Concluye investigación del FBI que Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos

NUEVA YORK- El FBI examinó minuciosamente los registros bancarios y correos electrónicos de Jeffrey Epstein. Registró sus hogares. Pasó años entrevistando a sus víctimas y examinando sus conexiones con algunas de las personas más influyentes del mundo. Sin embargo, aunque los investigadores recopilaron abundantes pruebas de que el magnate abusó sexualmente de menores, encontraron poca evidencia de que liderara una red de tráfico sexual al servicio de hombres poderosos, según una revisión de los registros internos del Departamento de Justicia realizada por The Associated Press. TE PUEDE INTERESAR: Ofrece Ghislaine Maxwell exculpar a Trump de caso Epstein a cambio de indulto Los videos y fotos incautados de las casas de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban a víctimas sufriendo abusos ni involucraban a nadie más en sus crímenes, escribió un fiscal en un memorando de 2025. En un examen de los registros financieros de Epstein, incluidos los pagos que hizo a entidades vinculadas a figuras influyentes del ámbito académico, las finanzas y la diplomacia global, no se encontró ningún vínculo con actividades delictivas, según otro memorando interno de 2019. Aunque una de las víctimas de Epstein hizo afirmaciones muy difundidas de que él “la prestó” a sus amigos ricos, los agentes no pudieron confirmarlo ni encontraron otras víctimas que contaran una historia similar, según los registros. En un resumen de la investigación enviado en un correo electrónico en julio, los agentes dijeron que “cuatro o cinco” acusadoras de Epstein afirmaron que otros hombres o mujeres habían abusado sexualmente de ellas. Sin embargo, señalaron que “no había suficiente evidencia para acusar federalmente a estos individuos, por lo que los casos fueron remitidos a las fuerzas del orden locales”. La AP y otras organizaciones de medios siguen revisando millones de páginas de documentos, muchos de los cuales eran confidenciales, divulgados por el Departamento de Justicia en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein y es posible que esos registros contengan pruebas que los investigadores hayan pasado por alto por.

Pero los documentos, que incluyen informes policiales, notas de entrevistas del FBI y correos electrónicos de fiscales, proporcionan la imagen más clara hasta la fecha de la investigación, y de la razón por la que las autoridades de Estados Unidos finalmente decidieron cerrarla sin cargos adicionales. Decenas de víctimas salen a la luz La investigación sobre Epstein comenzó en 2005, cuando los padres de una niña de 14 años informaron que había sufrido abusos en la casa del millonario en Palm Beach, Florida. La policía identificaría al menos a 35 niñas con historias similares: Epstein pagaba a estudiantes de secundaria 200 o 300 dólares para que le dieran masajes sexualizados. Cuando el FBI se unió a la investigación, los fiscales federales redactaron acusaciones para imputar a Epstein y a algunos asistentes personales que habían organizado las visitas y pagos a las niñas. Pero en su lugar, el entonces fiscal de Estados Unidos en Miami, Alexander Acosta, llegó a un acuerdo que permitió que Epstein se declarara culpable de cargos estatales de solicitar prostitución de una menor. Sentenciado a 18 meses de cárcel, el magnate fue liberado a mediados de 2009. En 2018, una serie de historias del Miami Herald sobre el acuerdo de culpabilidad llevó a los fiscales federales de Nueva York a revisar las acusaciones. TE PUEDE INTERESAR: Los archivos Epstein revelan el rol de Ghislaine Maxwell en el círculo de Clinton Epstein fue arrestado en julio de 2019. Un mes después, se suicidó en su celda. Un año después, los fiscales acusaron a la confidente de larga data de Epstein, Ghislaine Maxwell, diciendo que había reclutado a varias de sus víctimas y a veces participaba en el abuso sexual. Condenada en 2021, Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión. Los fiscales no hallan pruebas que respalden las afirmaciones más sensacionales En los memorandos de la fiscalía, resúmenes de casos y otros documentos hechos públicos en la más reciente divulgación de registros relacionados con Epstein realizada por el departamento se muestra que los agentes del FBI y los fiscales federales investigaron diligentemente a posibles cómplices. Incluso las afirmaciones aparentemente extravagantes e incomprensibles, incorporadas en líneas de información, fueron examinadas. Algunas acusaciones no pudieron ser verificadas, escribieron los investigadores. En 2011 y nuevamente en 2019, los investigadores entrevistaron a Virginia Roberts Giuffre, quien en demandas y entrevistas de noticias había acusado a Epstein de organizar encuentros sexuales con numerosos hombres, entre ellos, el expríncipe británico Andrés. Según sus propias declaraciones, los investigadores confirmaron que Giuffre había sufrido abusos sexuales por parte de Epstein. Pero otras partes de su historia eran problemáticas. Otras dos víctimas de Epstein que, según Giuffre, también fueron “prestadas” a hombres poderosos dijeron a los investigadores que no tuvieron tal experiencia, escribieron los fiscales en un memorando interno de 2019.