Vinculan a proceso a Víctor ‘N’, exdirector de Pemex, pese al perdón otorgado por su esposa

El exfuncionario fue detenido previamente en la Ciudad de México y trasladado al penal de Atlacholoaya, en Morelos, donde permanece bajo la medida cautelar impuesta por la autoridad judicial.

La determinación fue emitida durante una audiencia judicial, en la que la jueza resolvió que existían elementos para iniciar el proceso penal por violencia familiar. Sin embargo, no se acreditó el delito de violencia vicaria, por el que también había sido denunciado.

Víctor “N”, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue vinculado a proceso este lunes 13 de julio de 2026 por el delito de violencia familiar dolosa en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez, y de su hijo de seis años de edad.

DENUNCIA ORIGINÓ LA DETENCIÓN DEL EXFUNCIONARIO

El proceso penal se inició a partir de la denuncia presentada por su esposa, María Felicia Jiménez, quien lo señaló por presuntos actos de violencia familiar y violencia vicaria.

Tras su detención en la capital del país, Víctor “N” fue puesto a disposición de un juez de Control en Morelos, entidad donde se desarrolla el proceso judicial.

Durante la audiencia celebrada este lunes, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso únicamente por el delito de violencia familiar dolosa contra su esposa y su hijo menor de edad.

LA VÍCTIMA SOLICITÓ RETIRAR LAS DENUNCIAS

Durante la audiencia se informó que María Felicia Jiménez otorgó el perdón a su aún esposo y solicitó el cierre de las carpetas de investigación relacionadas con el caso.

De acuerdo con lo expuesto por la jueza, el pasado 10 de julio recibió un oficio firmado por la denunciante en el que manifestó su decisión de perdonar al exdirector de Pemex bajo el argumento de buscar el bienestar del núcleo familiar.

En el documento también pidió que se retiraran las investigaciones iniciadas en su contra.

JUEZA SEÑALA QUE LOS DELITOS SE INVESTIGAN DE OFICIO

Pese a la solicitud presentada por la denunciante, la jueza explicó que los delitos imputados son de investigación oficiosa, por lo que el proceso penal no puede suspenderse únicamente por el perdón de la víctima.

En consecuencia, la autoridad judicial determinó mantener vigente el procedimiento y dictó la vinculación a proceso por el delito de violencia familiar dolosa.

EXDIRECTOR DE PEMEX PERMANECERÁ EN EL PENAL DE ATLACHOLOAYA

Como parte de las medidas cautelares, Víctor “N” continuará interno en el penal de Atlacholoaya, ubicado en el estado de Morelos, mientras continúan las etapas del proceso judicial.

Hasta el momento no se ha modificado la medida cautelar impuesta tras su detención.

HABRÁ UNA NUEVA AUDIENCIA PARA DEFINIR SU SITUACIÓN JURÍDICA

Se prevé que este martes se lleve a cabo una nueva audiencia en la que se definirán aspectos adicionales de la situación jurídica del exfuncionario.

De acuerdo con la información disponible, en esa diligencia deberá comparecer María Felicia Jiménez, quien continúa siendo la denunciante en el caso.