Amenaza ‘El Z-42’ a guardia en cárcel de Virginia; lo trasladan a prisión federal en Pensilvania

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 marzo 2026
    Amenaza ‘El Z-42’ a guardia en cárcel de Virginia; lo trasladan a prisión federal en Pensilvania
    Omar Treviño Morales, conocido como Z-42, afirmó tener aún más de 3 mil hombres bajo su mando. Archivo

Omar Treviño Morales amagó a custodio señalando que mantiene a más de 3 mil hombres a su servicio

Omar Treviño Morales, alias “El Z-42”, exlíder de la organización criminal Los Zetas, fue trasladado a una prisión federal en Pensilvania después de amenazar a un guardia mientras permanecía recluido en el Centro de Detención de Alexandria, en el estado de Virginia.

De acuerdo con un reporte del Centro de Detención de Alexandria (ADC), citado por el diario Milenio, el incidente ocurrió el 2 de noviembre de 2025, cuando el capo mexicano se dirigió en español a un custodio para advertirle que tenía acceso a información personal sobre él.

TE PUEDE INTERESAR: Z-40 y Z-42 libran la pena de muerte en EU... fiscalía no pedirá la medida para los ex líderes de Los Zetas

Según el informe, Treviño Morales le dijo al guardia que sabía que le gustaban los perros dóberman y que contaba con “mucha información” sobre su vida, incluso la posibilidad de localizar su domicilio. Al ser cuestionado sobre cómo obtendría esos datos, el presunto líder criminal respondió que bastaba con darle un mes para “enterarse de todo”, ya que todavía sabía “moverse” y tenía a su mando a tres mil hombres en México.

Ante el historial de violencia del detenido y la insinuación de que aún mantenía control operativo sobre integrantes de la organización criminal, las autoridades del ADC determinaron que su permanencia en ese centro representaba un riesgo de seguridad.

Por ello, el 18 de noviembre de 2025 el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS) ordenó su traslado al Instituto Correccional Federal de Lewisburg (FCI Lewisburg), en Pensilvania, donde permanece recluido actualmente.

El incidente ocurrió alrededor de nueve meses después de que Treviño Morales fuera extraditado a Estados Unidos, proceso que se concretó el 27 de febrero de 2025. En ese país enfrenta cargos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa Coahuila a Z-40 y Z-42 del secuestro agravado de 23 personas durante la masacre de Allende

Omar Treviño Morales es hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “El Z-40”, quien fuera uno de los fundadores y máximos líderes de Los Zetas y posteriormente del Cártel del Noreste (CDN). Ambos se encuentran bajo proceso judicial en Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por el periodista Ángel Hernández, quien dio a conocer los detalles del incidente, “El Z-42” ha manifestado inconformidad por las condiciones de reclusión que enfrenta actualmente en la prisión federal de Lewisburg.

Hasta el momento se desconocen las razones específicas que lo llevaron a confrontar al custodio en la cárcel de Virginia.

TE PUEDE INTERESAR: México padeció al Z-40 y Z-42 incluso encarcelados: sumaron 18 asesinatos de custodios

Los Zetas surgieron a finales de la década de 1990 como un grupo integrado por desertores de fuerzas especiales del Ejército mexicano que inicialmente operaban como brazo armado del Cártel del Golfo. Con el tiempo se consolidaron como una organización criminal independiente y llegaron a controlar diversas regiones del país.

El proceso penal contra los hermanos Treviño Morales continúa en tribunales del Distrito Este de Virginia, donde las autoridades estadounidenses mantienen abiertas las investigaciones en su contra.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Narcotráfico
Seguridad
Violencia

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Omar Treviño Morales

Organizaciones


Los Zetas

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Sheinbaum indicó que los representantes del organismo futbolístico quedaron conformes con las respuestas presentadas por el gobierno, así como con la planeación de los operativos.

Afirma Sheinbaum que las autoridades de la FIFA quedaron muy contentos tras reunión con gabinete de Seguridad
Las autoridades federales mantienen una campaña de vacunación en todo el País.

Sube a 33 cifra de muertos por sarampión en México
El matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada a nivel global, concluyó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 2023.

Matrimonio infantil persiste en México: Chiapas, Oaxaca y Guerrero concentran más casos

La Ley Valeria se elaboró tras un caso de acecho que vivió la maestra Valeria Macías en Monterrey

‘Ley Valeria’ contra el acecho y actos de vigilancia no deseado
Guerra en Irán distancia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y a su homólogo español, Perdro Sánchez.

Posiciona el Financial Times a Pedro Sánchez como la ‘némesis’ de Donald Trump en Europa
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de la Seguridad Nacional por senador Mullin
La moción de la defensa de Flores tiene la misma estructura que la de Maduro e incluye una declaración jurada de ésta, en la que afirma que no puede costear su propia defensa.

Esposa de Maduro pide anular cargos en EU por bloqueo de defensa
Tras la captura de Nicolás Maduro, los Estados Unidos han restablecido relaciones diplomáticas con Venezuela

Venezuela y Estados restablecen relaciones diplomáticas, tras 5 años de conflicto político