Consigue OpenAI una victoria y evita una costosa derrota judicial ante Elon Musk

Musk buscaba la destitución de su compañero cofundador de OpenAI, el director general Sam Altman, entre otros cambios en la empresa. Pero Altman difícilmente ha salido ileso, tras declaraciones de testigos que le calificaron de deshonesto.

CALIFORNIA- Después de imponerse en su batalla judicial con Elon Musk, OpenAI, la creadora de ChatGPT, valorada en 852 mil millones de dólares, sigue encaminada hacia lo que podría ser una de las mayores salidas a bolsa de la historia.

En un momento de creciente preocupación por los impactos de la inteligencia artificial, el juicio histórico también arrojó nueva luz sobre los defectos y las ambiciones desmedidas del reducido número de multimillonarios que dirige el desarrollo de esta tecnología revolucionaria.

El juicio fue un recordatorio, manifestó Sarah Kreps, directora del Instituto de Política Tecnológica de la Universidad de Cornell, “de cuánto depende todavía el futuro de la IA de un grupo sorprendentemente pequeño de figuras tecnológicas poderosas y de sus rivalidades personales”.

“El juicio puso de relieve no sólo una disputa entre Musk y Altman, sino una desconexión más amplia entre las personas que construyen estos sistemas y muchas de las personas de quienes cada vez más se espera que vivan y trabajen junto a ellos”, señaló Kreps.

Musk había acusado a OpenAI, a Altman y a su principal lugarteniente, Greg Brockman, de traicionar una visión compartida para que siguiera siendo una organización sin fines de lucro dedicada a orientar el desarrollo de la IA para el bien de la humanidad. Altman, por su parte, acusó a Musk de intentar obstaculizar a la creadora de ChatGPT en beneficio de su propia empresa de IA.

Un jurado federal de nueve personas en Oakland, California, determinó el lunes que Musk esperó demasiado para presentar su demanda y no cumplió un plazo legal. Tras un juicio de tres semanas que incluyó cientos de pruebas y testimonios de algunos de los nombres más importantes del sector tecnológico, el jurado deliberó menos de dos horas antes de emitir un veredicto que, en esencia, se basó en una cuestión técnica.

Musk afirmó que apelará y calificó a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien presidió el juicio, como una “terrible jueza activista de Oakland, que simplemente usó al jurado como una hoja de parra” para crear un mal precedente. “¡Acaba de entregar una licencia gratis para saquear organizaciones benéficas si puedes mantener el saqueo en silencio durante unos años!”, escribió Musk en su plataforma de redes sociales X.

Fue la segunda gran derrota de Musk en los tribunales en menos de dos meses.

Gonzalez Rogers dejó claro desde el inicio del juicio que no quería que se convirtiera en un debate sobre los peligros de la IA. Pero las preguntas sin resolver sobre los riesgos que plantea la IA, pérdidas de empleo, problemas de salud mental e incluso la extinción de la humanidad, sirvieron como telón de fondo del proceso, en el que manifestantes criticaron tanto a Musk como a Altman y se convirtieron en una presencia habitual fuera del tribunal federal.