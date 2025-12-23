Sheinbaum expresa condolencias y confirma investigación tras accidente de avioneta de la Marina en Texas

El incidente ocurrió mientras la aeronave realizaba un traslado médico especializado y, hasta el momento, se reportan cinco personas fallecidas, dos sobrevivientes y una más en calidad de desaparecida.

Durante la conferencia de prensa de este día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida tras el desplome de una avioneta de la Secretaría de Marina ( Semar ) en la región de Galveston, Texas, en Estados Unidos.

CLAUDIA SHEINBAUM ENVÍA CONDOLENCIAS A LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS FALLECIDAS EN ACCIDENTE DE AVIONETA DE LA MARINA

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal se refirió al accidente ocurrido en territorio estadounidense y subrayó que desde el primer momento autoridades mexicanas y estadounidenses activaron los mecanismos de atención e investigación correspondientes.

“Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasó. Está desde el primer momento el secretario de Marina trabajando con apoyo de Relaciones Exteriores”, señaló Sheinbaum.

ANALIZARÁN CAJA NEGRA DE AERONAVE QUE SE ESTRELLÓ Y DEJÓ A CINCO PERSONAS SIN VIDA, ENTRE ELLAS UN MENOR

La presidenta explicó que aún no se cuenta con información concluyente sobre las causas del desplome, ya que será necesario analizar la caja negra de la aeronave.

“Se recibió apoyo también de Estados Unidos. Y pues hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome”, indicó.

AERONAVE PERDIÓ CONTACTO POR APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS

Asimismo, detalló que la aeronave había llegado a la zona de Galveston y que, por algunos minutos, se perdió contacto con la tripulación.

“Ya había llegado a Galveston el avión, incluso pensaron que había aterrizado y después ya supieron que había habido un accidente. Fueron como 10 minutos en donde perdieron la comunicación con la aeronave”, agregó.

Finalmente, reiteró que se dará seguimiento puntual a las familias afectadas.“Entonces, se va a hacer la investigación y se está atendiendo a todos los familiares”.

CLAUDIA SHEINBAUM ACLARA QUE UNA VÍCTIMA ERA UN MENOR DE EDAD Y SE ENCUENTRA UNA PERSONA DESAPARECIDA

“Lamentablemente, era un menor. Muy triste porque la Marina ayuda mucho en acciones humanitarias. Particularmente llevan a Galveston, que hay un hospital especial para curar a niños y niñas quemados, y llevaban un caso de Yucatán, a Galveston. Iban médicos, enfermeras y personal de marina y familiares del niño.

“Y lamentablemente hay dos personas heridas, los demás fallecieron y una persona que no se encontrado todavía, eran ocho tripulantes”, concluyó.