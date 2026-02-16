Condenan a ingeniero por falsificar título universitario con ChatGPT

/ 16 febrero 2026
    Condenan a ingeniero por falsificar título universitario con ChatGPT
Según el detenido, falsificó el título universitario, con inteligencia artificial, para impresionar a su expareja

Una de las principales preocupaciones que han generado los avances de la inteligencia artificial es su uso en actos delictivos. Con la posibilidad de generar contenido, o incluso simularlo a un punto exacto, gracias a la base de datos existente, los usuarios de inteligencia artificial podrían crear cualquier tipo de documento, fotografía o video.

Así fue el caso de un presunto ingeniero de 27 años en Austria, quien usó la aplicación de ChatGPT, para fabricar un falso título universitario de medicina, firmado por el Colegio de Médicos de Alta Austria.

La creación del documento falsificado lo condenó a 5 meses de libertad condicional. La pena fue impulsada por el Tribunal Regional de la ciudad de Linz. Se le condenó por el delito de ‘falsificación de documentos especialmente protegidos’.

Sin embargo, medios de información han detallado que, según los reglamentos de Austria en este caso, si la persona no comete otro crimen, el cumplimiento quedará suspendido.

El incidente ocurrió en octubre del año pasado; según el testimonio del presunto ingeniero, se declaró culpable y la falsificación no fue cometida para trabajar de médico, sino para impresionar a una expareja.

Temas


Documentos
Ia
Fraudes

Localizaciones


Austria

Organizaciones


ChatGPT

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

