobre todo la formulación del quinto párrafo, en el que se decía que Irán “tomaría las medidas necesarias, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques comerciales” por el estrecho de Ormuz. “A nadie debería sorprenderle que Irán considere que eso les otorga explícitamente un papel duradero en el control del paso por Ormuz”, dijo Michael Ratney, un diplomático de carrera jubilado que fue el último embajador que Estados Unidos nombró para Arabia Saudita. “El control de Irán, obviamente, les da una gran ventaja”, dijo, “y parece que están dispuestos a arriesgarse a que se reanude el conflicto, quizá incluso a que se rompa el alto al fuego, con tal de mantener esa ventaja”. En una rueda de prensa el 18 de junio, el vicepresidente JD Vance insistió en que Trump demandaba que sus exigencias sobre el estrecho quedaran recogidas en un futuro acuerdo. “Tenemos todas las cartas en la mano”, dijo. La pugna por el control del estrecho plantea un dilema a las empresas navieras: ¿deberían atravesar el estrecho de Ormuz por el corredor sur, más cercano a Omán, y arriesgarse a ser atacadas por Irán? ¿O deberían tomar el corredor norte, en territorio iraní, pagando elevadas tasas y reforzando así las pretensiones de autoridad de Teherán? UN DOCUMENTO POLÉMICO Durante casi 60 años, los barcos mercantes navegaban por el estrecho de Ormuz siguiendo una ruta establecida por las Naciones Unidas. El gobierno de Irán apoyó la creación de esa ruta en 1968 y no intentó controlarla, a pesar de que atravesaba las aguas territoriales iraníes.

Los líderes que llegaron al poder en Irán durante la Revolución Islámica de 1979 dijeron que no estaban sujetos a ese acuerdo de la ONU, aunque a lo largo de los años el gobierno solo ha obstaculizado ocasionalmente el tráfico marítimo en el estrecho. Eso cambió después de que las fuerzas estadounidenses e israelíes atacaran Irán el 28 de febrero. El ejército iraní no tardó en empezar a atacar buques comerciales y a colocar minas, lo que paralizó por completo el tráfico. Solo a quienes estaban dispuestos a pagar grandes sumas a Irán se les concedía paso seguro por su costa. Los críticos dicen que Trump aceptó este nuevo statu quo en el acuerdo de junio con Teherán. Ante la insistencia de los negociadores iraníes, ese documento de 14 puntos reconoce el poder de Irán en el estrecho. Prohíbe el cobro de peajes o tasas, pero solo durante 60 días, mientras continúan las negociaciones para alcanzar otro acuerdo. (Trump dijo que Estados Unidos podría intentar cobrar peajes). El memorando tampoco incluye una garantía firme de que los barcos puedan navegar con seguridad por cualquier parte del estrecho. Los funcionarios iraníes y los expertos en diplomacia dicen que la última línea cedió formalmente a Irán un papel central en la gestión del estrecho: “La República Islámica de Irán mantendrá un diálogo con el Sultanato de Omán para definir la futura administración y los servicios marítimos en el estrecho de Ormuz, en consulta con otros estados ribereños del golfo Pérsico, de conformidad con el derecho internacional aplicable y los derechos soberanos de los estados ribereños del estrecho de Ormuz”.

En su momento, Trump elogió el acuerdo como un retorno a la libre navegación por el estrecho. Pero los funcionarios iraníes no tardaron en esgrimirlo como pretexto para dictar por dónde debían navegar los barcos, es decir, por una ruta cercana a la costa iraní. Dennis Ross, un exnegociador de larga trayectoria en Medio Oriente para presidentes de ambos partidos, dijo que la visión de Irán sobre el acuerdo era clara. “Estabas abriendo el estrecho, pero solo con la condición de que Irán tuviera el control total y de que no se aceptaran otras rutas”, dijo Ross. Hussein Ibish, investigador del Arab Gulf States Institute, un grupo de investigación y defensa, dijo que “todo el derecho internacional va en una dirección, y el memorando de entendimiento va en la otra”. Al pedirle su opinión, la Casa Blanca se remitió a una sesión informativa telefónica del viernes que había organizado para los periodistas con la condición de que no se revelaran los nombres de los funcionarios estadounidenses que intervinieran. Un funcionario estadounidense que participó en las negociaciones dijo que Irán sabía durante las conversaciones que los barcos seguían una ruta cerca de la costa de Omán e incluso había disparado drones contra algunos de ellos. Eso significaba que, cuando Irán accedió a hacer “todo lo posible” para garantizar el paso seguro, se comprometía a no lanzar ataques en esa zona, dijo el funcionario. ORIENTACIÓN NAVAL Los negociadores iraníes sabían que tenían ventaja sobre los estadounidenses mientras discutían el acuerdo propuesto a principios de verano. El 4 de mayo, el ejército estadounidense puso en marcha una operación llamada Proyecto Libertad para empezar a abrir el estrecho escoltando a los buques comerciales varados. Trump abandonó la iniciativa en menos de 48 horas después de que el príncipe heredero de Arabia Saudita, temiendo represalias iraníes, se negara a permitir que los estadounidenses utilizaran el espacio aéreo saudí para la operación. El Pentágono intentó entonces una estrategia más sutil que consistía principalmente en ofrecer orientación por radio. Desde principios de mayo, las fuerzas estadounidenses han proporcionado orientación sobre la ruta a lo largo de Omán a más de 800 buques mercantes que transportaban 400 millones de barriles de crudo, dijo el capitán Tim Hawkins, vocero del Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las fuerzas armadas estadounidenses en Medio Oriente.