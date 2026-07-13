Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Ciclón Tropical a México; azotarán lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados

Para este lunes, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera , en combinación con la onda tropical 18 que se desplazará sobre sur del país, y canales de baja presión en el interior del país, generarán lluvias puntales intensas en Sinaloa (sur), Durango (suroeste), Nayarit (norte), Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste); puntuales muy fuertes en Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (noroeste), Jalisco (oeste y sur) y Colima; y puntuales fuertes en Sonora (este), Estado de México, Veracruz (sur), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este); acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; asimismo, se pronostican lluvias con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur.

Un nuevo frente frío y la Tormenta Negra se aproximan al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se prevé que la onda tropical 18 sea absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico ubicada al sur de las costas de Guerrero, la cual podría convertirse en un ciclón tropical en el transcurso del martes.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, así como en zonas de los estados costeros del océano Pacífico, golfo de México y península de Yucatán, continuando la onda de calor en Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit, Colima, Michoacán (costa), Guerrero (costa central) y Oaxaca (sur); y finalizando a partir de hoy en Jalisco.

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del país, una nueva onda tropical que se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, divergencia en altura , además de los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical en las costas del océano Pacífico, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro de México.

El martes, u n frente frío fuera de temporada se extenderá sobre el sur de Estados Unidos y se aproximará a México por el noreste; interaccionará con una línea seca y una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional, ocasionando vientos muy fuertes con rachas de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras sobre entidades del norte del territorio mexicano .

Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana y el litoral del Pacífico. Asimismo, continuará la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y suroeste), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (costa central) y Oaxaca (sur).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 18 y máxima de 29 grados, con probabilidad de lluvias, el martes tendremos una máxima de 28 y una mínima de 19 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 28 y mínima de 19.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Durango (suroeste), Nayarit (norte), Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (noroeste), Jalisco (oeste y sur) y Colima.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Estado de México, Veracruz (sur), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Sonora, Sinaloa, Chihuahua (este), Nayarit (norte), Michoacán (sur), Guerrero (oeste) y Oaxaca (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Durango, Jalisco (oeste), Colima, Puebla (norte), Morelos (sur), Chiapas (oeste), Tamaulipas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (centro y este), Guanajuato (noreste y suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este) y Estado de México (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Puebla, Guerrero, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y Chiapas; y de componente sur (surada) en Nuevo León.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de componente sur (surada) en Coahuila y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Estado de México y Ciudad de México; y en costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.