Un ataque con drones rusos mata al menos a 14 personas en una plataforma ferroviaria ucraniana

Un ataque con drones rusos mató al menos a 14 personas en un andén de tren abarrotado en la ciudad ucraniana de Dnipro el jueves y a cinco en ataques diurnos en otras ciudades, según informaron las autoridades, al tiempo que una tregua local en Jersón generó cautelosas esperanzas de una reanudación de la diplomacia. Dos adolescentes murieron en una calle céntrica de Cherníhiv, en el norte de Ucrania, y tres personas murieron en un ataque contra un edificio de apartamentos en la ciudad central de Kremenchuk.

“Rusia está persiguiendo deliberadamente a civiles: en trenes, en estaciones, en edificios residenciales”, dijo el primer ministro ucraniano Sergiy Koretskyi en la aplicación Telegram. “No hay justificación para este terror, ni la habrá jamás”. Moscú había dejado claro que la tregua humanitaria de seis días, negociada con la ayuda de Estados Unidos, se aplicaba únicamente a la región de Jersón, en el sur de Ucrania, para permitir que la ayuda humanitaria llegara a la ciudad de Oleshky, controlada por Rusia y aislada en una zona de guerra desde el inicio de la invasión rusa a gran escala a principios de 2022.