Rosa María Payá, candidata del Gobierno Trump a la CIDH propone mejorar el funcionamiento del organismo

WASHINGTON-”Yo he sido una víctima. He visto a mi familia sufrir y morir, a mis compatriotas y amigos vivir en medio de la ansiedad solo por no tener derechos básicos”, asegura en entrevista con EFE la activista, de 36 años.

Payá llevó a la CIDH el caso de la muerte de su padre en un sospechoso accidente automovilístico en 2012 en Cuba, por el que el organismo responsabilizó al Estado cubano tras diez años de proceso.

”La única instancia de rendición de cuentas que mi familia ha obtenido es precisamente el reporte de la Comisión”, rememora.

”Quiero lo mismo y algo mejor para cada ciudadano de las Américas que ha visto sus derechos reprimidos”, señala Payá, quien dice que ha podido conocer de primera mano tanto las luces como las sombras de la Comisión.

PROPONE ACELERAR LOS PROCESOS DE LA CIDH

Rosa María Payá fue nominada por la Administración de Donald Trump a integrante de la CIDH y recibió el encargo por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano.