Concluyen demócratas que agentes de ICE ocultaron pruebas en muerte de migrante en Houston

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    Concluyen demócratas que agentes de ICE ocultaron pruebas en muerte de migrante en Houston
    Ronaldo Salgado reflexiona durante un foro de supervisión en Houston, sobre la muerte de su padre, Lorenzo Salgado Araujo, quien fue asesinado a tiros por un agente del ICE. AP/Ashley Landis

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos

WASHINGTON- Congresistas demócratas anunciaron este martes que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ocultó pruebas sobre la muerte por disparos de agentes federales del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo el pasado 7 de julio en Houston.

“Agentes federales mataron a un hombre que se dirigía al trabajo, ocultaron las pruebas y funcionarios de la Administración encabezaron una campaña de desprestigio contra Lorenzo Salgado Araujo, un hombre que construyó viviendas para mantener a su familia”, concluyeron los representantes del Caucus Hispano del Congreso tras una audiencia paralela celebrada el 24 de julio.

Salgado, de 52 años, se dirigía al trabajo junto a su hermano y otros dos compañeros cuando agentes del ICE interceptaron la camioneta en la que viajaban.

Según la versión presentada cuando sucedieron los hechos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), de quien depende el ICE, tras lo ocurrido los agentes intentaron interceptar el vehículo que conducía Salgado como parte de un operativo dirigido a detener a un migrante en situación irregular.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/testigo-en-la-muerte-del-mexicano-lorenzo-salgado-araujo-a-manos-del-ice-es-liberado-LG22530821

Aunque “un agente del FBI presentó una orden de registro en la que afirmaba que había bolsas de una sustancia blanca cristalina parecida a la metanfetamina a la vista en el salpicadero”, las pruebas del Departamento de Seguridad Pública de Texas “dieron negativo para narcóticos”, según la nota de los congresistas.

En el comunicado también indican que “la Fiscalía del condado de Harris confirmó que la sustancia era, como decía la familia, polvo de electrolitos”, para mantenerse hidratado durante el trabajo.

Los miembros de la audiencia, de la que formaban parte los congresistas Adriano Espaillat y Sylvia García, invitaron a «funcionarios del ICE, del DHS y del FBI a testificar, pero las tres agencias declinaron acudir», informaron desde el Caucus Hispano.

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minesota en enero.

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