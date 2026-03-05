$!Lideran coahuilenses deportaciones en primer año de gobierno de Donald Trump

Coahuila es el estado que registre el mayor aumento en las deportaciones desde Estados Unidos en el primer año de gobierno de Donald Trump. La Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que en este periodo fueron retornadas al país 3 mil 154 personas migrantes originarias de Coahuila. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Incrementó 30% la deportación de migrantes en primer año de Trump Según el informe, estos procesos de deportación son asistidos por el INM durante el retorno de las personas migrantes hasta su llegada a México y su posterior canalización a la entidad de origen. Entre los casos se encuentran migrantes con varios años de residencia en Estados Unidos a quienes se les solicitó comprobar su estancia regular, así como personas cuyos intentos de cruce fueron frustrados en la frontera o en zonas cercanas a esta.

Los datos de la Unidad reflejan que en 2025 —año en el que se incluyen 11 meses del gobierno de Trump— la deportación de coahuilenses aumentó 31 por ciento en comparación con 2024, cuando fueron retornadas 2 mil 407 personas originarias del estado en el mismo periodo. A esta cifra se suman 209 migrantes menores de edad que también fueron deportados durante 2025. TE PUEDE INTERESAR: Cesa el flujo migratorio por Coahuila y los traficantes de personas cambian de actividad criminal Por otro lado, la Unidad realizó una actualización en la que señala que en lo que va de 2026 ya se han registrado 281 coahuilenses deportados, además de nueve menores de edad adicionales. Aunque los migrantes de Coahuila registraron un incremento de 31 por ciento en las deportaciones, a nivel nacional el comportamiento fue distinto. De acuerdo con la información de la Unidad de Política Migratoria, en todo el país disminuyó el número total de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos.

Mientras que el INM cerró 2024 con 206 mil deportaciones, en 2025 la cifra bajó a 160 mil en todo el país. Incluso, según los datos oficiales, los migrantes originarios de Coahuila han sido los más afectados en términos porcentuales, a pesar de que la entidad no se encuentra entre los principales estados expulsores de migrantes en México. TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Coahuila a estadounidense buscado por abuso sexual; fue entregado a U.S. Marshals Después de Coahuila, las entidades con mayores incrementos en la deportación de migrantes fueron Nuevo León y San Luis Potosí, con aumentos de 29.9 por ciento. En contraste, los estados que registraron las mayores reducciones en el retorno de migrantes durante el primer año del gobierno de Trump fueron Quintana Roo, con una caída de 48.3 por ciento; Morelos, con 43 por ciento menos, y Puebla, con una disminución de 38.8 por ciento respecto a sus propias cifras del año anterior.

