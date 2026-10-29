Un ataque con drones rusos mata al menos a 14 personas en una plataforma ferroviaria ucraniana

Un ataque con drones rusos mata al menos a 14 personas en una plataforma ferroviaria ucraniana

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

La compañía ferroviaria estatal Ukrzaliznytsia informó que un dron propulsado a reacción impactó contra un andén en la estación principal de Dnipro, donde un tren de cercanías se preparaba para partir hacia la cercana ciudad de Zaporizhzhia

Internacional
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Un ataque con drones rusos mató al menos a 14 personas en un andén de tren abarrotado en la ciudad ucraniana de Dnipro el jueves y a cinco en ataques diurnos en otras ciudades, según informaron las autoridades, al tiempo que una tregua local en Jersón generó cautelosas esperanzas de una reanudación de la diplomacia.

Dos adolescentes murieron en una calle céntrica de Cherníhiv, en el norte de Ucrania, y tres personas murieron en un ataque contra un edificio de apartamentos en la ciudad central de Kremenchuk.

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“Rusia está persiguiendo deliberadamente a civiles: en trenes, en estaciones, en edificios residenciales”, dijo el primer ministro ucraniano Sergiy Koretskyi en la aplicación Telegram.

“No hay justificación para este terror, ni la habrá jamás”.

Moscú había dejado claro que la tregua humanitaria de seis días, negociada con la ayuda de Estados Unidos, se aplicaba únicamente a la región de Jersón, en el sur de Ucrania, para permitir que la ayuda humanitaria llegara a la ciudad de Oleshky, controlada por Rusia y aislada en una zona de guerra desde el inicio de la invasión rusa a gran escala a principios de 2022.

$!Zelensky respondió al ataque en el Dnipro instando a sus socios a ejercer más presión sobre Rusia, con una referencia velada a la retirada estadounidense de las sanciones a las exportaciones rusas de diésel
Zelensky respondió al ataque en el Dnipro instando a sus socios a ejercer más presión sobre Rusia, con una referencia velada a la retirada estadounidense de las sanciones a las exportaciones rusas de diésel EFE

ATAQUES CON DRONES RUSOS EN TODA UCRANIA

En otros lugares, los ataques rusos con drones y misiles contra infraestructuras críticas, incluida la red ferroviaria, han hecho que la vida civil sea cada vez más difícil y, al mismo tiempo, han supuesto una carga para la economía.

Han aprovechado una grave escasez de misiles de defensa aérea.

Al igual que Kyiv, Moscú niega haber atacado deliberadamente a civiles.

La compañía ferroviaria estatal Ukrzaliznytsia informó que un dron propulsado a reacción impactó contra un andén en la estación principal de Dnipro, donde un tren de cercanías se preparaba para partir hacia la cercana ciudad de Zaporizhzhia.

Las imágenes publicadas por el presidente Volodymyr Zelenskiy mostraban cuerpos esparcidos por el suelo mientras los rescatistas trasladaban a los heridos en camillas.

En Cherníhiv, además de los dos fallecidos , 23 personas resultaron heridas en un ataque con drones en una concurrida calle del centro de la ciudad.

“Atacaron a gente común y corriente, personas pacíficas que simplemente iban a trabajar, que realizaban sus actividades diarias, que hacían planes para el día”, dijo Dmytro Bryzhynskyi, jefe de la administración militar de la ciudad.

En Kremenchuk, el ataque contra el bloque de viviendas dejó tres muertos y quince heridos, según informó el gobernador regional.

Zelensky respondió al ataque en el Dnipro instando a sus socios a ejercer más presión sobre Rusia, con una referencia velada a la retirada estadounidense de las sanciones a las exportaciones rusas de diésel y a la suspensión por parte de la UE de las medidas contra dos multimillonarios rusos.

“¿Cuántos ataques terroristas ha perpetrado Rusia contra nuestro pueblo desde que se levantaron las sanciones contra ciertos oligarcas rusos y el sector energético ruso, en lugar de reducir la tensión?”, escribió en X.

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Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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