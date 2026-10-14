Concluye nueva audiencia de Caro Quintero en EU sin acuerdo de culpabilidad

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Concluye nueva audiencia de Caro Quintero en EU sin acuerdo de culpabilidad
    Quintero fue arrestado en 2022 en Sinaloa y en febrero de 2025 fue entregado a EU junto a otros 28 criminales. CUARTOSCURO

Juez federal de EU declara complejo caso contra el fundador del extinto Cártel de Guadalajara

La audiencia celebrada este miércoles en Nueva York en el caso contra el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, fundador del extinto cártel de Guadalajara, concluyó sin un acuerdo de culpabilidad, mientras las partes continúan las conversaciones previas al juicio.

Un juez federal de Estados Unidos declaró complejo el caso contra Caro Quintero y su coacusado Ismael Quintero Arellanes, una decisión que da más margen para preparar el proceso, previsto para marzo de 2027.

https://vanguardia.com.mx/dinero/netflix-despedira-a-unos-mil-empleados-el-6-de-su-plantilla-DE24132155

Por el momento, el juez fijó otra comparecencia presencial para el 20 de noviembre y estableció un calendario previo al juicio. Las defensas deberán presentar sus mociones antes del 18 de diciembre y la Fiscalía responderá antes del 22 de enero. Los abogados de los acusados podrán presentar réplicas hasta el 5 de febrero.

Caro Quintero, de 73 años y conocido como “el narco de narcos”, está acusado también de participar en el secuestro, la tortura y el asesinato en 1985 del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique ‘Kiki’ Camarena.

El mexicano fue arrestado en 2022 en Sinaloa, México, y trasladado a Estados Unidos en febrero de 2025 junto con otras 28 personas reclamadas por el Gobierno estadounidense. Entre ellas figuraba Vicente Carrillo Fuentes, antiguo líder del cártel de Juárez.

Caro Quintero permanece detenido en Brooklyn, donde se encuentra la corte federal del Distrito Este de Nueva York que lleva el caso.

La audiencia duró unos 15 minutos y concluyó sin un acuerdo de culpabilidad. Según la prensa mexicana, la defensa ha mantenido conversaciones con la Fiscalía estadounidense para tratar de alcanzar un acuerdo que evite el juicio, previsto para marzo del año que viene.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Narcotráfico

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Estados Unidos sancionó a 15 personas y empresas vinculadas al Cártel del Noreste por presunto lavado de dinero y financiamiento criminal.

EU sanciona a red del Cártel del Noreste vinculada con carreras de caballos y empresas
NosotrAs y la unidad

NosotrAs y la unidad
El mismo trato

El mismo trato
El estilo vaquero saltillense trasciende la arena de rodeo y se consolida como una tendencia de identidad, confort y moda para todas las edades.

¡Al estilo vaquero! Guía definitiva de compras físicas y online para triunfar en el Rodeo Saltillo
El Gobierno federal oficializó un decreto que exige a las gigantes tecnológicas proteger a niños y adolescentes de la violencia y el acoso digital, bajo la advertencia de aplicar sanciones por ley si no cumplen.

Sheinbaum firma decreto que prohíbe a redes sociales el acceso de contenidos violentos a niños y adolescentes
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Gran Masa de Aire Frío a México; azotará con heladas de 0 grados, lluvias, granizadas, fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h y evento Norte
Los Ángeles cortó a Harrison Mevis (92) después de que fallara un gol de campo de 50 yardas y le bloquearan otro de 48 en tiempo extra, durante la derrota por 37-34 frente a los Bills.

Corren al villano; Rams despiden a Harrison Mevis tras sus fallas ante Buffalo
Agenda. Entre conciertos, festivales y experiencias dedicadas al terror, la agenda local ofrecerá opciones para disfrutar de miércoles a domingo.

Se llena Saltillo de música, ‘terror’, rodeo y fiesta con Alejandro Sanz, Julión Álvarez, Saltillera Fest y más