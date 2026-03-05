Amenaza ‘El Z-42’ a guardia en cárcel de Virginia; lo trasladan a prisión federal en Pensilvania
Omar Treviño Morales amagó a custodio señalando que mantiene a más de 3 mil hombres a su servicio
Omar Treviño Morales, alias “El Z-42”, exlíder de la organización criminal Los Zetas, fue trasladado a una prisión federal en Pensilvania después de amenazar a un guardia mientras permanecía recluido en el Centro de Detención de Alexandria, en el estado de Virginia.
De acuerdo con un reporte del Centro de Detención de Alexandria (ADC), citado por el diario Milenio, el incidente ocurrió el 2 de noviembre de 2025, cuando el capo mexicano se dirigió en español a un custodio para advertirle que tenía acceso a información personal sobre él.
Según el informe, Treviño Morales le dijo al guardia que sabía que le gustaban los perros dóberman y que contaba con “mucha información” sobre su vida, incluso la posibilidad de localizar su domicilio. Al ser cuestionado sobre cómo obtendría esos datos, el presunto líder criminal respondió que bastaba con darle un mes para “enterarse de todo”, ya que todavía sabía “moverse” y tenía a su mando a tres mil hombres en México.
Ante el historial de violencia del detenido y la insinuación de que aún mantenía control operativo sobre integrantes de la organización criminal, las autoridades del ADC determinaron que su permanencia en ese centro representaba un riesgo de seguridad.
Por ello, el 18 de noviembre de 2025 el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) ordenó su traslado al Instituto Correccional Federal de Lewisburg (FCI Lewisburg), en Pensilvania, donde permanece recluido actualmente.
El incidente ocurrió alrededor de nueve meses después de que Treviño Morales fuera extraditado a Estados Unidos, proceso que se concretó el 27 de febrero de 2025. En ese país enfrenta cargos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico.
Omar Treviño Morales es hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “El Z-40”, quien fuera uno de los fundadores y máximos líderes de Los Zetas y posteriormente del Cártel del Noreste (CDN). Ambos se encuentran bajo proceso judicial en Estados Unidos.
De acuerdo con información difundida por el periodista Ángel Hernández, quien dio a conocer los detalles del incidente, “El Z-42” ha manifestado inconformidad por las condiciones de reclusión que enfrenta actualmente en la prisión federal de Lewisburg.
Hasta el momento se desconocen las razones específicas que lo llevaron a confrontar al custodio en la cárcel de Virginia.
Los Zetas surgieron a finales de la década de 1990 como un grupo integrado por desertores de fuerzas especiales del Ejército mexicano que inicialmente operaban como brazo armado del Cártel del Golfo. Con el tiempo se consolidaron como una organización criminal independiente y llegaron a controlar diversas regiones del país.
El proceso penal contra los hermanos Treviño Morales continúa en tribunales del Distrito Este de Virginia, donde las autoridades estadounidenses mantienen abiertas las investigaciones en su contra.