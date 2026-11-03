Continúa la desesperada búsqueda de sobrevivientes tras bombardeo ruso a centro de ayuda en Ucrania

KIEV, UCRANIA- Rescatistas en el sur de Ucrania continuaron el martes una intensa búsqueda de sobrevivientes en una instalación de ayuda y un refugio bombardeados, donde al menos 31 personas murieron y decenas seguían desaparecidas. Equipos de rescatistas y voluntarios continuaron buscando en el sitio del impacto, lleno de cráteres, de una instalación de ayuda y un refugio destruidos en Komyushuvakha, una aldea de la región sureña ucraniana de Zaporiyia, donde se sacaron cuerpos y fueron retirados envueltos en láminas de plástico blanco. Más de 45 residentes siguen desaparecidos. “La magnitud de la tragedia es aterradora”, escribió Mykhailo Semikin, jefe interino de la administración militar regional, en una publicación en línea. “Esta es una de las peores tragedias en términos del número de víctimas civiles en nuestra región desde el inicio de la guerra a gran escala”.

Mientras Ucrania se preparaba para una nueva ronda de negociaciones de paz mediadas por Estados Unidos la próxima semana, una oleada de ataques nocturnos golpeaba plantas eléctricas en todo el país, dañaba hospitales y hería a decenas de personas. Rusia lanzó 289 drones de ataque, 17 misiles balísticos y 59 misiles de crucero en nueve regiones, lo que provocó cortes de electricidad de emergencia, indicó el presidente Volodymyr Zelenskyy en una publicación en línea en la que señaló que el bombardeo coincidió con las elecciones en Estados Unidos. “Los rusos creen que Estados Unidos no notará esta señal suya”, afirmó. “Pero tenemos que notarla y detener ese terror. Tenemos que ayudar a Ucrania a defender sus cielos; de lo contrario, Rusia nunca detendrá sus ataques con misiles”. Ucrania declara luto tras ataque a centro de ayuda Ucrania declaró tres días de luto en Zaporiyia, donde en el ataque del lunes se utilizaron bombas rusas antibúnker, algunas cargadas con casi 1.5 toneladas de explosivos. Entre los fallecidos había cuatro agentes de policía y dos rescatistas, informó el martes Semikin. Al menos cinco personas resultaron heridas.

En la región nororiental de Járkiv, un ataque combinado ruso con misiles y drones hirió al menos a 62 personas, indicaron las autoridades locales. Un ataque dañó un centro médico en el distrito de Nemyshlianskyi, hizo añicos las ventanas de cuatro edificios de apartamentos y dañó automóviles. Más de 200 pacientes fueron trasladados a otros centros médicos, señaló Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar regional. En el área de Dnipro, los rescatistas sacaron con vida a una mujer de entre los escombros la mañana del martes, después de que un ataque ruso matara a una persona e hiriera a 17, informaron las autoridades locales.

El ataque dañó una clínica ambulatoria y un hospital. Los pacientes fueron trasladados a otros hospitales, indicó Oleksandr Hanzha, jefe de la administración militar regional. Plantas eléctricas golpeadas en el último bombardeo Moscú continuó sus ataques nocturnos contra plantas eléctricas e infraestructura energética antes del invierno, causando daños extensos y cortes de electricidad, con 20 ataques en 10 regiones durante la noche, informó el Ministerio de Energía de Ucrania. La empresa eléctrica ucraniana DTEK dijo que tres de sus plantas eléctricas detuvieron sus operaciones tras sufrir daños significativos por disparos intensos. No se reportaron heridos. Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa afirmó el martes que derribó 856 drones ucranianos durante la noche. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que 493 drones fueron lanzados hacia la capital rusa. Un asalto con drones ucranianos hirió a dos empleados en una refinería de petróleo en la ciudad rusa de Yaroslavl, informó el martes el gobernador regional Mikhail Yevrayev. Agregó que hubo daños en la infraestructura de la refinería. Se han implementado apagones rotativos en el sur, el oeste y el este de Crimea, ocupada por Rusia, tras atentados contra infraestructura energética, informaron el martes funcionarios instalados por Moscú. Zelenskyy consulta con europeos antes de las conversaciones en Abu Dabi El presidente Zelenskyy viajó a Alemania el martes, iniciando una nueva ronda de consultas con líderes europeos antes de las conversaciones el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi para intentar poner fin a la guerra. El enviado norteamericano Steve Witkoff confirmó la fecha de las conversaciones a última hora del lunes, y las negociaciones se centrarán en los arreglos de seguridad de posguerra, la desescalada y los esfuerzos humanitarios. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó el martes que una delegación rusa asistirá a las conversaciones. Rusia había acordado el mes pasado reanudar negociaciones tripartitas con Estados Unidos y Ucrania destinadas a poner fin a la guerra, preparando las primeras conversaciones de ese tipo desde febrero. La Comisión Europea dijo que organizaría una reunión el miércoles con funcionarios de Francia, Alemania, el Reino Unido, la Unión Europea, la OTAN, Ucrania, Estados Unidos y el Banco Mundial para discutir la reconstrucción de Ucrania. La portavoz de la Comisión, Paula Pinho, no comentó si Zelenskyy asistiría.