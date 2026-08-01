Confirman muerte de 10 alpinistas arrastrados por avalancha en Pakistán

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    Confirman muerte de 10 alpinistas arrastrados por avalancha en Pakistán
    En esta foto, distribuida por el Alpine Club de Pakistán el 31 de julio de 2026, miembros de un equipo de rescate de montaña se preparan para partir de una base aérea en el operativo para dar con montañeros desaparecidos tras una avalancha en el Broad Peak, en Skardu, en la región de Gilgit-Baltistan, en el norte de Pakistán. ALPINE CLUB

Los especialistas en alta montaña habían programado una expedición de cinco montañas ubicadas en Nepal

El reconocido alpinista británico-nepalí Nirmal Purja y los otros nueve montañistas arrastrados por una avalancha en Pakistán han muerto, y los equipos de búsqueda intentaban recuperar sus cuerpos, informó la empresa de expedición de Purja.

“El mundo ha perdido a uno de los mejores alpinistas del montañismo”, subrayó la empresa, Elite Exped.

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Karrar Haidri, vicepresidente del Alpine Club de Pakistán, confirmó la noticia.

“Esta es una noticia desgarradora para todos nosotros, y extendemos nuestras condolencias a las familias y amigos de los alpinistas”, dijo Haidri.

La expedición de 10 personas fue arrastrada por una avalancha el jueves 30 de julio de 2026 en el Broad Peak de Pakistán.

Los rescatistas hallaron cuatro cuerpos y recuperaron tres de ellos el viernes en condiciones meteorológicas adversas que dificultaron los vuelos de los helicópteros de búsqueda y rescate. Rescatistas respaldados por helicópteros militares habían reanudado el sábado la búsqueda de los demás.

Un policial local, Tahir Khan, indicó que los restos mortales de la alpinista omaní Nathira Ahmed estaban siendo trasladados por aire a la capital, Islamabad, y los cuerpos de la estadounidense Mallory Geis y del nepalí Bahadur Gurung permanecían en un hospital de Skardu, la principal ciudad de la región de Gilgit-Baltistán, en el norte de Pakistán.

El equipo perdió el contacto con su campamento base el jueves después que la avalancha golpeara el Broad Peak cuando intentaban escalar la montaña.

Según el Alpine Club, la expedición incluía a cinco montañistas nepalíes, a la omaní y la estadounidense, al alpinista pakistaní Sohail Sakhi, un escalador chino identificado únicamente como Wang y otro extranjero cuya identidad no ha sido revelada.

El grupo estaba encabezado por Purja, el exsoldado del ejército británico nacido en Nepal, ampliamente conocido como Nims Dai. En 2019, escaló las 14 cumbres más altas del mundo en un récord de 189 días, un logro recogido en el documental de Netflix “14 Peaks: Nothing Is Impossible”. Su marca fue superada en 2023.

Moving Mountains, una empresa de viajes con sede en Pakistán, anunció a finales del mes pasado que el grupo iba camino del pequeño poblado de Askole y les deseó un viaje seguro para subir el Broad Peak.

La expedición era el primer intento de Geis de coronar un 8 mil en Pakistán, y se esperaba que fuera la última para Sakhi, quien es guía de la empresa, además de geógrafo y fotógrafo de alta montaña, y que ha escalado algunas de las principales cumbres del mundo, según la web de Moving Mountains.

Los incidentes son habituales en las expediciones de escalada en el norte de Pakistán debido a avalanchas, caída de hielo y rocas, la gran altitud y a que el clima cambia con rapidez.

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