Inicia en California el juicio de Musk contra Sam Altman y sus socios, está en juego el destino de OpenAI

LOS ÁNGELES- El juicio civil que enfrenta a los magnates Elon Musk y Sam Altman y sus socios por la empresa de inteligencia artificial OpenAI ha iniciado este lunes en California con la selección del jurado, que escuchará el testimonio de figuras destacadas de esta industria y definirá el futuro de la tecnológica. El tribunal federal de Oakland, en el norte del Estado Dorado, acoge desde este lunes la disputa en la que el cofundador de Tesla, SpaceX y xAI, acusa a Altman y sus socios de engañarlo y traicionarlo para apoyar económicamente a la fundación de OpenAI, que nació como una empresa sin ánimo de lucro y supuestamente debía mantenerse con esa estructura.

En concreto, la querella legal acusa a OpenAI, a sus cofundadores Altman y Greg Brockman, y a su socio principal, Microsoft, de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto. ”La perfidia y el engaño son de proporciones shakespearianas”, escribieron los abogados de Musk en un documento judicial, citado por NPR, en el que indicaron que Altman había estado involucrado en una “gran estafa”.

La demanda civil exige que OpenAI le pague 150 millones de dólares a Musk, el hombre más rico del mundo. Además, la querella requiere que la compañía regrese a su estatus de organización sin fines de lucro. “Estamos impacientes por exponer nuestro caso ante los tribunales, donde tanto la verdad como la ley están de nuestro lado”, dijo OpenAI este lunes en un mensaje en su cuenta de X, una plataforma propiedad de Musk.

La tecnológica, creadora de ChatGPT, calificó la demanda como “un intento infundado y motivado por la envidia” para obstaculizar a un competidor. OpenAI también indicó que el juicio le brindará la oportunidad de interrogar a Musk bajo juramento sobre su “intento de socavar” la labor de la tecnológica. Además de Musk, se espera que Altman, y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, entre otras conocidas figuras, tengan que testificar en el juicio, lo que lo convierte en uno de los de más alto perfil del conocido Silicon Valley. UNA RELACIÓN QUE TERMINÓ MAL OpenAi fue lanzada en 2015 cuando Altman, Brockman, Musk y otros fundadores echaron adelante la tecnológica que buscaba avances en la inteligencia artificial. Musk aportó cerca de 45 millones de dólares, pero en 2017 su relación con Altman, quien ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró tras los supuestos atrasos de lograr sus objetivos. Un año después, el dueño de Tesla se retiró de la junta directiva y dejó de hacer aportaciones.

En 2019, OpenAI pasó de ser una organización sin ánimo de lucro a una estructura de beneficio limitado. El año pasado la tecnológica obtuvo la aprobación de los reguladores en EE.UU. para reestructurar su negocio principal transformándolo en una corporación con fines de lucro, aunque sigue teniendo una configuración híbrida. OpenAI se ha convertido en una de las empresas de mayor éxito en los últimos años, tras el lanzamiento de ChatGPT, y se encamina a salir a la bolsa, probablemente a finales de 2026. En su batalla jurídica, Musk también busca la destitución de Altman, quien ya salió de OpenAI en 2023, pero fue reintegrado un mes después.

La selección del jurado ha comenzado este lunes en el tribunal dirigido por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, quien se opuso a la solicitud de OpenAI de desestimar el caso, pero también echó abajo algunas de las alegaciones de Musk. Se espera que el juicio dure al menos un mes. UNA JUEZA Y UN JURADO DECIDIRÁN SO MUSK FUE ENGAÑADO O NO Un tribunal en California eligió este lunes al jurado de nueve personas que decidirá si Elon Musk, el hombre más rico del mundo, fue engañado por su otrora amigo Sam Altman y sus socios sobre el manejo de OpenAI, en un juicio en el que la jueza encargada tendrá la decisión final. La elección del jurado marcó el inicio del juicio que se lleva a cabo en una corte en Oakland, en donde se espera que Altman, que hoy se hizo presente, y Musk testifiquen. Los abogados de las dos partes presentarán los primeros argumentos en la demanda presentada por el fundador de Tesla y Space X, que en 2024 presentó 26 reclamaciones, aunque finalmente fueron reducidas a dos. En concreto, la querella legal acusa a OpenAI, a sus cofundadores Altman y Greg Brockman, y a su socio principal, Microsoft, de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, después que la tecnológica pasó de ser una empresa sin fines de lucró a beneficios limitados. La jueza explicó este lunes que dividirá el proceso en dos fases: una destinada a determinar si se cometió alguna irregularidad, y la segunda estará dedicada a establecer las medidas reparatorias, según explicó CNBC El jurado participará únicamente en la primera fase y su veredicto será de carácter consultivo. La decisión final en ambas etapas del juicio corresponderá a Gonzalez Rogers. Se prevé que la fase de responsabilidad del juicio concluya para el 21 de mayo, según dijo la jueza citada por CNBC. OpenAI se juega parte de su futuro en el litigio. Fundada en 2015 por Altman, Brockman, Musk y otros socios, la empresa fue creada como una compañía sin ánimo de lucro. La relación de Musk con Altman, quien ha sido el rostro de la tecnológica, se deterioró al poco tiempo. En 2018 el magnate, que invirtió cerca de 45 millones de dólares, se retiró de la junta directiva de la tecnológica y dejó de hacer aportaciones. El año pasado OpenAI obtuvo la aprobación de los reguladores en EE.UU. para reestructurar su negocio principal transformándolo en una corporación con fines de lucro, aunque sigue teniendo una configuración de beneficio limitado. Musk ha solicitado al tribunal que revierta la reciente reestructuración de la empresa, el despido de Altman y una millonaria indemnización. La tecnológica, creadora de ChatGPT, calificó este lunes la demanda como “un intento infundado y motivado por la envidia” para obstaculizar a un competidor. El demandante contraatacó diciendo hoy en un mensaje en X que “El estafador de Altman y Greg Stockman robaron una organización benéfica. Punto final”. OpenAI se ha convertido en una de las empresas de mayor éxito en los últimos años, tras el lanzamiento de ChatGPT, y se encamina a salir a la bolsa, probablemente a finales de 2026. Musk lanzó su compañía de inteligencia artificial xAI, recientemente adherida a SpaceX, y también se prepara para salir a la bolsa.

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