El brote de ébola en Congo se convierte en el peor del país, con más de 2,300 muertos

BUNIA- El brote de ébola en la República Democrática del Congo ya ha matado a más de 2,300 personas y se ha convertido en el brote más mortífero de la enfermedad registrado en la nación centroafricana. El brote que se desarrolla en una de las regiones más vulnerables de Congo es el brote de ébola de crecimiento más rápido jamás registrado, con 4,945 casos, incluidos 2,325 fallecimientos, según datos gubernamentales difundidos durante la noche hasta el lunes. Este es el 17.º brote de ébola de Congo y el más grande. La cifra de muertos supera la del brote de 2018-2020 cuando se registraron 2.299 muertes de un total de 3.481 casos en ese mismo país.

Los datos más recientes muestran 101 nuevos casos y 33 muertes reportadas en las 24 horas anteriores. Más de mil personas se han recuperado, mientras que 730 permanecen en hospitales o en aislamiento. El brote ha infectado y matado a más personas, y a mayor velocidad, que cualquier otro en la historia. La Organización Mundial de la Salud ha indicado que va camino de superar el brote de ébola de 2014-16 en África occidental, el más mortífero registrado, con más de 11.000 muertes. No hay vacunas ni tratamientos aprobados para el virus Bundibugyo, responsable del brote actual en seis provincias del este de Congo. Los ensayos para esos productos siguen en curso en la provincia de Ituri, el epicentro. La mayoría de los nuevos casos y muertes se están reportando fuera de las personas que están siendo monitoreadas. Entre los desafíos también figuran las huelgas de algunos trabajadores de salud impagos, las amenazas de grupos rebeldes, el enojo de comunidades traumatizadas desde hace mucho tiempo, territorios difíciles de alcanzar por el mal estado de las carreteras y la desinformación que sostiene que el ébola no es real.

La OMS advirtió durante el fin de semana que el brote aún avanza a un “ritmo excepcional”, por delante de los esfuerzos para rastrearlo, y señaló que alcanzó un récord semanal de 579 casos y 304 muertes en la semana anterior. “La ampliación sustancial de las actividades de respuesta está en marcha para adelantarse al brote”, señaló la agencia. El jefe humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher, anunció la asignación de 30,5 millones de dólares adicionales y el despliegue de 20 integrantes más del personal para ayudar a la respuesta. “Esto es una llamada de atención”, afirmó Fletcher. “Necesitamos rapidez, escala y solidaridad antes de que este virus se nos adelante aún más.”