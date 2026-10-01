Five Nights at Freddy’s se une a Fortnite... Freddy Fazbear, Chica, Foxy y Bonnie llega para Halloween 2026

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    Five Nights at Freddy’s se une a Fortnite... Freddy Fazbear, Chica, Foxy y Bonnie llega para Halloween 2026
    Five Nights at Freddy’s finalmente llegará a Fortnite durante Fortnitemares 2026, con Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy como protagonistas de la esperada colaboración. VANGUARDIA/ARCHIVO

Five Nights at Freddy’s llega a Fortnite para Fortnitemares 2026. Conoce cuándo inicia el evento

La espera terminó para los jugadores de Fortnite. Epic Games confirmó oficialmente la colaboración con Five Nights at Freddy’s (FNAF), una alianza que durante años fue motivo de rumores y solicitudes entre los seguidores del battle royale.

El crossover formará parte de Fortnitemares 2026, el evento de Halloween del videojuego, que comenzará el 1 de octubre. La compañía presentó un tráiler en el que aparecen algunos de los personajes más reconocidos de la franquicia creada por Scott Cawthon.

Entre los animatrónicos que estarán relacionados con el nuevo contenido aparecen Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy, cuatro de las figuras centrales de la saga de terror que ahora darán el salto al universo de Fortnite.

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Aunque Epic Games confirmó la colaboración, todavía no se ha anunciado públicamente la fecha exacta en la que todos los contenidos de FNAF estarán disponibles dentro del juego.

FREDDY, CHICA, FOXY Y BONNIE LLEGAN CON NUEVOS COSMÉTICOS

El material presentado por Epic Games permite conocer algunos de los elementos que acompañarán la colaboración. Uno de los detalles más reconocibles es la aparición de una representación de la pizzería de Freddy Fazbear, escenario asociado directamente con la franquicia de terror.

El crossover también contempla la incorporación de cosméticos temáticos para los jugadores. Todo apunta a que los cuatro animatrónicos tendrán sus propios atuendos, aunque la compañía todavía no ha revelado la lista completa de artículos que estarán disponibles.

Entre los objetos relacionados con la colaboración aparecen referencias características de cada personaje. Bonnie está vinculado con una guitarra, mientras que Freddy aparece relacionado con un micrófono. Chica, por su parte, cuenta con elementos inspirados en su conocido cupcake.

También se esperan picos, mochilas y otros accesorios relacionados con los animatrónicos. Sin embargo, la información oficial disponible hasta ahora no contempla todos los artículos que podrían llegar a la tienda de Fortnite.

FORTNITE Y FNAF TERMINAN CON AÑOS DE RUMORES

La confirmación representa el cierre de una larga etapa de especulaciones dentro de la comunidad de Fortnite. Durante varias temporadas de Halloween surgieron teorías sobre una posible colaboración con Five Nights at Freddy’s, pero ninguna había recibido confirmación oficial.

La llegada de FNAF ocurre ahora como parte de una temporada en la que Fortnite vuelve a ampliar sus colaboraciones con franquicias reconocidas de videojuegos y entretenimiento.

En los últimos años, el battle royale ha incorporado personajes y propiedades de distintas generaciones. Entre las franquicias relacionadas con el contenido del juego aparecen Sonic, Crash Bandicoot, Spyro, Mega Man y Kingdom Hearts.

Con la incorporación de Freddy Fazbear y sus compañeros, Fortnitemares 2026 suma finalmente una de las franquicias de terror que durante años había sido solicitada por los jugadores.

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DATOS CURIOSOS DE LA COLABORACIÓN

· Fortnitemares 2026 comenzará el 1 de octubre.

· Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy aparecen en el material presentado para la colaboración.

· La pizzería de Freddy Fazbear también forma parte de las referencias mostradas.

· El crossover termina con años de rumores sobre una posible llegada de FNAF a Fortnite.

· Epic Games todavía no ha revelado públicamente la fecha exacta de lanzamiento de todos los artículos de la colaboración.

El contenido de Five Nights at Freddy’s se integrará a la programación de Halloween de Fortnite, mientras Epic Games continúa revelando los elementos que formarán parte de Fortnitemares 2026.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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