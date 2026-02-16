Condenan a ingeniero por falsificar título universitario con ChatGPT

Una de las principales preocupaciones que han generado los avances de la inteligencia artificial es su uso en actos delictivos. Con la posibilidad de generar contenido, o incluso simularlo a un punto exacto, gracias a la base de datos existente, los usuarios de inteligencia artificial podrían crear cualquier tipo de documento, fotografía o video.

Así fue el caso de un presunto ingeniero de 27 años en Austria, quien usó la aplicación de ChatGPT, para fabricar un falso título universitario de medicina, firmado por el Colegio de Médicos de Alta Austria.

La creación del documento falsificado lo condenó a 5 meses de libertad condicional. La pena fue impulsada por el Tribunal Regional de la ciudad de Linz. Se le condenó por el delito de ‘falsificación de documentos especialmente protegidos’.

Sin embargo, medios de información han detallado que, según los reglamentos de Austria en este caso, si la persona no comete otro crimen, el cumplimiento quedará suspendido.

El incidente ocurrió en octubre del año pasado; según el testimonio del presunto ingeniero, se declaró culpable y la falsificación no fue cometida para trabajar de médico, sino para impresionar a una expareja.