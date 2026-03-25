Conoce quienes son las personas mas ricas en Latinoamérica

En 2025, a nivel global se contabilizaron 3028 personas con fortunas superiores a los mil millones de dólares, pero sólo 95 pertenecen a América Latina, una cifra inferior a los 110 registradas en 2024. En conjunto, este grupo integrado por empresarios, inversionistas y herederos, acumula aproximadamente $484,300,000,000 de dólares. Analistas coinciden en que, aunque las grandes fortunas tienden a resistir ciclos adversos, el ritmo de creación de nueva riqueza se ha desacelerado en comparación con otras regiones, especialmente Asia y Norteamérica, donde el crecimiento de capitales ha sido más sostenido durante el último año.

A comienzos de 2026, el mapa de las grandes fortunas en América Latina dibuja un escenario de contrastes. El impulso en la generación de nueva riqueza muestra signos de enfriamiento. A esto se suma una creciente salida de capitales que, según economistas, responde a la búsqueda de entornos más estables y predecibles fuera de la región. A pesar de este retroceso, América Latina mantiene una concentración significativa de riqueza en manos de unos pocos, lo que vuelve a poner en el centro del debate la desigualdad estructural que caracteriza a la región. Organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que este fenómeno no solo limita el crecimiento inclusivo, sino que también plantea desafíos en materia de políticas fiscales y redistribución de la riqueza. Según Forbes, revista especializada en multimillonarios, hasta marzo de 2026, estas son las personas más ricas de América Latina. Top 10 de millonarios de Latinoamérica. 1. Carlos Slim (86 años, México). Slim sigue posicionándose como la persona más rica de México y de toda América Latina y la número 16 a nivel mundial con una fortuna neta de $114,200,000,000 de dólares, según Forbes. Su familia controla América Movil, la mayor empresa de telecomunicaciones móviles de Latinoamérica. En 1990, Slim, junto con socios extranjeros del sector de las telecomunicaciones, adquirió una participación en Telmex, la única compañía telefónica de México. Actualmente, Telmex forma parte de América Móvil. También posee participaciones en empresas mexicanas de construcción, bienes de consumo, minería e inmobiliarias. Anteriormente, tuvo una participación del 17% en The New York Times. Su yerno, Fernando Romero, diseñó el Museo Soumaya en la Ciudad de México, que alberga la extensa y ecléctica colección de arte de Slim. Él y su familia poseen el 76% de Grupo Carso, uno de los conglomerados más grandes de América Latina. 2. Germán Larrea Mota Velasco (72 años, México). Larrea, con una fortuna neta de $52,500,000,000 de dólares, ocupa el segundo lugar en Latinoamérica y la posición 33 a nivel mundial. Controla uno de los mayores conglomerados mineros del mundo, con operaciones clave en cobre. El auge de este metal, impulsado por la transición energética, ha fortalecido su posición. Es dueño de la mayoría de la minera de cobre más grande de México, Grupo México, que también tiene operaciones en Perú y Estados Unidos. Bajo su liderazgo como presidente y director ejecutivo, Grupo México se expandió a los sectores de infraestructura y transporte ferroviario. En 2014, la empresa minera fue objeto de escrutinio después de que un derrame en su mina de cobre en Sonora, México, contaminara dos ríos cercanos. La empresa accedió a la solicitud del gobierno de depositar 150 millones de dólares en un fondo para compensar a los residentes locales perjudicados por el derrame. 3. Iris Fontbona y familia (83 años, Chile). La chilena, viuda de Andrónico Luksic, lidera uno de los clanes empresariales más influyentes de Chile. Su fortuna de $45,000,000,000 de dólares que depende en gran medida del cobre, un recurso estratégico global, la posicionan en el lugar 42 del raquin mundial y en la mujer más rica de LATAM.

Fontbona y sus hijos controlan Antofagasta Plc, propietaria de minas de cobre en Chile y que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. Sus hijos también poseen una participación mayoritaria en Quiñenco, un conglomerado chileno que cotiza en bolsa y que opera en los sectores bancario, cervecero y manufacturero. 4. Eduardo Saverin (44 años, Brasil). Con una fortuna estimada de $32,900,000,000 de dólares, Eduardo Saverin es la persona más rica de Brasil. Ocupa el cuarto lugar en América Latina y el número 61 en el ranquin mundial de las personas más ricas. Cofundó Meta, antes Facebook, junto a Mark Zuckerberg en 2004, a quien conoció en la universidad. Como inversor de capital de riesgo, sigue obteniendo la mayor parte de su riqueza de su pequeña pero importante participación en la plataforma de redes sociales. Además, lanzó el fondo de capital de riesgo B Capital junto a Raj Ganguly. Este fondo gestiona activos por valor de más de siete mil millones de dólares. Saverin es uno de los pocos latinoamericanos cuya riqueza proviene del ecosistema tecnológico global. 5. Vicky Safra y familia (73 años, Brasil) Según Forbes, Safra es la segunda mujer más rica de América Latina con una fortuna de $25,400,000,000 de dólares. Ocupa el lugar 97 a nivel mundial en la lista de multimillonarios de Forbes. Vicky Safra y sus cuatro hijos adultos heredaron su fortuna del banquero Joseph Safra, quien falleció en diciembre de 2020. Nacida en Grecia, posee la doble nacionalidad griega y brasileña y reside principalmente en Suiza. El hijo mayor, Jacob Safra, de 49 años, es el responsable del banco suizo J. Safra Sarasin, del Safra National Bank de Nueva York y de las propiedades inmobiliarias internacionales de la familia. Su hermano David Safra, de 40 años, dirige Banco Safra en Brasil y las propiedades inmobiliarias brasileñas del Grupo J. Safra.

En marzo de 2025, J. Safra Sarasin, banco propiedad de la familia, acordó comprar alrededor del 70% del banco danés Saxo en una operación valorada en casi mil docientos millones de dólares. 6. Jorge Paulo Lemann (86 años, Brasil). Con una fortuna estimada en $17,300,000,000 de dólares y ubicado en el puesto 149 a nivel mundial, Jorge Paulo Lemann se mantiene como una de las figuras más influyentes del empresariado latinoamericano. Cofundador de 3G Capital, el inversionista brasileño ha construido su trayectoria a partir de apuestas estratégicas en gigantes globales como Anheuser-Busch InBev y Restaurant Brands International, matriz de marcas icónicas del consumo masivo como Burger King. Su carrera, que comenzó en la banca de inversión, dio un giro decisivo al consolidarse como accionista clave de la mayor cervecera del mundo, marcando el inicio de una expansión sostenida en distintos sectores.

El modelo de 3G Capital, respaldado también por empresarios brasileños como Carlos Sicupira, Marcel Herrmann Telles y Alex Behring, ha estado marcado por adquisiciones de alto perfil y desinversiones oportunas. En 2024, el fondo cerró un ciclo al desprenderse de su participación en Kraft-Heinz tras más de una década, mientras que en años recientes ha reforzado su presencia global con operaciones multimillonarias, como la compra del 75% de la firma neerlandesa Hunter Douglas en 2021 y la adquisición de la marca estadounidense Skechers en 2025 por cerca de diez mil millones de dólares. 7. Andrés Esteves (57 años, Brasil). Con una fortuna estimada en $15,800,000,000 de dólares, André Esteves se posiciona como una de las figuras clave del sistema financiero brasileño. Actual presidente de BTG Pactual, el mayor banco de inversiones de Latinoamérica, su historia dentro de la firma comenzó como becario.