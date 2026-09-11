Conmemoran Biden, Obama, Clinton y Mamdani el 25 aniversario del11S en Nueva York

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    Conmemoran Biden, Obama, Clinton y Mamdani el 25 aniversario del11S en Nueva York
    La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, participan en un acto conmemorativo por el 25 aniversario del 11-S. AP/Pamela Smith

25 años después, las familias de las víctimas se congregaron alrededor del Memorial, y entre el público muchas de ellas levantaban fotografías de sus seres queridos que perdieron la vida aquel 11 de septiembre

NUEVA YORK- Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Joe Biden y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, asistieron este viernes a la ceremonia en recuerdo de los atentados del 11S en la Gran Manzana, un evento que no contó con la presencia del actual presidente, Donald Trump.

Alrededor de los estanques que sustituyen al lugar donde se levantaban las Torres Gemelas se congregaron hoy otras figuras políticas como los exalcaldes Bill de Blasio y Rudy Giuliani -este último a cargo de la ciudad cuando sucedieron los ataques-; la exsecretaria de Estado Hillary Clinton; la exprimera dama Michelle Obama; el vicepresidente de EE.UU., JD Vance; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, y la fiscal general del estado, Letitia James.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-conmemora-el-25-aniversario-de-los-ataques-del-11-de-septiembre-en-el-pentagono-CH23427713

Trump, nacido en Nueva York, no acudió a la ceremonia, una decisión inusual en el caso de un presidente estadounidense. En su lugar, el líder republicano ha elegido acudir al acto celebrado en el Pentágono, en el estado de Virginia, donde el 11 de septiembre impactó un tercer avión en el que murieron 184 personas.

Un cuarto avión cayó en un campo abierto en el estado de Pensilvania debido a la revuelta de los pasajeros, que evitaron que volara hacia Washington, donde tenía como objetivo previsiblemente la Casa Blanca o el Capitolio.

$!El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden (d) junto a la exprimera dama Jill Biden, asisten a la ceremonia en recuerdo de los atentados del 11S en Nueva York.
El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden (d) junto a la exprimera dama Jill Biden, asisten a la ceremonia en recuerdo de los atentados del 11S en Nueva York. EFE/Octavio Guzman

25 años después, las familias de las víctimas se congregaron alrededor del Memorial, y entre el público muchas de ellas levantaban fotografías de sus seres queridos que perdieron la vida aquel 11 de septiembre.

A las 8:46, momento en el que impactó el primer avión contra la torre norte, y después de que un coro entonase el himno de Estados Unidos, comenzó el acto de manera oficial, en el que se mencionan los nombres de los fallecidos y se guardan varios minutos de silencio, reservado a los familiares y a cargos institucionales.

$!Los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama (d) y Bill Clinton (i), junto a la exprimera dama Michelle Obama (c), en el 25 aniversario del 11S en Nueva York.
Los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama (d) y Bill Clinton (i), junto a la exprimera dama Michelle Obama (c), en el 25 aniversario del 11S en Nueva York. EFE/Octavio Guzman

Aparte de esta ceremonia, el Oculus proyectará, como todos los años, dos columnas de luz natural en el suelo precisamente el 11 de septiembre, brevemente, en torno a las 10:30 de la mañana, y por la noche se encederán dos potentes haces de luz artificial hacia el cielo, visibles desde todos los rincones.

Aparte de las víctimas del propio atentado, que incluye a los tripulantes de los aviones, trabajadores de las torres, personal de emergencias como bomberos y transeúntes, miles de personas más han fallecido a consecuencia de enfermedades relacionadas con la contaminación que provocaron los residuos.

También se conmemora en este acto a los fallecidos en el ataque al World Trade Center de 1993.

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