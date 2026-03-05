Amenaza ‘El Z-42’ a guardia en cárcel de Virginia; lo trasladan a prisión federal en Pensilvania

Omar Treviño Morales, alias “El Z-42”, exlíder de la organización criminal Los Zetas, fue trasladado a una prisión federal en Pensilvania después de amenazar a un guardia mientras permanecía recluido en el Centro de Detención de Alexandria, en el estado de Virginia.

De acuerdo con un reporte del Centro de Detención de Alexandria (ADC), citado por el diario Milenio, el incidente ocurrió el 2 de noviembre de 2025, cuando el capo mexicano se dirigió en español a un custodio para advertirle que tenía acceso a información personal sobre él.

Según el informe, Treviño Morales le dijo al guardia que sabía que le gustaban los perros dóberman y que contaba con “mucha información” sobre su vida, incluso la posibilidad de localizar su domicilio. Al ser cuestionado sobre cómo obtendría esos datos, el presunto líder criminal respondió que bastaba con darle un mes para “enterarse de todo”, ya que todavía sabía “moverse” y tenía a su mando a tres mil hombres en México.

Ante el historial de violencia del detenido y la insinuación de que aún mantenía control operativo sobre integrantes de la organización criminal, las autoridades del ADC determinaron que su permanencia en ese centro representaba un riesgo de seguridad.