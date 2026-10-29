Condenan a obispo polaco por no denunciar abusos a menores cometidos por dos sacerdotes

Este caso es el último de una serie de escándalos de abusos por parte del clero que han erosionado la confianza en la iglesia en una de las naciones más devotamente católicas de Europa.

El obispo polaco Andrzej Jez fue declarado culpable el jueves de no haber notificado a las autoridades sobre el abuso sexual de menores por parte de dos sacerdotes de su diócesis, en el caso de mayor repercusión de este tipo que involucra a un líder de la Iglesia Católica en Polonia.

En 2024, un obispo y un arzobispo dimitieron por negligencia en el manejo de casos de abuso sexual.

El tribunal de la ciudad sureña de Tarnow condenó a Jez a dos años de libertad condicional, que se cumplirán mediante deducciones de su salario, informó la agencia de noticias PAP. El veredicto no es definitivo.

Jez se había declarado inocente de los cargos.

En su testimonio, explicó la demora en la presentación de informes citando la ambigüedad de las normas penales y las circunstancias específicas de los casos individuales, según informó la PAP.

Si bien muchos polacos aún consideran la fe católica como una parte fundamental de su identidad nacional, los casos de abuso sexual por parte de sacerdotes han provocado que cada vez más personas afirmen haber perdido la confianza en la Iglesia.

Una encuesta realizada en 2025 por la empresa polaca IBRiS reveló que el porcentaje de polacos que afirman confiar en la Iglesia Católica había descendido del 58% en 2016 al 35%.