Netflix despedirá a unos mil empleados, el 6% de su plantilla

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    Netflix despedirá a unos mil empleados, el 6% de su plantilla
    Los despidos, anunciados por medios de comunicación y no por la empresa en sí misma, se realizarían antes del informe trimestral de esta empresa californiana. VANGUARDIA

Con una plantilla laboral de 16 mil trabajadores, Netflix informó que este cambio laboral irá de la mano con inversiones agresivas ‘en áreas de alto impacto’

Netflix despedirá al 6% de su plantilla global, equivalente a unos mil puestos de trabajo, en su mayor ronda de despidos desde 2022, según informaciones publicadas por medios estadounidenses que tuvieron acceso a una comunicación interna de la empresa.

La medida afectará principalmente a los departamentos de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos, en un contexto de desaceleración del crecimiento y preocupación por la evolución de la interacción de los usuarios con la plataforma, informan este miércoles The Wall Street Journal (WSJ) y la cadena CNBC.

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En un memorando enviado a los empleados esta mañana, los codirectores ejecutivos de la compañía, Ted Sarandos y Greg Peters, justificaron la decisión por la necesidad de priorizar recursos: “Nuestra misión -entretener al mundo- es ambiciosa, y cumplirla exige que seamos disciplinados sobre dónde priorizamos a nuestra gente y nuestros recursos”, señalaron los directivos, según recogen los citados medios.

Pese a las salidas, la cúpula de Netflix aseguró que el negocio “sigue fuerte” y en camino de cumplir sus previsiones financieras para el conjunto del año, y adelantó que continuarán “invirtiendo agresivamente en áreas de alto impacto”.

La empresa informó que tenía unos 16 mil empleados a tiempo completo a finales de 2025 y el anuncio se produce una semana antes de que la multinacional con sede en Los Gatos (California) presente sus resultados financieros del último trimestre, el 20 de octubre.

Aunque Netflix mantiene una de las tasas de bajas de clientes más reducidas de la industria (ligeramente superior al 2% en Estados Unidos), sus acciones acumulan una caída de más del 40% en los últimos doce meses.

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El gigante del streaming no es el único que ha optado por adelgazar su estructura en los últimos meses: otros grandes grupos del entretenimiento y la tecnología, como Disney y Amazon, también han acometido recortes de personal en los últimos años.

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