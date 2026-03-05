¡Lo separan del grupo! Acusan de violencia a Rafa González, de ‘Banda Los Recoditos’ originario de Monclova

/ 5 marzo 2026
    ¡Lo separan del grupo! Acusan de violencia a Rafa González, de ‘Banda Los Recoditos’ originario de Monclova
    Reacciones. En redes sociales la gente tuvo reacciones encontradas, una de ellas dando apoyo a la mujer.

La mujer aseguró que durante 12 años ha sido víctima de maltrato por parte del cantante y que recientemente fue agredida durante una reunión familiar

El cantante monclovense Rafael González García, que fungía hasta este día como vocalista de Banda Los Recoditos, fue acusado públicamente por su esposa de presunta violencia física, psicológica y amenazas; la mujer difundió en redes sociales varios videos donde aparece con visibles golpes.

Fernanda Redondo Cortés usó sus redes sociales para dar a conocer la problemática que atraviesa; aseguró que durante 12 años ha sido víctima de maltrato por parte del cantante y que recientemente fue agredida durante una reunión familiar.

En los videos que circularon ampliamente en redes sociales, la mujer muestra diversas lesiones en su cuerpo y afirma que incluso fue herida con un cuchillo durante la agresión. “Mira cómo me tiene”, expresa mientras evidencia los golpes.

En uno de los mensajes más compartidos, Fernanda Redondo también responsabiliza directamente al cantante si algo llegara a ocurrirle. “Si algo me pasa, responsabilizo a Rafa”, señala.

Además, aseguró que se encuentra sola en una ciudad donde no tiene familiares cercanos y que tras la agresión fue prácticamente dejada en la calle. También mencionó que es madre de tres hijos, uno de ellos con el propio vocalista.

La denuncia provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios han manifestado apoyo a la mujer y han pedido que el caso sea investigado por las autoridades correspondientes.

Tras la difusión del caso, la agrupación Banda Los Recoditos emitió un comunicado oficial fechado el 5 de marzo en Mazatlán, Sinaloa, en el que informó que decidió separar temporalmente al cantante de sus actividades dentro del grupo.

En el documento, la banda señaló que toma con seriedad los señalamientos que han circulado en redes sociales y medios de comunicación relacionados con su vocalista.

“Como empresa reiteramos nuestra postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, nuestro compromiso permanente con el respeto, la integridad y los valores que promovemos dentro y fuera de nuestra banda”, indica el comunicado.

https://vanguardia.com.mx/show/el-desaire-suma-reconocimientos-seleccionada-en-muestra-feminista-y-festival-internacional-en-houston-FF19492502

Asimismo, la agrupación informó que la decisión de pausar temporalmente las actividades de Rafael González fue tomada de común acuerdo con el propio cantante, con el objetivo de que pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación que actualmente enfrenta.

Finalmente, la banda aseguró que dará seguimiento puntual al desarrollo de los procesos y estará atenta a lo que determinen las autoridades competentes, mientras se esclarecen los hechos.

