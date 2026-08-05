Concluyen demócratas que agentes de ICE ocultaron pruebas en muerte de migrante en Houston

WASHINGTON- Congresistas demócratas anunciaron este martes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ocultó pruebas sobre la muerte por disparos de agentes federales del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo el pasado 7 de julio en Houston.

“Agentes federales mataron a un hombre que se dirigía al trabajo, ocultaron las pruebas y funcionarios de la Administración encabezaron una campaña de desprestigio contra Lorenzo Salgado Araujo, un hombre que construyó viviendas para mantener a su familia”, concluyeron los representantes del Caucus Hispano del Congreso tras una audiencia paralela celebrada el 24 de julio.

Salgado, de 52 años, se dirigía al trabajo junto a su hermano y otros dos compañeros cuando agentes del ICE interceptaron la camioneta en la que viajaban.

Según la versión presentada cuando sucedieron los hechos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de quien depende el ICE, tras lo ocurrido los agentes intentaron interceptar el vehículo que conducía Salgado como parte de un operativo dirigido a detener a un migrante en situación irregular.