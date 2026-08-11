Reporta Congo que hay 2 mil muertos en su brote de ébola, es la expansión de la enfermedad más rápida conocida

BUNIA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO- Al menos 2,000 personas han muerto dentro de los casos confirmados en el brote de ébola en República Democrática del Congo, el de crecimiento más rápido registrado, según los datos más recientes. Las autoridades sanitarias están teniendo problemas para llevar ayuda a las localidades remotas debido a un conflicto con rebeldes, malas carreteras e interrupciones del trabajo por problemas de pago. Los datos del gobierno publicados la noche hasta el martes mostraron que se han confirmado un total de 4.381 casos, incluidos 2.011 fallecimientos. Ese número de muertes se alcanzó casi tres veces más rápido que en el brote de ébola de 2014-16, el peor de la historia. El brote fue declarado el 15 de mayo, pero las autoridades sanitarias dicen que la secuenciación mostró que comenzó meses antes, en febrero. Si bien tardó unas 9 semanas en registrar mil muertes, ha duplicado esa cifra en apenas unas 3 semanas, una evidencia de que la crisis sanitaria avanza más rápido que los esfuerzos por rastrearla y gestionarla.

El número de 2,000 muertes es “alarmante” y exige que los esfuerzos de respuesta se redoblen en las localidades afectadas, dijo el doctor Jean-Marie Akandabo, quien ayuda a gestionar a los pacientes en una clínica local en Ituri. Ya es el segundo brote más grande de la historia, solo por detrás del brote de África Occidental de 2014-2016 que registró más de 28.000 casos, incluidos más de 11.000 fallecimientos. El brote de ébola es diferente de la mayoría de los anteriores porque el raro virus Bundibugyo responsable no tiene vacunas ni tratamientos aprobados. Han comenzado ensayos clínicos para desarrollarlos en la provincia de Ituri, el epicentro del brote, en el este del país. Los trabajadores humanitarios dicen que el brote sigue superando la respuesta, que se ha ido ampliando en las cinco provincias orientales afectadas. Muchos trabajadores sanitarios se han declarado en huelga para protestar por la falta de pago por su trabajo desde que se declaró el brote. Y la OMS ha dicho que la mayoría de los nuevos casos todavía se están registrando fuera de los contactos que están siendo monitoreados, lo que muestra que la transmisión sigue fuera del control de los trabajadores sanitarios. Parte de los fallecimientos se debe a una atención limitada El ébola puede deberse a diferentes tipos de virus. Aunque el tipo responsable del brote de 2014-2016 se considera el más mortífero, los datos del gobierno muestran que este brote de Bundibugyo ha matado a un porcentaje más alto de personas porque la atención y el apoyo no están llegando a los pacientes con suficiente rapidez. Muchos pacientes reportan los síntomas tarde o no los reportan en absoluto.

El brote actual ha tenido hasta ahora una tasa de letalidad de 45,9%, más que la tasa de 39,6% registrada en el brote de África Occidental de 2014-2016. “En ausencia de una vacuna eficaz, el control (del brote) depende de identificar los casos y luego atenderlos en instalaciones seguras hasta que se recuperen o, tristemente, fallezcan”, dijo Paul Hunter, profesor de medicina en la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. En una región remota como esta, con un conflicto en marcha y comunicaciones interrumpidas, la vigilancia rutinaria puede ser muy difícil e “identificar los casos lo suficientemente pronto como para prevenir la propagación puede ser imposible”, dijo Hunter. ”Nadie está a salvo” El doctor Akandabo, en Ituri, dijo que los principales desafíos que ha visto son la atención limitada para los pacientes y la escasa participación comunitaria en los esfuerzos por frenar los contagios. “No debemos tomar esta enfermedad a la ligera, porque sigue matando y nadie está a salvo”, dijo Akandabo. La Organización Mundial de la Salud dijo el lunes que al inicio del brote en una de las zonas más remotas y vulnerables del Congo, algunos casos fueron atribuidos erróneamente a la malaria y la fiebre tifoidea, y que los primeros análisis se realizaron para el tipo más común de ébola. El director regional de la OMS para África, el doctor Mohamed Yakub Janabi, dijo en una conferencia de prensa que los funcionarios están “persiguiendo al virus, el virus va por delante de nosotros”. El primer virus del ébola que se identificó fue en 1976 cerca del río Ébola en lo que ahora es Congo. El brote actual es el 17º, y el más grande, al que se ha enfrentado la nación centroafricana.