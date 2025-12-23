Sheinbaum expresa condolencias y confirma investigación tras accidente de avioneta de la Marina en Texas
Sheinbaum lamentó el desplome de una avioneta de la Semar que dejó cinco personas fallecidas, entre ellas un menor que era trasladado para recibir atención médica
Durante la conferencia de prensa de este día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó sus condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida tras el desplome de una avioneta de la Secretaría de Marina (Semar) en la región de Galveston, Texas, en Estados Unidos.
El incidente ocurrió mientras la aeronave realizaba un traslado médico especializado y, hasta el momento, se reportan cinco personas fallecidas, dos sobrevivientes y una más en calidad de desaparecida.
CLAUDIA SHEINBAUM ENVÍA CONDOLENCIAS A LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS FALLECIDAS EN ACCIDENTE DE AVIONETA DE LA MARINA
Desde Palacio Nacional, la mandataria federal se refirió al accidente ocurrido en territorio estadounidense y subrayó que desde el primer momento autoridades mexicanas y estadounidenses activaron los mecanismos de atención e investigación correspondientes.
“Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasó. Está desde el primer momento el secretario de Marina trabajando con apoyo de Relaciones Exteriores”, señaló Sheinbaum.
ANALIZARÁN CAJA NEGRA DE AERONAVE QUE SE ESTRELLÓ Y DEJÓ A CINCO PERSONAS SIN VIDA, ENTRE ELLAS UN MENOR
La presidenta explicó que aún no se cuenta con información concluyente sobre las causas del desplome, ya que será necesario analizar la caja negra de la aeronave.
“Se recibió apoyo también de Estados Unidos. Y pues hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome”, indicó.
AERONAVE PERDIÓ CONTACTO POR APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS
Asimismo, detalló que la aeronave había llegado a la zona de Galveston y que, por algunos minutos, se perdió contacto con la tripulación.
“Ya había llegado a Galveston el avión, incluso pensaron que había aterrizado y después ya supieron que había habido un accidente. Fueron como 10 minutos en donde perdieron la comunicación con la aeronave”, agregó.
Finalmente, reiteró que se dará seguimiento puntual a las familias afectadas.“Entonces, se va a hacer la investigación y se está atendiendo a todos los familiares”.
CLAUDIA SHEINBAUM ACLARA QUE UNA VÍCTIMA ERA UN MENOR DE EDAD Y SE ENCUENTRA UNA PERSONA DESAPARECIDA
“Lamentablemente, era un menor. Muy triste porque la Marina ayuda mucho en acciones humanitarias. Particularmente llevan a Galveston, que hay un hospital especial para curar a niños y niñas quemados, y llevaban un caso de Yucatán, a Galveston. Iban médicos, enfermeras y personal de marina y familiares del niño.
“Y lamentablemente hay dos personas heridas, los demás fallecieron y una persona que no se encontrado todavía, eran ocho tripulantes”, concluyó.
MENOR DE DOS AÑOS QUE ERA TRASLADADO PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA FALLECIÓ EN ACCIDENTE DE AVIONETA
De acuerdo con la información oficial disponible hasta el momento, el saldo del accidente es de cinco personas sin vida, dos sobrevivientes y una persona que continúa en proceso de búsqueda en la zona donde ocurrió el desplome. Las autoridades mantienen activos los operativos de localización en coordinación con instancias estadounidenses.
Entre las víctimas se encuentra Federico Efraín R. C., un niño de dos años de edad, originario de Escárcega, Campeche, quien era trasladado a Estados Unidos para recibir atención médica especializada.
El menor viajaba con destino al Shriners Hospitals for Children, donde sería atendido a través de la Fundación Michou y Mau, debido a quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo.
Antes del traslado, Federico había sido atendido en el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde recibió atención médica especializada. Autoridades estatales colaboraron en las gestiones necesarias para su traslado aéreo.
DETALLES DE LA AERONAVE Y DEL VUELO
La Secretaría de Marina informó mediante un comunicado que la aeronave involucrada era un King Air ANX 1209, perteneciente a la Armada de México, la cual partió de Mérida, Yucatán, con rumbo a Estados Unidos. En el vuelo viajaban ocho personas, de las cuales cuatro eran tripulantes civiles.
En su último reporte, la dependencia confirmó que cinco personas perdieron la vida, dos permanecen con vida y una más continúa desaparecida.
La Marina precisó que el vuelo se realizaba como parte de una misión de apoyo humanitario, enmarcada en el Plan Marina, en coordinación con la Fundación Michou y Mau, dedicada a la atención de niñas y niños con quemaduras.
AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES PARTICIPAN EN LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE AVIONETA DE LA MARINA
Autoridades estadounidenses también participan en las investigaciones. Según una publicación del Departamento de Seguridad de Texas en la red social X, en el operativo intervienen funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA) y de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), quienes colaboran en el análisis del accidente.
De manera preliminar, trascendió que las condiciones de neblina en la zona pudieron haber afectado la visibilidad durante el vuelo, aunque las causas oficiales del desplome serán determinadas únicamente tras las investigaciones técnicas correspondientes.
GOBERNADOR DE YUCATÁN LAMENTA ACCIDENTE DE AVIONETA DE LA MARINA DONDE MURIERON 5 PERSONAS
El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, también se pronunció sobre el accidente durante una transmisión en vivo, en la que expresó su solidaridad con las familias afectadas.
“La aeronave realizaba un traslado médico especializado desde Yucatán, expresamos nuestra solidaridad con las familias y estaremos atentos a la información oficial que se vaya generando en las próximas horas, les mandamos un abrazo a las familias de los fallecidos”, manifestó.
Las autoridades mexicanas informaron que continuarán proporcionando información conforme avance la investigación y se esclarezcan las circunstancias que rodearon el accidente aéreo ocurrido en la bahía de Galveston.