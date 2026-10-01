Five Nights at Freddy’s se une a Fortnite... Freddy Fazbear, Chica, Foxy y Bonnie llega para Halloween 2026

El crossover formará parte de Fortnitemares 2026 , el evento de Halloween del videojuego, que comenzará el 1 de octubre . La compañía presentó un tráiler en el que aparecen algunos de los personajes más reconocidos de la franquicia creada por Scott Cawthon.

La espera terminó para los jugadores de Fortnite . Epic Games confirmó oficialmente la colaboración con Five Nights at Freddy’s (FNAF) , una alianza que durante años fue motivo de rumores y solicitudes entre los seguidores del battle royale.

Entre los animatrónicos que estarán relacionados con el nuevo contenido aparecen Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy , cuatro de las figuras centrales de la saga de terror que ahora darán el salto al universo de Fortnite.

Aunque Epic Games confirmó la colaboración, todavía no se ha anunciado públicamente la fecha exacta en la que todos los contenidos de FNAF estarán disponibles dentro del juego.

FREDDY, CHICA, FOXY Y BONNIE LLEGAN CON NUEVOS COSMÉTICOS

El material presentado por Epic Games permite conocer algunos de los elementos que acompañarán la colaboración. Uno de los detalles más reconocibles es la aparición de una representación de la pizzería de Freddy Fazbear, escenario asociado directamente con la franquicia de terror.

El crossover también contempla la incorporación de cosméticos temáticos para los jugadores. Todo apunta a que los cuatro animatrónicos tendrán sus propios atuendos, aunque la compañía todavía no ha revelado la lista completa de artículos que estarán disponibles.

Entre los objetos relacionados con la colaboración aparecen referencias características de cada personaje. Bonnie está vinculado con una guitarra, mientras que Freddy aparece relacionado con un micrófono. Chica, por su parte, cuenta con elementos inspirados en su conocido cupcake.

También se esperan picos, mochilas y otros accesorios relacionados con los animatrónicos. Sin embargo, la información oficial disponible hasta ahora no contempla todos los artículos que podrían llegar a la tienda de Fortnite.

FORTNITE Y FNAF TERMINAN CON AÑOS DE RUMORES

La confirmación representa el cierre de una larga etapa de especulaciones dentro de la comunidad de Fortnite. Durante varias temporadas de Halloween surgieron teorías sobre una posible colaboración con Five Nights at Freddy’s, pero ninguna había recibido confirmación oficial.

La llegada de FNAF ocurre ahora como parte de una temporada en la que Fortnite vuelve a ampliar sus colaboraciones con franquicias reconocidas de videojuegos y entretenimiento.

En los últimos años, el battle royale ha incorporado personajes y propiedades de distintas generaciones. Entre las franquicias relacionadas con el contenido del juego aparecen Sonic, Crash Bandicoot, Spyro, Mega Man y Kingdom Hearts.

Con la incorporación de Freddy Fazbear y sus compañeros, Fortnitemares 2026 suma finalmente una de las franquicias de terror que durante años había sido solicitada por los jugadores.